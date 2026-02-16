Новини
Авто »
Снимаха най-новата Skoda без почти никакъв камуфлаж

Снимаха най-новата Skoda без почти никакъв камуфлаж

16 Февруари, 2026 16:57 972 2

  • skoda-
  • peaq-
  • камуфлаж-
  • vision 7s

Peaq ще дебютира през това лято

Снимаха най-новата Skoda без почти никакъв камуфлаж - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Skoda официално потвърди през януари, че новият ѝ флагмански седемместен автомобил ще се нарича Skoda Peaq,а сега прототип бе забелязан тази седмица да преминава през окончателна калибрация при минусови температури близо до Северния полюс. Peaq е планиран за световна премиера през лятото на тази година, позициониран като електрическият еквивалент на обичания Kodiaq,

Докато тестовите прототипи в Швеция са покрити с камуфлаж в цвета на каросерията, проектиран да имитира по-малкия Elroq, няколко дизайнерски елемента могат да бъдат забелязани. В предната част „Tech Deck“ Peaq се отказва от традиционната решетка в полза на гладък панел с вградени сензори. Той е съчетана с Т-образно осветление с тънки LED дневни светлини в горната част и вертикални фарове. За да помогне на масивния SUV да прореже въздуха, Skoda е използвала аеродинамични елементи, включително активни охлаждащи жалузи в долната част на бронята и вградени дръжки на вратите.

Построен върху силно усъвършенствана версия на платформата MEB, Peaq въвежда ново партньорство с XPeng, интегрирайки „China Electrical Architecture“ (CEA). Това сътрудничество значително увеличава изчислителната мощност и позволява по-бърза инфоразвлекателна система, задвижвана от изкуствен интелект, и по-гладки актуализации Over-the-Air (OTA).

Снимаха най-новата Skoda без почти никакъв камуфлаж

Потвърдена батерия от 89 kWh (нетни) стои под пода, като Skoda се стреми към пробег по WLTP от над 600 км. Мощността на зареждане достига 200 kW DC, което позволява 10–80% презареждане за около 25 минути, докато най-наточената версия RS се очаква да разполага с двойна задвижваща система с 250 kW (340 к.с.).

С дължина от почти 5 метра, Peaq е най-големият модел на Skoda, произвеждан досега, но целта му е да подбие цените на премиум гигантите. Вътре Peaq ще дебютира с 14,6-инчов въртящ се сензорен екран, който може да се ориентира вертикално за навигация или хоризонтално за „релаксационен режим“ по време на спирания за зареждане. С прибрани втори и трети ред седалки, се говори, че багажното пространство надхвърля 2000 литра, което запазва репутацията на Skoda за практичност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шкода вагонка

    3 1 Отговор
    Най-добрите модели на Шкода са Фобия, Оставия и Фелацио. Този дизайн е скучен.

    17:18 16.02.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Това прилича на недовършена детска рисунка...

    17:56 16.02.2026