Новини
Авто »
Hyundai пропуска фейслифта на Kona и готви изцяло ново поколение (ВИДЕО)

Hyundai пропуска фейслифта на Kona и готви изцяло ново поколение (ВИДЕО)

2 Февруари, 2026 12:31 581 2

  • hyundai-
  • kona-
  • фейслифт

Прототипи покрити с камуфлаж бяха забелязани в Корея

Hyundai пропуска фейслифта на Kona и готви изцяло ново поколение (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Hyundai пропуска обновяването в средата на цикъла на популярния си модел Kona и преминава директно към изцяло ново трето поколение. Докато SX2 на Kona се появи на пазара през 2023 година, последните информации от улиците на Южна Корея сочат, че неговият заместник – вътрешно обозначен като SX3 – вече преминава тестове, покрит с тежък камулфаж.

Шпионските кадри на прототипа SX3 разкриват по-ръбат, по-изправен силует, който изглежда като пряк наследник на Crater Concept, офроуд електрически SUV, който бе представен по време на LA Auto Show през ноември миналата година. Очаква се странните, заоблени линии на настоящия модел да бъдат заменени от езика „Art of Steel“ на Crater. Това означава квадратна предница, разширени калници и висока проходимост, насочени към пазара на активния начин на живот. Характерното пикселно осветление и LED лентата по капака ще останат.

Hyundai пропуска фейслифта на Kona и готви изцяло ново поколение (ВИДЕО)

Под капака или по-скоро под пода SX3 се очаква да се възползва от най-новите постижения на Hyundai в областта на ефективността на електромобилите. Докато настоящият Kona Electric постига 418 км, третото поколение на модела се очаква да достигне пробег от над 480 км. Това ще бъде постигнато благодарение на подобрената 84-kWh батерия. По-важното е, че интериорът ще бъде напълно обновен. SX3 ще бъде сред първите в гамата, които ще разполагат с изцяло новата инфоразвлекателна система PLEO Connect. Разработена на базата на Android Automotive OS, PLEO се отказва от дизайна на таблет на таблото в полза на масивен интерфейс, подобен на смартфон, с мултитаскинг с много прозорци и „Gleo AI“ – разговорен асистент, способен да се справя с команди за управление на автомобила и запитвания за навигация в реално време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕкоЗаблуден

    2 0 Отговор
    Като телефон всяка година нов по "модерен"..…

    12:39 02.02.2026

  • 2 нещо като дъстър

    0 0 Отговор
    с четворка и 84кв е дора идея

    13:41 02.02.2026