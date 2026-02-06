Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Mercedes-AMG официално се отказва от четирицилиндровия C63, ето какво идва на негово място

6 Февруари, 2026 11:59 1 252 4

  • mercedes-
  • amg-
  • c-class-
  • c63

За съжаление няма да видим V8

Mercedes-AMG официално се отказва от четирицилиндровия C63, ето какво идва на негово място - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Mercedes-AMG, Майкъл Шибе потвърди, че C63 S E Performance и неговият противоречив 2,0-литров хибриден двигател ще бъде изтеглен от пазара. На негово място застава 3,0-литровия „M256M“ с шест цилиндъра от елегантния CLE 53. Тази стъпка сигнализира за тактическо отстъпление към желанието на феновете на AMG, които от самото начало се противопоставиха на четирицилиндровия двигател в най-наточеното изпълнение на седана.

Макар че суровите данни може да изглеждат като крачка назад, новият двигател се очаква да предложи по-добро преживяване към водача, макар и с по-малка мощност. Двигателят M256M развива 443 к.с в CLE, но инженерите от Афалтербах според информациите увеличават мощността на C-Class, за да намалят разликата с конкуренти като BMW M3. Като се откаже от тежката plug-in хибридна система и мотора на задния мост, новата C-Class се очаква да свали няколко стотин килограми, вероятно осигурявайки по-балансирано разпределение на теглото, което би трябвало да даде резултати в завоите, дори и да загуби няколко десети от ускорението от 0 до 100км/ч.

Противно на очакванията, Шейбе твърди, че смяната не идва само от желанието на феновете, а от това, че двигателят се оказва доста труден за калибриране за строгите емисионни стандарти Euro 7, които влизат в сила през ноември 2026 година. По-големият 3,0-литров редови шестцилиндров двигател, подпомаган от 48V интегриран стартер-генератор и електрически спомагателен компресор, предлага повече „резерв“ за ефективност и дълголетие.

Очаква се новият модел да дебютира заедно с по-широкия фейслифт на C-Class през април 2026 година. Според информациите, новият модел ще отразява дизайнерските елементи, забелязани наскоро на прототипите, включително „звездно“ LED осветление в предните и задните светлини и обновен интериор с MBUX, който имитира новия E-Class.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Телефонен

    2 2 Отговор
    жокер - приятел от Мюнхен?

    12:07 06.02.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    8 1 Отговор
    Страхотен седан! Правилно решение - никакви хибриди, батерии и ЦВТ. Това е 6 цилиндъра редови мотор на Мерцедес. Да сложат яка генерация да ръмжи и трещи. АМГ

    12:17 06.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Продължават с глупостите си и продължават да копат дъното!
    При условие, че се очаква да има V8 в CLE, да откажеш осмака в C-то е тотална щуротия!

    Колкото и да го "помпат" тоя 6 цилиндров мотор той си остава рахитичен шестак! Силицата му идва от тока!

    12:22 06.02.2026

  • 4 дедо..

    6 1 Отговор
    Е па я съм си доволен от мою петцилиндтов мерджан С 30,па дако е 20 годишен и е дизелак..хем бега хем ръмжи като дзвер

    12:25 06.02.2026