Mercedes издига лукса в автомобилите до съвсем ново ниво

Mercedes-Benz, марката, която само преди дни представи новия си флагман в лицето на обновената S-Class, изглежда не престава да работи по усъвършеснтването на луксозните си модели, а дори напротив. Компанията се стреми да завземе последната незаета територия в масажа на автомобилите, а именно облегалката за глава. Нова патентна заявка, подадена в Германското ведомство за патенти и търговски марки, разкрива сложна механична система, проектирана специално за масажиране на черепа на водача. За разлика от обикновените вибрационни мотори, предложената система използва централен възел, свързан с множество миниатюрни роботизирани ръце, които могат да се движат, да се въртят и да вибрират в унисон, за да симулират движението, подобно на популярните инструменти за масаж на главата.
Проектирането на масажор за облегалка за глава е значително по-сложно от изграждането на система за облегалка за гръб, главно поради рисковете за безопасността и разсейването. За да гарантира, че шофьорът няма да изгуби концентрацията си, Mercedes е интегрирал набор от сензори за височина и позиция, които картографират черепа на пътника в реално време. Това позволява на роботизираните ръце да регулират автоматично налягането и точките на контакт, като гарантират, че масажът достига до правилните точки в основата на черепа, без да пречи на зрителното поле на водача.
Макар че тази технология в момента е в „концептуална“ фаза от своя жизнен цикъл, моментът е особено интересен. Наскоро представанеата S-Class 2026 представи първи в света функции като отопляеми колани, които се загряват до 44 °C и нова система за цифрово управление на вентилацията. С добавянето на функция за масаж на главата към списъка с опции, Mercedes ефективно ще завърши 360-градусова верига за комфорт, която обхваща пътниците.
Както при всеки високотехнологичен патент, все още няма официално зелено светлина за серийно производство, но ако Mercedes успее да калибрира тези роботизирани ръце, за да успокояват без да приспиват, бихме могли да видим тази функция да дебютира като ексклузивна за Maybach S-Class 2027.
- за да видиш нещо на него и да направиш примерно смяна на температурата, трябва да се навеждаш, което разсейва
- отново няма физически бутони и трябва да се натиска на тъч екрана
Следващото поколение с масажора и бутони отново със сигурност ще е добро. Бутоните ще ги върнат- вече се готвят регулации да са задължителни като мярка за сигурност заради разсейването да търсиш къде да натискаш по менютата и екраните. Явно засега Мерцедес още искат да пестят от тях.
Да, истината за тъч екраните е прозаична- системите в колата така или иначе са компютъризирани и с такива интерфейси. Аналогови бутони за 20ст не работят с това. Трябва всеки да се върже през електронен интерфейс, който да цифровизира натискането като клавиш на клавиатура. Ама това прави бутона примерно 5лв. 10 по-малко за Мерцедес са си 25 евро на кола. 1 милион коли- 50 милиона повече печалба. Тъч екран и компютър пак ще има на същата цена като сега за други функции като навигация, така че пестенето е възможно само при липсата на бутони. Потребителите знаят дали е удобно и как реагира, ако се омазни стъклото на екрана, та да се счита за екстра.
20:17 05.02.2026
16 хаха
Колата ми е за толкова. Като я вземах, гледах мерцедеси. Не взех Мерцедес заради тъч екрана. Бях гледал още тогава достатъчно оплаквания от него. Това е най-коментирания проблем, от който се оплакват хората. Наред с вече изказаните предложения за евродиректива физическите бутони да са задължителни Мерцедес пак на нов модел не са сложили бутони. Ами, да си продават колите, ако могат.
20:21 05.02.2026
