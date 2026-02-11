Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Изкуството на автомобилната измама или как да разпознаем автомобил, реставриран от "тотал щета"

Изкуството на автомобилната измама или как да разпознаем автомобил, реставриран от "тотал щета"

11 Февруари, 2026 10:13 2 263 17

  • употребяван автомобил-
  • тотал щета-
  • признаци

Има няколко ясни белега, които издават, че превозното средство е събирано от парчета

Изкуството на автомобилната измама или как да разпознаем автомобил, реставриран от "тотал щета" - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На пазара на употребявани коли не всичко, което блести, е злато. Често зад безупречния външен вид и миризмата на ново се крие мрачна история за тежки катастрофи и майсторски, но опасни реставрации. Когато един автомобил бъде обявен за „тотална щета“ от застрахователите, пътят му към моргата понякога бива прекъснат от ловки търговци, които връщат машината към живот само за да я пробутат на нищо неподозиращ купувач. Има обаче няколко ясни белега, които издават, че превозното средство е било буквално събирано от парчета.

Първият червен флаг, колкото и парадоксално да звучи, е прекаленото съвършенство. Ако пред очите ви стои 15-годишен автомобил без нито една точица от камъче по капака, без нито една драскотина или козметичен дефект, вероятността цялата каросерия да е била прясно пребоядисана е огромна. В същия дух, чисто новите фарове и стопове на фона на по-стара кола са ясен сигнал за претърпян удар. Никой не подменя скъпа оптика просто така – обикновено това се случва, когато оригиналната е станала на сол при сблъсък.

Един от най-сигурните начини да хванете измамата е да се превърнете в детектив по детайлите. Обърнете внимание на маркировките по стъклата, пластмасовите елементи под капака и дори датите върху окабеляването. В завода частите се монтират със съответстващи години на производство. Ако предното стъкло е от 2022-ра, а колата е модел 2018-та, значи нещо се е случило. При масовите ремонти с части „втора ръка“ от автоморги никой не си играе да търси компоненти, произведени в същия месец и година, което оставя ясна следа от хронологичен хаос.

Документалната следа също може да бъде изключително красноречива. Наскоро подменена регистрационен талон често служи за маскировка. Когато застрахователната компания изплати пълната стойност на унищожен автомобил, тя става негов собственик и това се вписва в историята на превозното средство. Търговците често се опитват да заличат тази следа чрез издаване на дубликати или нови документи, надявайки се купувачът да не се поразрови в миналото на колата.

В крайна сметка, покупката на подобен „Франкенщайн“ не е просто лош финансов ход, а сериозен риск за безопасността. Кола, чиято структура е била компрометирана и след това „закърпена“, никога няма да има същата здравина при следващ инцидент. Затова, когато попаднете на сделка, която изглежда твърде добра, за да е истина – доверете се на интуицията си и проверявайте всеки болт.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    12 0 Отговор
    Как точно се преглежда дата на производство на кабелите?!

    Коментиран от #3

    10:22 11.02.2026

  • 2 Малее

    19 0 Отговор
    Колко празни приказки ,кой ще възтановява 15 г автомобил след тотал щета

    10:26 11.02.2026

  • 3 Принципно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Имат лепенки с датата на производството ,но те избледняват първите години ,в купето се четат

    10:28 11.02.2026

  • 4 DW смърди

    16 0 Отговор
    "Наскоро подменена регистрационен талон"

    Набързо написан статия, гугъл превод, изкуствено интелект...

    Проверявайте какво пускате.
    Един бърз прочит ще ви покаже очевидните грешки, за да не се излагате.

    10:29 11.02.2026

  • 5 Глупак

    11 1 Отговор
    Аз купих такава от автокъща "Факт" в София. Половин година вече я възстановявам, и има още. Тотал щета.

    10:32 11.02.2026

  • 6 Бла бла безсмислици

    6 0 Отговор
    Тотал не тотал, това е ламарина и пластмаса. Щом е направена както трябва, караш

    10:36 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Купувам и карам

    10 0 Отговор
    Който толкова се впечатлява в ламарини , явно няма нормален живот за да мисли за по-важни неща

    10:36 11.02.2026

  • 9 Какво е тотал щета?

    8 2 Отговор
    Нека автора какво е тотал щета?

    Защото моята при три отворени ербега , два счупени матрични фара и броня, застрахователите я писаха тотал.

    След това си я оправих и си я карам

    Коментиран от #13

    10:42 11.02.2026

  • 10 Ерудиран автор

    10 4 Отговор
    Цитат - Кола, чиято структура е била компрометирана и след това „закърпена“, никога няма да има същата здравина при следващ инцидент.

    Пълни глупости. Този който е писал това явно не е виждал но живо заварка

    Коментиран от #11

    10:46 11.02.2026

  • 11 6135

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ерудиран автор":

    "Когато един автомобил бъде обявен за „тотална щета“ от застрахователите, пътят му към моргата понякога бива прекъснат от ловки търговци"

    А това не се ли води криминално деяние? На практика на пазара се пуска продукт, обявен за не безопасен.

    А иначе решението е много просто - МВР прави една проста база данни с номерата на шасито на всички бракувани коли и не позволява тяхната регистрация на нов собственик.

    11:05 11.02.2026

  • 12 Защо няма

    3 0 Отговор
    черни кутии?

    11:18 11.02.2026

  • 13 Бла

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Какво е тотал щета?":

    НЕ е коректно да лъжете. Ако пише при застрахователите, тотал щета, то това значи, че колата се бракува и нямате право да я карате, нито да я регистрирате отново !

    Коментиран от #14

    11:51 11.02.2026

  • 14 ЩОМ КАЗВАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бла":

    Прочете ли първия абзац на статията? има много неща, които за едни важат, за други не.
    Всички са равни пред закона, но едни други са по равни. Всичко е според възможностите.

    Коментиран от #15

    11:59 11.02.2026

  • 15 Бла

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЩОМ КАЗВАШ":

    Естествено е , че щом казвам, значи съм проучил. ТОва съ пълни глупости и може да стане, само ако колата е ВНОС от трета страна, като Щатите, Азия,Африка и страни извън евро съюза. Даже в Европа, вече започват да навръзват ситемите. Кола в Европа, обявена за ТОТАЛ ЩЕТА, не може да бъде регистрирана отново !

    Коментиран от #16

    12:08 11.02.2026

  • 16 Бла

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бла":

    Може да бъде направено , само ако колата е от САЩ или Азия, защото системите не са навързани ! Те и затова идват по 15-20к надолу, щото са сбирщайн от няколко коли

    Коментиран от #17

    12:09 11.02.2026

  • 17 глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бла":

    "Те и затова идват по 15-20к надолу, щото са сбирщайн от няколко коли"

    Продават се по-евтино не защото са сбирщайн, а защото ремонта там е много скъп. Ако вече са ги ремонтирали там, няма да идват толкова евтини. Идвот основно неподдържани коли или които са сравнително лесни за ремонтиране, примерно смяна на счупена броня, фар, някой калник, нужда от пребоядисване - все неща, които излизат супер скъпо за ремонт в сервиз.

    12:22 11.02.2026