Появиха се първи интериорни снимки на новата голяма Toyota

Toyota най-накрая е готова да се присъедини към сегмента на големите електрически семейни автомобили. След поредица от загадъчни предварителни снимки, японският гигант потвърди, че неговият мистериозен нов SUV с три реда седалки ще бъде официално представен на 10 февруари 2026 година. Кампанията „Something New on the Horizon“ (Нещо ново на хоризонта) ефективно служи като световна премиера на производствената версия на концепцията bZ Large SUV, а индустрията вече залага, че тя ще приеме легендарното име Highlander – вероятно като „Highlander EV“ – за да се възползва от десетилетия на граденето на това име.

Последната информация потвърждава, че интериора е конфигуриран с две отделни големи седалки на втория ред, което потвърждава луксозната шест- или седемместна конфигурация, предназначена да се конкурира с Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Пътниците на задните седалки ще се възползват от специални USB-C портове, интегрирани в C-колоните, докато предната част разполага с огромен 14-инчов инфоразвлекателен екран в стил таблет и напълно цифров инструментален панел. Просторният панорамен стъклен покрив допълва интериора, който изглежда ще предлага значително повече пространство за краката в сравнение с настоящия Highlander с бензинов двигател.

От техническа гледна точка се очаква новият флагман да бъде мощна машина в сегмента на D-SUV. Въпреки че техническите спецификации се пазят в тайна до представянето следващата седмица, запознати с индустрията сочат към 100-kWh батерия и двойна задвижваща система с пробег от почти 500 км. За да се справи с високите изисквания на американския пазар, Toyota локализира производството в завода си в Джорджтаун, Кентъки, като батериите с голям капацитет се доставят от новия завод в Северна Каролина. Този стратегически ход гарантира, че новият модел ще дебютира като сериозен конкурент, с емблемата „произведен в Америка“, в сегмента на луксозните електромобили.