Подробности за първия самостоятелен SUV на Mercedes-AMG

Mercedes-AMG потвърди, че първият самостоятелен SUV на наточеното формирование на марката в момента преминава тестове при ниски температури в Швеция. Излизайки извън рамките на модифицираните платформи на Benz от миналото, този пълноразмерен електрически модел е изцяло нов дизайн, изграден върху AMG.EA (Electric Architecture). Това е същата високопроизводителна архитектура, която ще бъде в основата на електрическия наследник на GT 4-Door Coupe по-късно тази година. С дизайн, силно повлиян от Concept GT XX.

Използвайки тримоторна задвижваща система (един мотор отпред, два отзад), се очаква флагманската версия да отразява зашеметяващата мощност от 1341 к.с. (1000 кВт) на Concept GT XX. Тайната тук е използването на аксиално-поточни мотори от фирмата YASA, собственост на Mercedes. Тези мотори са с около две трети по-леки и с една трета по-малки от конвенционалните радиални двигатели, но осигуряват почти тройна мощност. За да контролира тази мощност от над 1300 конски сили, AMG използва въздушно окачване от ново поколение Active Ride Control, което има за цел да елиминира напълно накланянето на каросерията, гарантирайки, че този висок автомобил взима завоите с равновесието на спортен автомобил.

Благодарение на 800-волтовата архитектура AMG.EA и усъвършенстваните цилиндрични клетки с директно маслено охлаждане, SUV-ът е способен на максимална скорост на зареждане до 850 kW – почти три пъти повече от настоящия индустриален стандарт. Теоретично това позволява на автомобила да добави около 400 км пробег само за пет минути. Макар че в някои региони инфраструктурата може да бъде ограничена до 330 kW, хардуерът е подготвен за бъдещето с ново поколение ултрависокоскоростни зарядни станции.

В края на 2026 година се очаква световната премиера на първия самостоятелен електрически SUV на AMG, докато само няколко месеца по-късно очакваме и неговия пазарен дебют. През втората половина на 2027-ма се очаква и дебют на SUV Coupe варианта, потвърден от напускащия главен изпълнителен директор Михаел Шибе, за да задоволи нарастващото търсене на по-елегантни кросоувъри с висока производителност.