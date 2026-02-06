Mercedes-AMG официално се отказва от четирицилиндровия C63, ето какво идва на негово място

Изпълнителният директор на Mercedes-AMG, Майкъл Шибе потвърди, че C63 S E Performance и неговият противоречив 2,0-литров хибриден двигател ще бъде изтеглен от пазара. На негово място застава 3,0-литровия „M256M“ с шест цилиндъра от елегантния CLE 53. Тази стъпка сигнализира за тактическо отстъпление към желанието на феновете на AMG, които от самото начало се противопоставиха на четирицилиндровия двигател в най-наточеното изпълнение на седана.

Макар че суровите данни може да изглеждат като крачка назад, новият двигател се очаква да предложи по-добро преживяване към водача, макар и с по-малка мощност. Двигателят M256M развива 443 к.с в CLE, но инженерите от Афалтербах според информациите увеличават мощността на C-Class, за да намалят разликата с конкуренти като BMW M3. Като се откаже от тежката plug-in хибридна система и мотора на задния мост, новата C-Class се очаква да свали няколко стотин килограми, вероятно осигурявайки по-балансирано разпределение на теглото, което би трябвало да даде резултати в завоите, дори и да загуби няколко десети от ускорението от 0 до 100км/ч.

Противно на очакванията, Шейбе твърди, че смяната не идва само от желанието на феновете, а от това, че двигателят се оказва доста труден за калибриране за строгите емисионни стандарти Euro 7, които влизат в сила през ноември 2026 година. По-големият 3,0-литров редови шестцилиндров двигател, подпомаган от 48V интегриран стартер-генератор и електрически спомагателен компресор, предлага повече „резерв“ за ефективност и дълголетие.

Очаква се новият модел да дебютира заедно с по-широкия фейслифт на C-Class през април 2026 година. Според информациите, новият модел ще отразява дизайнерските елементи, забелязани наскоро на прототипите, включително „звездно“ LED осветление в предните и задните светлини и обновен интериор с MBUX, който имитира новия E-Class.