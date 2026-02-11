BMW привиква над половин милион автомобили в сервиза

BMW обяви една от най-значимите си кампании за безопасност за последното десетилетие, след като BMW Group потвърди масивно световно изтегляне от пазара на „шестцифрен брой” автомобили поради сериозна опасност от пожар. Макар автомобилният производител да е потвърдил официално 28 582 засегнати автомобила в Германия, отраслови доклади от специализирани издания като kfz-Betrieb и Bild сочат, че общо в световен мащаб броят им е приблизително 575 000. Тази кампания следва отделна, но свързана с нея кампания за отзоваване в САЩ на близо 90 000 автомобила, включително Toyota GR Supra, произведена от BMW, по-рано тази седмица.

Механичната причина е дефект в соленоидния прекъсвач (магнитен прекъсвач) на стартера на автомобилите, произведени между юли 2020 година и юли 2022 година. След интензивна употреба или повтарящи се цикли на запалване, прекомерното износване на соленоида може да доведе до вътрешно износване и натрупване на метални отпадъци. Това замърсяване създава условия за късо съединение, което може да доведе до бързо прегряване на стартера. Инженерите на BMW предупредиха, че в най-тежките случаи това „термично събитие“ може да ескалира до пълен пожар на автомобила, докато той е в движение или веднага след като е бил паркиран.

Обхватът на отзоваването е изключително широк и обхваща почти всички основни модели от портфолиото на BMW. Собствениците на 2 Series Coupe, 3 Series, 4 Series и 5 Series са сред най-засегнатите. Списъкът се разширява до 6 Series Gran Turismo, 7 Series и най-популярните модели на марката в сегмента на SUV: X4, X5 и X6. Любителите на роудстъра Z4 също се приканват да проверят своите VIN номера. В знак на инженерна предпазливост отзоваването включва и всички автомобили, които може да са получили дефектен стартер като резервна част по време на последващи ремонти.

Въпреки че BMW не е издала заповед за спиране на движението, производителят е публикувал спешни протоколи за безопасност за засегнатите собственици. На водачите се препоръчва да не оставят автомобилите си без надзор, докато двигателят работи, и да бъдат бдителни за миризма на изгаряне или видим дим, когато излизат от колата. На американския пазар официалните уведомителни писма трябва да бъдат изпратени по пощата на 24 март, но глобалният портал на BMW „Отзоваване и технически актуализации“ вече е активен за ръчна проверка на VIN номера. Дилърите ще извършат безплатна пълна подмяна на стартера на двигателя, за да намалят риска.