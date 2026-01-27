Новини
Запознайте се с новия, по-луксозен Duster, който не може да си купите в Европа

27 Януари, 2026

Моделът се различава изцяло от познатата ни версия

Запознайте се с новия, по-луксозен Duster, който не може да си купите в Европа - 1
Галин Ганев

Renault преобразява легендарния модел за индийския пазар, различавайки го значително от от познатия Dacia, с който сме свикнали в Европа. Новата версия „Iconic” е премиум офанзива, предназначена да завладее един от най-бързо растящите автомобилни пазари в света, с шаси, което е с 4 см по-високо, за да побере панорамен стъклен покрив, и салон, който заменя „бюджетния” с „бизнес клас”. Докато европейската версия се фокусира върху достъпността, индийският Duster е технологичен гигант, който се гордее с двойка екрани в интериора, работещи с усъвършенстваната операционна система на Renault, базирана на Google.

Под капака Renault внася най-модерните си европейски двигатели, за да помогне за почистването на градския въздух в Индия. Звездата в гамата е E-Tech хибрид със 160 конски сили, система, споделена с Clio и Symbioz, която Renault очаква да съставлява една трета от всички продажби в региона. За тези, които предпочитат традиционното гориво, гамата включва мощен 1,0-литров турбо двигател и 1,3-литров двигател с мощност 158 конски сили и 280 Нм въртящ момент. Освен чистата скорост, индийският Duster е оборудван с пълен набор от ADAS системи за безопасност, включително асистент за поддържане на лентата и автоматично аварийно спиране, тъй като Renault се стреми да използва високотехнологично оборудване, за да отговори на местните предизвикателства в областта на пътната безопасност.

Този стратегически ход е част от мащабната инициатива „Renaulution“ на стойност 3 милиарда евро извън границите на Европа, в рамките на която групата планира да пусне осем нови глобални модела до 2027 година. Като поставя на предната решетка смелото име „Duster“ вместо традиционния диамант на Renault, компанията залага на статута на модела като местна икона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само питам

    10 2 Отговор
    кога ще ги стигнем ние румънците?

    10:22 27.01.2026

  • 2 дустер пласманяк

    5 6 Отговор
    с голям таблет и ангренажна верига от колело

    10:23 27.01.2026

  • 3 малеее някой яко се е объркал тука

    3 7 Отговор
    дачия и лукс?!?!? ама вие сериозно ли? все едно циганин и мозък…

    10:24 27.01.2026

  • 4 Ауу бреей...

    6 1 Отговор
    "...гамата включва мощен 1,0-литров турбо двигател" ?! Ихаааа...

    10:26 27.01.2026

  • 5 ООрана държава

    1 1 Отговор
    И да можеше, не бих

    10:29 27.01.2026

  • 6 Пич

    5 1 Отговор
    Хахаха...... Г-н Ганев, разсмях се като магаре ! Как успяхте да сътворите словосъчетанието - Мощен еднолитров турбодвигател...?!

    10:36 27.01.2026

  • 7 УАУ

    1 2 Отговор
    Рекламната атака на тема "Румънско кафяво ..." ПРОДЪЛЖАВА ...
    Сега какво (ще) продават в Индия.
    Следват Ангола,
    Пакистан,
    ...
    Адски необходимо четиво ...

    10:39 27.01.2026

  • 8 преминаващ

    2 0 Отговор
    Ами простотата и ниската цена беше това което хората искат... Не всеки иска телевизор и безброй електронни системи за сигурност които само вдигат цената... Това вече не е Дачия а е като всички останали...

    11:19 27.01.2026

  • 9 сектант

    0 2 Отговор
    Луксгрозен

    11:19 27.01.2026