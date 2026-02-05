Mercedes издига лукса в автомобилите до съвсем ново ниво

Mercedes-Benz, марката, която само преди дни представи новия си флагман в лицето на обновената S-Class, изглежда не престава да работи по усъвършеснтването на луксозните си модели, а дори напротив. Компанията се стреми да завземе последната незаета територия в масажа на автомобилите, а именно облегалката за глава. Нова патентна заявка, подадена в Германското ведомство за патенти и търговски марки, разкрива сложна механична система, проектирана специално за масажиране на черепа на водача. За разлика от обикновените вибрационни мотори, предложената система използва централен възел, свързан с множество миниатюрни роботизирани ръце, които могат да се движат, да се въртят и да вибрират в унисон, за да симулират движението, подобно на популярните инструменти за масаж на главата.

Проектирането на масажор за облегалка за глава е значително по-сложно от изграждането на система за облегалка за гръб, главно поради рисковете за безопасността и разсейването. За да гарантира, че шофьорът няма да изгуби концентрацията си, Mercedes е интегрирал набор от сензори за височина и позиция, които картографират черепа на пътника в реално време. Това позволява на роботизираните ръце да регулират автоматично налягането и точките на контакт, като гарантират, че масажът достига до правилните точки в основата на черепа, без да пречи на зрителното поле на водача.

Макар че тази технология в момента е в „концептуална“ фаза от своя жизнен цикъл, моментът е особено интересен. Наскоро представанеата S-Class 2026 представи първи в света функции като отопляеми колани, които се загряват до 44 °C и нова система за цифрово управление на вентилацията. С добавянето на функция за масаж на главата към списъка с опции, Mercedes ефективно ще завърши 360-градусова верига за комфорт, която обхваща пътниците.

Както при всеки високотехнологичен патент, все още няма официално зелено светлина за серийно производство, но ако Mercedes успее да калибрира тези роботизирани ръце, за да успокояват без да приспиват, бихме могли да видим тази функция да дебютира като ексклузивна за Maybach S-Class 2027.