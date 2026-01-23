Снимаха новата наточена Panamera без почти никакъв камуфлаж

Porsche доказва, че двигателят с вътрешно горене все още има дълъг път пред себе си в Щутгарт, като шпионски фотографи заснеха високопроизводителен прототип на Panamera, който се подлага на тестове. Този най-нов модел е част от по-широка стратегия за „непрекъснато усъвършенстване” на марката, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, философия, която ще доведе до постоянни актуализации на Panamera и Cayenne, дори и Porsche да ускори своята електрическа офанзива. Този конкретен прототип изглежда е хибридна версия от най-висок клас, което се подсказва от колелата Turbo с централно заключване и масивните карбон-керамични спирачки. Наличието на капак за зареждане от лявата страна потвърждава, че става дума за развитие на настоящия Turbo S E-Hybrid, който вече развива зашеметяващите 771 конски сили, или може би за още по-екстремна версия на флагмана, целяща да си върне короната на луксозните автомобили с висока производителност.

Визуално обновленията са дискретни, но целенасочени, следвайки класическата стратегия на Porsche за функционална еволюция. Отпред преработеният преден спойлер се крие под камуфлаж, вероятно изваян така, че да оптимизира въздушния поток за масивните радиатори, необходими за високопроизводителното хибридно сърце. Докато прототипът запазва познатите дневни светлини, очаква се каросерията около тях да придобие по-остър и по-интегриран вид. В задната част интригата се засилва с облицовка, която подсказва за нови аеродинамични характеристики, вероятно вдъхновени от активните елементи, наблюдавани при наскоро пуснатия на пазара електрически Cayenne. Интересно е, че традиционният емблема на Porsche изглежда е премахната от обичайното си място, което подсказва, че Panamera ще приеме осветен надпис, интегриран директно в задната светлинна лента.

Вътре в интериора Panamera е готова за цифрово обновление, което преодолява разликата между механичното наследство и футуристичните интерфейси. Докато настоящият модел разчита на 12,3-инчов сензорен екран, в индустрията се говори за потенциално обновяване към по-усъвършенствания извит дисплей, който се намира в най-новия Cayenne Electric, който ви показахме само преди няколко дни. Това не само ще подобри естетиката на кокпита, но и ще осигури необходимата процесорна мощност за най-новите софтуерно дефинирани функции на Porsche и интеграцията на приложения на трети страни.