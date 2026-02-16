Баварски театър или защо забраната за внос на BMW-та в Русия е просто прах в очите

Германският гигант BMW разбуни духовете с гръмкото нареждане към китайското си подразделение: „Спрете всякакъв износ към Русия!“. На хартия това звучи като финална присъда за баварските машини на руския пазар, но ако погледнем зад кулисите, картинката е далеч по-прагматична и, честно казано, малко иронична. Докато официалните лица в Мюнхен заемат твърда политическа поза, пазарната реалност шепне съвсем друга история.

Максим Кадаков, главен редактор на емблематичното издание „За рулем“, побърза да охлади страстите, наричайки изявлението „поредната шумна декларация без реално покритие“. Истината е, че BMW – подобно на много други световни играчи – се намира в деликатен шпагат. От една страна е натискът на международните санкции, а от друга – неоспоримият факт, че през 2025 година в Русия са влезли около 18 000 чисто нови баварски коли. И забележете: те не идват само от Китай, но и директно от заводите в Германия и САЩ.

Как става това? Магията се нарича „сиви“ канали и паралелен внос. Компании за експорт, които не се вълнуват от корпоративни етични кодекси, продължават да доставят търсените модели, докато BMW вдига рамене и заявява, че това се случва „извън сферата на тяхното влияние“. Удобно, нали? Всъщност, баварците имат всички основания тихомълком да се радват на тези продажби. На фона на пробуксуващия пазар в самия Китай, всеки продаден автомобил е добре дошъл за финансовия отчет.

Любопитно е сравнението, което Кадаков прави: руският пазар за BMW, макар и свит, все още превъзхожда по обем продажбите в страни като Румъния или България. Нещо повече – за производителя това са „чисти“ печалби без никакви главоболия. Тъй като вносът е неофициален, компанията не носи никакви гаранционни задължения и не харчи нито цент за поддръжка или следпродажбено обслужване на тези автомобили.

В крайна сметка, феновете на марката вероятно няма да усетят липса на нови попълнения в шоурумите. Шоуто трябва да продължи, а бизнесът винаги намира пролука в оградата. Германците ще продължат да протестират публично, за да запазят имиджа си пред Запада, докато в същото време техните „баварки“ продължават да превземат пътищата на Изток, но "под масата".