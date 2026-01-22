Възраждането на иконите: Toyota официално потвърди наследника на MR2 и новата Celica

След години на спекулации, Gazoo Racing най-накрая разкри плановете си. В ексклузивно интервю за Automotive News президентът на GR, Томоя Такахаши, официално потвърди, че компанията работи върху изцяло нов спортен модел със средноразположен двигател. Макар името MR2 все още да не е официално фиксирано, проектът е в първата си фаза на развитие и обещава да върне Toyota в златната ера на достъпните суперколи.

Сърцето на новия проект няма да бъде познатият 3-цилиндров мотор от GR Yaris, а изцяло новият 2.0-литров турбо агрегат с индекс G20E. Инженерите са категорични, че за баланса на една средноразположена кола е необходима повече мощност и по-нисък център на тежестта. Целта за серийните модели е 400 к.с., но в състезателна конфигурация моторът вече е демонстрирал потенциал от над 600 к.с. Новият мотор е с 10% по-компактен и по-нисък от досегашните 2.4-литрови турбо двигатели на марката, което позволява по-добро позициониране в шасито. Очаква се до 30% по-добра икономия на гориво, благодарение на хибридна асистенция, която ще бъде съвместима и с предно разположение на двигателя.

Изненадващо за феновете, наследникът на MR2 вероятно ще получи система за задвижване на четирите колела. Такахаши обясни, че това решение е продиктувано от историята на модела – старата SW20 беше известна със своето „snap oversteer“ (внезапно завъртане), което Акио Тойода описва като момент, в който шофьорът започва „да се моли на Бога“. Системата GR-Four ще трансформира силата на занасяне, правейки колата по-бърза и стабилна в завоите.

Докато за MR2 ще трябва да чакаме поне до 2030 година (разработката отнема 4-5 години), възраждането на Celica е в много по-напреднал стадий. Прототипите и дизайнерските скици вече са показвани на дилъри в САЩ, а тестови мулета вече обикалят пътищата. Celica ще запази класическата си конфигурация с предно разположен двигател и вероятно ще дебютира около 2027-2028 година, запълвайки празнината над GR86.

С тези два модела Toyota (вече чрез самостоятелния бранд Gazoo Racing) планира да създаде пълна гама от спортни автомобили, която да напомня за 90-те години, когато в шоурумите съжителстваха Celica, MR2 и Supra.