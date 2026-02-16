Снимаха най-новата Skoda без почти никакъв камуфлаж

Skoda официално потвърди през януари, че новият ѝ флагмански седемместен автомобил ще се нарича Skoda Peaq,а сега прототип бе забелязан тази седмица да преминава през окончателна калибрация при минусови температури близо до Северния полюс. Peaq е планиран за световна премиера през лятото на тази година, позициониран като електрическият еквивалент на обичания Kodiaq,

Докато тестовите прототипи в Швеция са покрити с камуфлаж в цвета на каросерията, проектиран да имитира по-малкия Elroq, няколко дизайнерски елемента могат да бъдат забелязани. В предната част „Tech Deck“ Peaq се отказва от традиционната решетка в полза на гладък панел с вградени сензори. Той е съчетана с Т-образно осветление с тънки LED дневни светлини в горната част и вертикални фарове. За да помогне на масивния SUV да прореже въздуха, Skoda е използвала аеродинамични елементи, включително активни охлаждащи жалузи в долната част на бронята и вградени дръжки на вратите.

Построен върху силно усъвършенствана версия на платформата MEB, Peaq въвежда ново партньорство с XPeng, интегрирайки „China Electrical Architecture“ (CEA). Това сътрудничество значително увеличава изчислителната мощност и позволява по-бърза инфоразвлекателна система, задвижвана от изкуствен интелект, и по-гладки актуализации Over-the-Air (OTA).

Потвърдена батерия от 89 kWh (нетни) стои под пода, като Skoda се стреми към пробег по WLTP от над 600 км. Мощността на зареждане достига 200 kW DC, което позволява 10–80% презареждане за около 25 минути, докато най-наточената версия RS се очаква да разполага с двойна задвижваща система с 250 kW (340 к.с.).

С дължина от почти 5 метра, Peaq е най-големият модел на Skoda, произвеждан досега, но целта му е да подбие цените на премиум гигантите. Вътре Peaq ще дебютира с 14,6-инчов въртящ се сензорен екран, който може да се ориентира вертикално за навигация или хоризонтално за „релаксационен режим“ по време на спирания за зареждане. С прибрани втори и трети ред седалки, се говори, че багажното пространство надхвърля 2000 литра, което запазва репутацията на Skoda за практичност.