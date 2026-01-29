Новини
Audi потвърди премиерата на RS5 с ДВГ още тази година (ВИДЕО)

Audi потвърди премиерата на RS5 с ДВГ още тази година (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 12:25 484 2

Очаква се бензиновият шестак да работи заедно с електромотор

Audi потвърди премиерата на RS5 с ДВГ още тази година (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi разкрива плановете си за 2026 година и докато мнозина очакват големия Q9 и, най-голямата новина на сезона се появи в LinkedIn. От компанията потвърдиха, че дългоочакваният RS5 ще бъде представен тази година, което бележи масивна промяна във философията на марката по отношение на производителността. Следващото поколение RS5 ще бъде първият plug-in хибрид, произведен от Audi Sport. Макар Инголщат да пази в тайна конкретните данни, Audi не е готова да премине към четирицилиндров двигател. С легендарния редови петцилиндров двигател, който достига края на пътя си поради бюрократичните изисквания за емисиите, всички признаци сочат към V6 с двойно турбо, подпомаган от електромотор.

Очаква се значително подобрение в показателите за производителност, като новата хибридна конфигурация вероятно ще изстреля RS5 далеч над границата от 500 конски сили – значителен скок от 444 конски сили при излизащия от производство модел. Въртящият момент също трябва да отбележи значително подобрение, осигурявайки незабавно ускорение от място, което очакваме от хибридите с висока производителност. Въпреки това, тази допълнителна мощност идва с „тежко“ предупреждение. Базовият седан S5 вече тежи значително, а след като добавите теглото на батерията и хибридния хардуер – вероятно произведен от 20,7 kWh батерия, използвана в стандартния A5 PHEV – RS5 може да се окаже в много по-висока категория, подобно на M5.
За съжаление, обаче, Audi официално се отказва от двувратите купета и кабриолети за това поколение, оставяйки RS5 като специален четириврат модел заедно с комбито RS5 Avant. С TT и R8 вече в историята, шоурумът на Audi в момента е лишен от традиционен двуврат автомобил за ентусиасти, въпреки че се носят слухове, че производствена версия на Concept C с тарга покрив се очаква през 2027 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ясно

    0 0 Отговор
    пусна ги "напрежението" и прогледнаха.. а така го бяха укъсили

    12:54 29.01.2026

  • 2 УРСУЛА

    0 0 Отговор
    А какво ще стане с моята далавера със зелената сделка?

    13:08 29.01.2026