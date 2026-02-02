Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новото BMW iX3 поскъпна в Германия още преди да излезе от завода

2 Февруари, 2026 11:15 859 15

  • bmw-
  • ix3-
  • цена-
  • германия

Въпреки липсата на официални доставки, огромният интерес към модела Neue Klasse принуди компанията да вдигне цената с 2000 евро

Новото BMW iX3 поскъпна в Германия още преди да излезе от завода - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Не минаха и няколко месеца от бляскавата премиера на новото BMW iX3, а баварците вече решиха да „сурвакат“ бъдещите си клиенти. Макар че доставките на дългоочаквания модел от поколението Neue Klasse все още не са започнали, цената му на родния германски пазар тихомълком пропълзя нагоре. Ако при дебюта си на изложението IAA Mobility в Мюнхен електрическият SUV стартираше от 68 900 евро, то днес конфигураторът безпощадно показва начална сума от 70 900 евро.

Това внезапно поскъпване от 2000 евро, преди първите ключове изобщо да са връчени на собствениците им, е нож с две остриета. От една страна, ходът на BMW издава огромна самоувереност. И има защо – производствените мощности в Дебрецен вече работят на пълни обороти, а квотите за цялата 2026 година са почти изчерпани. Търсенето е толкова сериозно, че в Унгария се въвежда втора смяна много по-рано от предвиденото. Явно в Мюнхен вярват, че верните фенове няма да се разколебаят от една „малка“ корекция в цената.

От друга страна обаче, пазарът не търпи вакуум. С новата си цена BMW iX3 влиза в директен клинч с електрическия Mercedes-Benz GLC, чийто етикет от 71 281 евро вече не изглежда толкова стряскащ на фона на баварския съперник. За купувачите, които не са обвързани с договори, този ценови скок може да бъде перфектният повод да надникнат в шоурума на конкуренцията от Щутгарт или пък в този на Volvo, където съвсем скоро ще се появи също толокава високотехнологичното EX 60..

Засега моделът се предлага единствено във версия 50 xDrive, но гамата обещава да се разшири скоро. По-късно тази година се очаква по-достъпният вариант iX3 40 със задно предаване, както и наточената модификация M Performance, която вероятно ще носи означението M60. А за тези, които търсят истински адреналин, се подготвя и пълнокръвен M модел с четири електромотора, който трябва да се появи догодина.

Любопитен детайл е, че поскъпването съвпада с въвеждането на нови държавни субсидии в Германия, достигащи до 6000 евро. Изглежда, че производителите бързат да си „отхапят“ парче от държавната помощ, преди тя изобщо да е стигнала до джоба на потребителя. Дали този тренд ще се пренесе и отвъд Океана, остава загадка, тъй като официалните цени за САЩ все още са в сферата на „ориентировъчните“.

Едно е сигурно – ако искат да притежават бъдещето на BMW, германците ще трябва да бръкнат по-дълбоко в портфейла си още преди да сте седнали зад волана. У нас все още цените не са се вдигнали, като те са и по-ниски в сравнение с тези в Германия. Базовата цена за iX3 в България стартира 66 340 евро с ДДС, но предвид поскъпването в Германия с 2000 евро, е твърде вероятно в най-скоро време и българските цени да претърпят лека възходяща корекция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Леля Гошо

    3 1 Отговор
    Честит празник на всички автомобилисти и техните врагове

    11:18 02.02.2026

  • 2 сектант

    3 2 Отговор
    Много ми допада този нов дизайн - ретро елементи, съчетани с футуризъм.

    11:18 02.02.2026

  • 3 догодина

    6 0 Отговор
    китаеца няма да държи само 10% пазарен дял

    11:23 02.02.2026

  • 4 Бла бла бла

    10 0 Отговор
    Истинските любители на марката предпочитат под предния капак да мърка шестак с над 300 коня. Останалото е очакван провал на висока цена с ел. задвижване.

    Коментиран от #5, #9

    11:23 02.02.2026

  • 5 пълно с такива

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бла бла бла":

    истински фенове живеещи в панелка

    11:26 02.02.2026

  • 6 Е га ти

    6 0 Отговор
    Грозното Пежо

    11:29 02.02.2026

  • 7 Още ли ги произвеждат тези боклуци

    9 2 Отговор
    БМВ! Само идиот би си помислил, че има голямо търсене на тези таратайки немски сглобявани от Бляк Мен с части от Китай.Иначе тъп опит да накарат балъците да купуват.Имало голяма търсене и за това цената се вдигнала😬😬😬😀😀😀😀.Купувайте бързо, че още ще се вдигне.На времето като си търсих имот брокерчетата същите.Супер е имота взимай бързо има още желаещи цената ще се вдига звънят му пред мен, ето един човек иска да носи капаро, мисли бързо голем смех.Такива китайки има за такава цена и с толкова екстри, че това БМВ изглежда като трабант пред тях.

    11:35 02.02.2026

  • 8 Още ли ги произвеждат тези немски

    5 1 Отговор
    играчки от снакс за един ТИР с пари.

    11:44 02.02.2026

  • 9 Мунчовци с баварци

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бла бла бла":

    Пословичната слаба Б.М.В. ходова част, която се подчинява на гумени втулки в лагери на носачи, със слаби гумени тампони на двигатели и на скоростни кутии се утежнява в пъти с електро купе, което е два пъти по-тежко, с батериите и тежки високоволтови системи, а с увисналите гуми при офроад може и напълно да блокират контролния блок на електрониката.
    Мафията си обича БМВ, въпреки че може да се окаже бездънна яма за разходи, иначе 20% отстъпка е нормална за БГ и за Западна Европа, но не и за Първаците.

    11:46 02.02.2026

  • 10 Си Дзин в Китай съм!

    5 1 Отговор
    Ще научи немчулята на обноски и ниски цени.

    11:55 02.02.2026

  • 11 УдоМача

    3 1 Отговор
    Алфа Ромео да съди тия про6ляци за кражба на дизайн!!!!!

    Коментиран от #13

    11:55 02.02.2026

  • 12 Подцениха търсенето

    2 0 Отговор
    Затова вдигат цената, за да намалят опашките от чакащи.

    Това че някой щял да се прехвърли от bmw на mercedes заради 2000 евро беше най-големия виц който съм чел някога.


    Нито фен на mercedes си е поръчал Това BMW защото е с 2000 евро по-евтино, нито пък фен на BMW който вече си е поръчал този модел, ще се откаже и ще отиде да си купи mercedes защото са вдигнали цената с 2000.

    12:00 02.02.2026

  • 13 Ромеота без просвет

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "УдоМача":

    Алфа Ромео от 6 години е изцяло с БМВ двигатели, а вече и с хибридни системи.

    12:08 02.02.2026

  • 14 Реалните коне и скоростта са по-малко.

    2 1 Отговор
    Интересното за БМВ, че са с много слаби алуминиеви джанти, отделно задължават клиентите си да закупят зимен комплект гуми с джанти, защото иначе не сменят летни със зимни гуми, по вътрешни разпоредби, но тази политика си има основания, заради много слабата ходова част на БМВ, където смачканата джанта лесно доказва, че не е по вина на Производителя разбитата ходова част.
    За Директорите на Водопади, с недекларирания доход марката е Статус - Еманация на Нацията.

    12:19 02.02.2026

  • 15 Пилот на Ферари

    1 0 Отговор
    Тоя автомобил дърводелци ли са го правили ?

    12:29 02.02.2026