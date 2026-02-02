Новото BMW iX3 поскъпна в Германия още преди да излезе от завода

Не минаха и няколко месеца от бляскавата премиера на новото BMW iX3, а баварците вече решиха да „сурвакат“ бъдещите си клиенти. Макар че доставките на дългоочаквания модел от поколението Neue Klasse все още не са започнали, цената му на родния германски пазар тихомълком пропълзя нагоре. Ако при дебюта си на изложението IAA Mobility в Мюнхен електрическият SUV стартираше от 68 900 евро, то днес конфигураторът безпощадно показва начална сума от 70 900 евро.

Това внезапно поскъпване от 2000 евро, преди първите ключове изобщо да са връчени на собствениците им, е нож с две остриета. От една страна, ходът на BMW издава огромна самоувереност. И има защо – производствените мощности в Дебрецен вече работят на пълни обороти, а квотите за цялата 2026 година са почти изчерпани. Търсенето е толкова сериозно, че в Унгария се въвежда втора смяна много по-рано от предвиденото. Явно в Мюнхен вярват, че верните фенове няма да се разколебаят от една „малка“ корекция в цената.

От друга страна обаче, пазарът не търпи вакуум. С новата си цена BMW iX3 влиза в директен клинч с електрическия Mercedes-Benz GLC, чийто етикет от 71 281 евро вече не изглежда толкова стряскащ на фона на баварския съперник. За купувачите, които не са обвързани с договори, този ценови скок може да бъде перфектният повод да надникнат в шоурума на конкуренцията от Щутгарт или пък в този на Volvo, където съвсем скоро ще се появи също толокава високотехнологичното EX 60..

Засега моделът се предлага единствено във версия 50 xDrive, но гамата обещава да се разшири скоро. По-късно тази година се очаква по-достъпният вариант iX3 40 със задно предаване, както и наточената модификация M Performance, която вероятно ще носи означението M60. А за тези, които търсят истински адреналин, се подготвя и пълнокръвен M модел с четири електромотора, който трябва да се появи догодина.

Любопитен детайл е, че поскъпването съвпада с въвеждането на нови държавни субсидии в Германия, достигащи до 6000 евро. Изглежда, че производителите бързат да си „отхапят“ парче от държавната помощ, преди тя изобщо да е стигнала до джоба на потребителя. Дали този тренд ще се пренесе и отвъд Океана, остава загадка, тъй като официалните цени за САЩ все още са в сферата на „ориентировъчните“.

Едно е сигурно – ако искат да притежават бъдещето на BMW, германците ще трябва да бръкнат по-дълбоко в портфейла си още преди да сте седнали зад волана. У нас все още цените не са се вдигнали, като те са и по-ниски в сравнение с тези в Германия. Базовата цена за iX3 в България стартира 66 340 евро с ДДС, но предвид поскъпването в Германия с 2000 евро, е твърде вероятно в най-скоро време и българските цени да претърпят лека възходяща корекция.