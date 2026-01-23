Новини
Авто »
Снимаха новата наточена Panamera без почти никакъв камуфлаж

23 Януари, 2026 19:43 526 4

  • porsche-
  • panamera-
  • хибрид-
  • turbo

Turbo S E-Hybrid версия ще разполага с близо 800 конски сили

Снимаха новата наточена Panamera без почти никакъв камуфлаж - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche доказва, че двигателят с вътрешно горене все още има дълъг път пред себе си в Щутгарт, като шпионски фотографи заснеха високопроизводителен прототип на Panamera, който се подлага на тестове. Този най-нов модел е част от по-широка стратегия за „непрекъснато усъвършенстване” на марката, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, философия, която ще доведе до постоянни актуализации на Panamera и Cayenne, дори и Porsche да ускори своята електрическа офанзива. Този конкретен прототип изглежда е хибридна версия от най-висок клас, което се подсказва от колелата Turbo с централно заключване и масивните карбон-керамични спирачки. Наличието на капак за зареждане от лявата страна потвърждава, че става дума за развитие на настоящия Turbo S E-Hybrid, който вече развива зашеметяващите 771 конски сили, или може би за още по-екстремна версия на флагмана, целяща да си върне короната на луксозните автомобили с висока производителност.

Снимаха новата наточена Panamera без почти никакъв камуфлаж

Визуално обновленията са дискретни, но целенасочени, следвайки класическата стратегия на Porsche за функционална еволюция. Отпред преработеният преден спойлер се крие под камуфлаж, вероятно изваян така, че да оптимизира въздушния поток за масивните радиатори, необходими за високопроизводителното хибридно сърце. Докато прототипът запазва познатите дневни светлини, очаква се каросерията около тях да придобие по-остър и по-интегриран вид. В задната част интригата се засилва с облицовка, която подсказва за нови аеродинамични характеристики, вероятно вдъхновени от активните елементи, наблюдавани при наскоро пуснатия на пазара електрически Cayenne. Интересно е, че традиционният емблема на Porsche изглежда е премахната от обичайното си място, което подсказва, че Panamera ще приеме осветен надпис, интегриран директно в задната светлинна лента.

Снимаха новата наточена Panamera без почти никакъв камуфлаж

Вътре в интериора Panamera е готова за цифрово обновление, което преодолява разликата между механичното наследство и футуристичните интерфейси. Докато настоящият модел разчита на 12,3-инчов сензорен екран, в индустрията се говори за потенциално обновяване към по-усъвършенствания извит дисплей, който се намира в най-новия Cayenne Electric, който ви показахме само преди няколко дни. Това не само ще подобри естетиката на кокпита, но и ще осигури необходимата процесорна мощност за най-новите софтуерно дефинирани функции на Porsche и интеграцията на приложения на трети страни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,бе

    1 0 Отговор
    Дизайнерите вече са само на цените...Колата,като дизайн е скръб и печал,ама предимно печал.

    Коментиран от #4

    19:50 23.01.2026

  • 2 Какво стана с екологията?

    2 0 Отговор
    На печелиха се от субсидии и отново бензинови двигатели, щото e по евтино и надежно! Да връщат парите от зелените сделки!

    19:51 23.01.2026

  • 3 Черна пантера с нова панамера

    0 0 Отговор
    Китай в удря като маче у дирек! Панамера с цена 200€ след година 50! Заслужава ли си?

    20:03 23.01.2026

  • 4 Боже …

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Дизайна си е същият още от първото поколение ..

    20:03 23.01.2026