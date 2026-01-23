Ново име за VW ID.4 след очаквания фейслифт през тази година

Volkswagen официално променя стратегията си за наименование, като се отказва от буквено-цифрови означения в полза на имена, които изградиха световната репутация на марката. Това отклонение от номенклатурата „ID“, в която преобладават цифрите, бележи значително тактическо отстъпление за Волфсбург, който се стреми да възстанови връзката си с основната си фенска база. Главното събитие в тази кампания за ребрандиране е предстоящата трансформация на ID.4, който ще бъде прекръстен на ID. Tiguan по време на междинния си фейслифт по-късно тази година. Доклади от профсъюза IG Metall в завода в Емден потвърждават, че това не е просто промяна на името, а цялостна преработка, предназначена да приведе електрическия кросоувър в по-голямо съответствие с най-продавания му брат с двигател с вътрешно горене.

Този „електрически Tiguan“ ще дебютира с драстично изчистен екстериор, който заменя меките, заоблени ръбове на настоящия ID.4 в полза на по-агресивен „Pure Positive“ дизайн. Шпионски снимки разкриват преработена предна част с осветено лого на Volkswagen и преработени брони, които придават на кросоувъра по-стабилна и солидна стойка. Вътрешността се очаква да се откаже от поляризиращите сензорни плъзгачи в полза на по-ергономично разположение, вдъхновено от предстоящия ID. Polo, включително дългоочакваното завръщане на физически бутони за основните климатични и кормилни контроли. Под капака автомобилът ще премине към усъвършенстваната архитектура MEB+, въвеждайки по-ефективни двигатели и нов дизайн на батерията, който може да включва икономични варианти с литиево-железен фосфат (LFP) заедно със съществуващите батерии с голям пробег.

По-широката пътна карта за електрическата офанзива на Volkswagen става все по-ясна с наближаването на 2026 година. Докато ID.3 се очаква да запази настоящото си име засега, докато преминава през своя собствена задълбочена ревизия, останалата част от гамата се подготвя за промяна на имената. Компактният ID. Polo е планиран за световна премиера през май тази година, като пионер на тази нова философия за именуване. Той ще бъде последван от ID. Cross и споменатият ID. Tiguan, преди високотехнологичната платформа SSP да доведе ID. Golf и ID. Roc в края на десетилетието. Чрез съчетаването на своето авангардно електрическо оборудване с имена като Polo и Golf, Volkswagen залага на това, че чувството за познатост ще бъде горивото, което ще върне продажбите му на върха на подиума.