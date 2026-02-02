Новото BMW iX3 поскъпна в Германия още преди да излезе от завода

Не минаха и няколко месеца от бляскавата премиера на новото BMW iX3, а баварците вече решиха да „сурвакат“ бъдещите си клиенти. Макар че доставките на дългоочаквания модел от поколението Neue Klasse все още не са започнали, цената му на родния германски пазар тихомълком пропълзя нагоре. Ако при дебюта си на изложението IAA Mobility в Мюнхен електрическият SUV стартираше от 68 900 евро, то днес конфигураторът безпощадно показва начална сума от 70 900 евро.
Това внезапно поскъпване от 2000 евро, преди първите ключове изобщо да са връчени на собствениците им, е нож с две остриета. От една страна, ходът на BMW издава огромна самоувереност. И има защо – производствените мощности в Дебрецен вече работят на пълни обороти, а квотите за цялата 2026 година са почти изчерпани. Търсенето е толкова сериозно, че в Унгария се въвежда втора смяна много по-рано от предвиденото. Явно в Мюнхен вярват, че верните фенове няма да се разколебаят от една „малка“ корекция в цената.
От друга страна обаче, пазарът не търпи вакуум. С новата си цена BMW iX3 влиза в директен клинч с електрическия Mercedes-Benz GLC, чийто етикет от 71 281 евро вече не изглежда толкова стряскащ на фона на баварския съперник. За купувачите, които не са обвързани с договори, този ценови скок може да бъде перфектният повод да надникнат в шоурума на конкуренцията от Щутгарт или пък в този на Volvo, където съвсем скоро ще се появи също толокава високотехнологичното EX 60..
Засега моделът се предлага единствено във версия 50 xDrive, но гамата обещава да се разшири скоро. По-късно тази година се очаква по-достъпният вариант iX3 40 със задно предаване, както и наточената модификация M Performance, която вероятно ще носи означението M60. А за тези, които търсят истински адреналин, се подготвя и пълнокръвен M модел с четири електромотора, който трябва да се появи догодина.
Любопитен детайл е, че поскъпването съвпада с въвеждането на нови държавни субсидии в Германия, достигащи до 6000 евро. Изглежда, че производителите бързат да си „отхапят“ парче от държавната помощ, преди тя изобщо да е стигнала до джоба на потребителя. Дали този тренд ще се пренесе и отвъд Океана, остава загадка, тъй като официалните цени за САЩ все още са в сферата на „ориентировъчните“.
1 Леля Гошо
11:18 02.02.2026
2 сектант
11:18 02.02.2026
3 догодина
11:23 02.02.2026
4 Бла бла бла
Коментиран от #5, #9
11:23 02.02.2026
5 пълно с такива
До коментар #4 от "Бла бла бла":истински фенове живеещи в панелка
11:26 02.02.2026
6 Е га ти
11:29 02.02.2026
7 Още ли ги произвеждат тези боклуци
11:35 02.02.2026
8 Още ли ги произвеждат тези немски
11:44 02.02.2026
9 Мунчовци с баварци
До коментар #4 от "Бла бла бла":Пословичната слаба Б.М.В. ходова част, която се подчинява на гумени втулки в лагери на носачи, със слаби гумени тампони на двигатели и на скоростни кутии се утежнява в пъти с електро купе, което е два пъти по-тежко, с батериите и тежки високоволтови системи, а с увисналите гуми при офроад може и напълно да блокират контролния блок на електрониката.
Мафията си обича БМВ, въпреки че може да се окаже бездънна яма за разходи, иначе 20% отстъпка е нормална за БГ и за Западна Европа, но не и за Първаците.
11:46 02.02.2026
10 Си Дзин в Китай съм!
11:55 02.02.2026
11 УдоМача
Коментиран от #13
11:55 02.02.2026
12 Подцениха търсенето
Това че някой щял да се прехвърли от bmw на mercedes заради 2000 евро беше най-големия виц който съм чел някога.
Нито фен на mercedes си е поръчал Това BMW защото е с 2000 евро по-евтино, нито пък фен на BMW който вече си е поръчал този модел, ще се откаже и ще отиде да си купи mercedes защото са вдигнали цената с 2000.
12:00 02.02.2026
13 Ромеота без просвет
До коментар #11 от "УдоМача":Алфа Ромео от 6 години е изцяло с БМВ двигатели, а вече и с хибридни системи.
12:08 02.02.2026
14 Реалните коне и скоростта са по-малко.
За Директорите на Водопади, с недекларирания доход марката е Статус - Еманация на Нацията.
12:19 02.02.2026
15 Пилот на Ферари
12:29 02.02.2026