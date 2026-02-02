Hyundai пропуска фейслифта на Kona и готви изцяло ново поколение (ВИДЕО)

Hyundai пропуска обновяването в средата на цикъла на популярния си модел Kona и преминава директно към изцяло ново трето поколение. Докато SX2 на Kona се появи на пазара през 2023 година, последните информации от улиците на Южна Корея сочат, че неговият заместник – вътрешно обозначен като SX3 – вече преминава тестове, покрит с тежък камулфаж.

Шпионските кадри на прототипа SX3 разкриват по-ръбат, по-изправен силует, който изглежда като пряк наследник на Crater Concept, офроуд електрически SUV, който бе представен по време на LA Auto Show през ноември миналата година. Очаква се странните, заоблени линии на настоящия модел да бъдат заменени от езика „Art of Steel“ на Crater. Това означава квадратна предница, разширени калници и висока проходимост, насочени към пазара на активния начин на живот. Характерното пикселно осветление и LED лентата по капака ще останат.

Под капака или по-скоро под пода SX3 се очаква да се възползва от най-новите постижения на Hyundai в областта на ефективността на електромобилите. Докато настоящият Kona Electric постига 418 км, третото поколение на модела се очаква да достигне пробег от над 480 км. Това ще бъде постигнато благодарение на подобрената 84-kWh батерия. По-важното е, че интериорът ще бъде напълно обновен. SX3 ще бъде сред първите в гамата, които ще разполагат с изцяло новата инфоразвлекателна система PLEO Connect. Разработена на базата на Android Automotive OS, PLEO се отказва от дизайна на таблет на таблото в полза на масивен интерфейс, подобен на смартфон, с мултитаскинг с много прозорци и „Gleo AI“ – разговорен асистент, способен да се справя с команди за управление на автомобила и запитвания за навигация в реално време.