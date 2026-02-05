Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Mercedes издига лукса в автомобилите до съвсем ново ниво

5 Февруари, 2026 16:47 1 917 17

  • mercedes-
  • s-class-
  • масаж-
  • технологии

Компанията работи над масаж на облегалките на главите

Mercedes издига лукса в автомобилите до съвсем ново ниво - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz, марката, която само преди дни представи новия си флагман в лицето на обновената S-Class, изглежда не престава да работи по усъвършеснтването на луксозните си модели, а дори напротив. Компанията се стреми да завземе последната незаета територия в масажа на автомобилите, а именно облегалката за глава. Нова патентна заявка, подадена в Германското ведомство за патенти и търговски марки, разкрива сложна механична система, проектирана специално за масажиране на черепа на водача. За разлика от обикновените вибрационни мотори, предложената система използва централен възел, свързан с множество миниатюрни роботизирани ръце, които могат да се движат, да се въртят и да вибрират в унисон, за да симулират движението, подобно на популярните инструменти за масаж на главата.

Проектирането на масажор за облегалка за глава е значително по-сложно от изграждането на система за облегалка за гръб, главно поради рисковете за безопасността и разсейването. За да гарантира, че шофьорът няма да изгуби концентрацията си, Mercedes е интегрирал набор от сензори за височина и позиция, които картографират черепа на пътника в реално време. Това позволява на роботизираните ръце да регулират автоматично налягането и точките на контакт, като гарантират, че масажът достига до правилните точки в основата на черепа, без да пречи на зрителното поле на водача.

Макар че тази технология в момента е в „концептуална“ фаза от своя жизнен цикъл, моментът е особено интересен. Наскоро представанеата S-Class 2026 представи първи в света функции като отопляеми колани, които се загряват до 44 °C и нова система за цифрово управление на вентилацията. С добавянето на функция за масаж на главата към списъка с опции, Mercedes ефективно ще завърши 360-градусова верига за комфорт, която обхваща пътниците.

Както при всеки високотехнологичен патент, все още няма официално зелено светлина за серийно производство, но ако Mercedes успее да калибрира тези роботизирани ръце, за да успокояват без да приспиват, бихме могли да видим тази функция да дебютира като ексклузивна за Maybach S-Class 2027.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    16 0 Отговор
    Долнопробни китайски монитори нямат нищо общо с лукса!

    16:51 05.02.2026

  • 2 Джендю

    9 1 Отговор
    Абе щеше ми се една друга екстра, ама много ме е срам.

    Коментиран от #9

    16:52 05.02.2026

  • 3 12345

    7 1 Отговор
    Могат да помислят и за масаж на м.дете

    Коментиран от #6

    16:56 05.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор
    🚗 Стра.отни екстри- текстилен салон и двигател от Дачия Дъстър🚗

    Коментиран от #10

    16:58 05.02.2026

  • 5 хъхъ

    8 3 Отговор
    Голяма скука е вътре - няколко таблета.

    17:12 05.02.2026

  • 6 Паветник

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "12345":

    Кви м/де бе , по назад , по назад...
    Не е кой знае що пари...

    17:17 05.02.2026

  • 7 Мерц е дес

    4 3 Отговор
    Лукс е да стигаш бързо и нищо да не ти пречи, а тези екстри облекчават живота на скучаещите шофьори, когато шефът е някъде. Да направят скоростният лост с масажираща ръка, ако колената ги болят, примерно.

    17:18 05.02.2026

  • 8 ТИГО

    7 4 Отговор
    Oцет ли пихте лимон ли ядохте ,кисело е и е високо, освен след 10 години ако сте живи да съберете 60000 евра !

    Коментиран от #16

    17:50 05.02.2026

  • 9 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джендю":

    Като толкова я искаш ,купи си Масквич ,там е серийна

    18:18 05.02.2026

  • 10 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гроздето е кисело ,купи си Лада

    Коментиран от #12

    18:19 05.02.2026

  • 11 Копейко

    1 3 Отговор
    Тьотя каза да не си купуваме Мерцедеси били много трошливи ,пък и с нейните пари стигащи за баничка без боза ,нямаме никакъв шанс

    18:23 05.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Така е , нищо не разбираш нито от коли , нито от грозде❗
    Произвеждаха ли Мерцедес автомобили с двигател от Дачия Дъстър-ДА глу-пак-о, ТАКА Е❗
    Предлагат ли сега като ЕКСТРА текстилна тапицерия- ДА, глу-пак-о ТАКА Е❗
    Не коментирам кой колко пари има и какво може да си позволи❗
    неУдачия посочваха като екстри:
    - окабеляване за радио
    - механичен контрол на прозорци и огледала
    но не за тях е статията, сигурно.и тях не може да си купи човека с гроздето ти❗

    19:04 05.02.2026

  • 13 Лукса добре

    2 1 Отговор
    Ама кога ще направят нещо различно от кола? Както беше в 89-те?

    19:33 05.02.2026

  • 14 Съвет

    0 2 Отговор
    Ами приложи го този ,лукс" и в каруцата на дядо си Ганьо от село на ,когото си кръстен бе...Галине...

    19:48 05.02.2026

  • 15 хаха

    0 1 Отговор
    Хубаво са сложили масажори, но някак си не са разбрали, че хората най-много в S класата не харесват тъч монитора. Да, сега е по-малък, но пак има старите проблеми:

    - за да видиш нещо на него и да направиш примерно смяна на температурата, трябва да се навеждаш, което разсейва
    - отново няма физически бутони и трябва да се натиска на тъч екрана

    Следващото поколение с масажора и бутони отново със сигурност ще е добро. Бутоните ще ги върнат- вече се готвят регулации да са задължителни като мярка за сигурност заради разсейването да търсиш къде да натискаш по менютата и екраните. Явно засега Мерцедес още искат да пестят от тях.

    Да, истината за тъч екраните е прозаична- системите в колата така или иначе са компютъризирани и с такива интерфейси. Аналогови бутони за 20ст не работят с това. Трябва всеки да се върже през електронен интерфейс, който да цифровизира натискането като клавиш на клавиатура. Ама това прави бутона примерно 5лв. 10 по-малко за Мерцедес са си 25 евро на кола. 1 милион коли- 50 милиона повече печалба. Тъч екран и компютър пак ще има на същата цена като сега за други функции като навигация, така че пестенето е възможно само при липсата на бутони. Потребителите знаят дали е удобно и как реагира, ако се омазни стъклото на екрана, та да се счита за екстра.

    20:17 05.02.2026

  • 16 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ТИГО":

    Колата ми е за толкова. Като я вземах, гледах мерцедеси. Не взех Мерцедес заради тъч екрана. Бях гледал още тогава достатъчно оплаквания от него. Това е най-коментирания проблем, от който се оплакват хората. Наред с вече изказаните предложения за евродиректива физическите бутони да са задължителни Мерцедес пак на нов модел не са сложили бутони. Ами, да си продават колите, ако могат.

    20:21 05.02.2026

  • 17 гост

    0 0 Отговор
    Лукса може да са го измислили Мерцедес, но за 2-ма човека. Докато китайците го предлагат масово и то базово.

    08:25 06.02.2026