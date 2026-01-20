Евтини семейни кросоувъри у нас. Какво да изберем - Dacia Bigster или Jaecoo 7?

Битката в компактния SUV сегмент у нас става все по-ожесточена, но има двама играчи в ниския ценови сегмент, които се очертава да се борят за най-много клиенти през настоящата година. Става дума за сблъсъка между Jaecoo 7 и Dacia Bigster - класически дуел между изгряващата технологична мощ на Изтока и утвърденият европейски прагматизъм. Докато румънският гигант залага на повече обем и честна функционалност, китайският претендент Jaecoo 7 пристига с амбицията да дефинира понятието „достъпен лукс“, обличайки го в модерна опаковка, която неминуемо хваща окото.

Когато говорим за цифри, Dacia Bigster отваря играта с начална цена от около 23 790 евро за базовото ниво Essential. Това е изключително конкурентно предложение за автомобил с дължина от 4.57 метра. От другата страна, Jaecoo 7 стартира малко по-високо – от около 30 790 евро, но за ниво Premium. На пръв поглед разликата изглежда сериозна, но истината лъсва едва когато изравним везните и потърсим аналогично оборудване.

Ако се опитаме да конфигурираме Dacia Bigster така, че да се доближи до стандартното оборудване на Jaecoo 7, нещата се променят. За да получите в румънския модел екстри като 19-цолови лети джанти, двузонов климатроник, адаптивен автопилот, система от камери за 360-градусов обзор и електрическа седалка за водача, трябва да се насочите към топ нивата Extreme или Journey.

Оборудван по този начин, Bigster с мек хибрид (TCe 140) достига цена от около 29 500 евро. Така разликата с Jaecoo 7 се стопява до под 1 500 евро, а китайският модел все още води по точки с по-мощния си 1.6-литров турбо двигател със 145 к.с. и автоматична трансмисия със седем предавки, но такава по-мощна версия предстои и за Bigster, като с нея се очаква цените още повече да се изравнят, но отново в полза на Dacia.

Интериорното усещане е мястото, където двата свята се разделят окончателно. В Bigster всичко е замислено да бъде здраво и лесно за почистване – една истинска семейна крепост, която предлага внушителен багажник от 667 литра. В Jaecoo 7 обаче акцентът е върху дигиталното преживяване. Огромният 14.8-инчов вертикален дисплей, изкуствената кожа с прецизни шевове и амбиентното осветление създават атмосфера, която е по-близо до по-премиум марките, отколкото до бюджетния сегмент.

За феновете на задвижването на четирите колела, Bigster 4x4 (TCe 130) се предлага за около 29 100 евро, но отново с по-спартанско оборудване. Jaecoo 7 с 4х4 система и най-високото ниво Exclusive се позиционира около 33 200 евро, предлагайки вентилация на седалките и аудио система от висок клас – детайли, които в Dacia просто липсват. В екологичния сектор Dacia залага на Hybrid 155 (около 31 800 евро), докато Jaecoo 7 отговаря с Plug-in хибрид (PHEV), чиято цена започва от около 36 600 евро, осигурявайки възможност за дълги пробези изцяло на електричество.

В крайна сметка, изборът се свежда до лични приоритети. Dacia Bigster е най-нискобюджетният и разумен избор за хората, които ценят всеки кубичен сантиметър пространство и искат доказана механика без излишна суета. Jaecoo 7 пък е за онези, които искат да се чувстват в крак с времето, държат на високото технологично ниво и не се притесняват да изневерят на традиционните европейски марки в името на по-високото качество на материалите. Едно е ясно – и двата модела предлагат много за парите си, но по коренно различен начин.