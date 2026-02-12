Ford раздава огромни бонуси на служителите си заради една единствена причина

Ford Motor Company в лицето на главния изпълнителен директор Джим Фарли, потвърди пред около 75 000 служители, че бонусите в цялата компания ще бъдат изплатени на 130%. Това решение шокира анализаторите в бранша, като се има предвид, че Ford наскоро отчете нетна загуба от 8,2 милиарда долара и през цялата 2025 година беше лидер в бранша с над 150 отзовавания, включително продължителна криза с горивните инжектори на стойност 500 милиона долара.

Обосновката за високите плащания се основава на един-единствен конкретен показател, а именно качеството на превозните средства. Фарли твърди, че вътрешните данни на компанията показват най-добрите резултати за качеството през първите 90 дни за десетилетието. Макар че по-широкото проучване на J.D. Power за първоначалното качество (IQS) за 2025 година класира Ford малко под средното за индустрията със 193 проблема на 100 автомобила, марката спечели четири ключови сегмента за модели с голям обем като F-150, Super Duty, Mustang и Escape. Като обвързва 130% бонуса с тези статистически данни, Ford награждава персонала за липсата на „извънредни“ дефекти, дори и когато дългосрочните проблеми с надеждността продължават да тормозят сервизните центрове.

От финансова гледна точка, компанията преминава през деликатен преход. Загубата от 8,2 милиарда долара се дължи главно на изненадваща тарифа от 900 милиона долара и продължаващите загуби в дивизията за електрически автомобили „Model e“, която отчете загуби от почти 5 милиарда долара миналата година. Въпреки тези цифри, акциите на Ford всъщност отбелязаха ръст след обявяването, тъй като инвеститорите се хванаха за оптимистичната прогноза за 2026 година. Компанията очаква коригираната печалба преди лихви и данъци да се възстанови до между 9 и 10 милиарда долара, тъй като се връща към високодоходните пикапи с вътрешно горене и хибридни пикапи.

Критиците твърдят, че празнуването на първоначалното добро качество, докато продължават рекордните отзовавания, е опасна игра на оптимизъм. Въпреки това, Фарли остава непоколебим в стратегията си, като настоява, че агресивното управление на отзоваванията е „проактивен“ начин за премахване на стари проблеми.