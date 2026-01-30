Надеждни ли са автоматичните трансмисии в китайските автомобили, продавани у нас?

По родните пътища започват все по-често да се забелязват лъскави китайски кросоувъри, които изкушават със модерен дизайн и цени, каращи европейските производители да преглъщат тежко. Но под полираната повърхност и огромните таблети в интериора се крие един въпрос, който вълнува всеки прагматичен купувач: какво се случва с трансмисията, когато гаранцията изтече? Оказва се, че „ахилесовата пета“ на азиатските машини често е точно там, където се предава мощността към колелата.

Най-често срещаното главоболие за собствениците на бюджетни китайски возила идва от автоматичните трансмисии. Шофьорите често споделят за досадно придърпване при ниска скорост, което в задръстванията на София се превръща в истинско изпитание за нервите. Проблемът не е само в софтуерната калибровка, а в склонността на тези кутии към прегряване, което води до преждевременно износване на фрикционните дискове. Неприятното „притрисане“ при потегляне е първият сигнал, че бюджетната покупка може да изиска солена сума за ремонт по-рано от очакваното.

Специално внимание трябва да се обърне на автоматичните седемстепенни трансмисии с двоен съединител, които намираме в някои представители на Dongfeng (Forthing). Макар тези коли да използват седемстепенна автоматична кутия с двоен съединител (7DCT), разработена от гиганта Magna (преди Magna-Getrag), което на хартия е гаранция за качество, в китайските коли източници, като като ASR Gearbox Repairs, например, посочват, че тези агрегати имат експлоатационни особености и потенциални проблеми.

Китайските интерпретации много често страдат от „виещ“ звук, напомнящ на стар миксер, и склонност към деградация на маслото при по-високи натоварвания. За разлика от японските еталони в бранша, основният враг на тази кутия е прегряването в градски условия. Ресурсът често е ограничен, а ремонтът в България все още е екзотична и скъпа процедура, която повечето сервизи отказват с вдигане на рамене. Технически ревюта от утвърдени канали като Marek Drives и специализирани издания като Zigwheels подчертават критичен недостатък при калибрацията: опасно забавяне при рязко ускорение.

Различно е положението при някои модели на Chery. Въпреки че Omoda 5 пристигна с голяма кошница от обещания, първите реални отзиви от международни пазари, релевантни и за нашия регион, сочат към специфични капризи на тяхната 7DCT кутия. Тя обаче не дефектира, а просто е своенравна. За разлика от Dongfeng тук не говорим за пълна капитулация на механизма, а за „замисляне“ при рязко подаване на газ, което в критични ситуации за изпреварване може да предизвика студена пот по челото на водача. Проблемът се крие във факта, че тези трансмисии са настроени за максимална икономия, което често ги кара да се объркват в избора на предавка, ако стилът ви на шофиране е по-динамичен.

Разбира се, не всичко китайско е лошо. Гиганти като Geely, които ползват технологии от Volvo, или Great Wall (GWM) със своите Haval модели или пък MG, бележат значителен прогрес. Техните трансмисии, често също разработени съвместно с водещи световни доставчици, се представят далеч по-стабилно. Въпреки това, при покупка на „китаец“ втора ръка или дори нов от по-ниския ценови сегмент, внимателното тестване за шумове и плавност на превключването е задължително. В противен случай рискувате да разберете по трудния начин, че евтиното понякога излиза доста скъпо, особено когато „автоматът“ реши да излезе в безсрочен отпуск.