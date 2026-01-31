Audi се отказва от традиционната си решетка в полза на нов дизайн

Audi залага на смела нова стратегия за предната част на автомобилите си, която вече предизвиква смущения в дизайнерската общност. Масимо Фраскела, човекът, който наскоро се присъедини към Инголщат, потвърди, че поляризиращата вертикална решетка, дебютирала в Audi Concept C, не е просто проучване, тя е новото корпоративно лице на цялата флота с четири пръстена. В ход, който Фраскела описва като „радикална простота“, Audi се отказва от широката, трапецовидна „Singleframe“, която виждаме в модели на марката от 2004 година насам, в полза на висока, тясна решетка, която напомня на моделите на Auto Union Type C от 1936 година.

В интервю за Auto Motor und Sport Фраскела защити промяната, като отбеляза, че докато конкурентите преследват ултрашироки хоризонтални дизайни, които могат да направят автомобилите да изглеждат като „риби“, връщането на Audi към вертикалността предоставя огромно „предимство на отличителност“. Целта е да се постигне единна естетика, която да обхваща както автомобилите от сегмент А, така и флагманските SUV и високопроизводителните спортни автомобили. Фраскела настоява, че всеки модел ще запази своя „дух“ чрез разнообразни пропорции и „очарователни“ характеристики, което гарантира, че A4 e-tron от 2027 година няма да бъде просто умалена версия на Q8.

Докато смесените мнения и подигравки вече започнаха да циркулират в социалните медии, Audi явно не се притеснява. Подобно на първоначалната негативна реакция към оригиналната решетка Singleframe преди двадесет години, марката залага на това, че тази вертикална промяна в крайна сметка ще се превърне в най-разпознаваемата ѝ визитна картичка в ерата на електромобилите. С производствената версия на Concept C, чието пускане на пазара е планирано за 2027 година – вероятно споделяща основата си с електрическия Porsche 718 – ерата на тясната решетка официално е пред нас.