Великденските празници оставят тировете на паркинга

Европа се подготвя за една от най-големите транспортни рокади за годината. В опит да овладеят приливната вълна от леки автомобили по време на Великденските празници, правителствата на повечето държави въвеждат драстични ограничения за тежкотоварния трафик. През 2026 година Католическият Великден се пада на 5 април. Така между 3 и 7 април 2026 година магистралните мрежи ще станат територия, почти изцяло запазена за туристи и пътуващи семейства, докато т.нар. тирове или „властелините на асфалта“ ще трябва да изчакат.

Разбира се, бизнесът не спира напълно. Хладилните композиции, превозващи бързоразвалящи се стоки, и доставките за хранителни складове остават изключение от правилото. Проблемът за логистичните мениджъри обаче се крие в детайлите – всяка страна играе по собствени правила, с различни теглови лимити и часови пояси, което превръща планирането на международен маршрут в истинско изкуство.

В Полша например забраната засяга машините над 12 тона и влиза в сила чак в събота вечер (18:00 ч.), докато съседите им в Германия, Чехия и Словакия са далеч по-строги. Там „червената светлина“ светва още в петък за всички камиони над 7.5 тона. Любопитен детайл е, че в събота (4 април) Чехия и Словакия временно отварят врати за транзит, преди отново да ги затворят в неделя.

Италия печели приза за най-дълга „ваканция“ на камионите. Ограниченията там се простират на цели пет дни – от петък следобед чак до вторник на обяд. Целта е ясна: да се осигури максимален комфорт за леките коли по натоварените трасета към морето и планините. На другия полюс е Франция, където забраната е концентрирана само в неделя и понеделник, но важи безкомпромисно за цялата национална пътна мрежа.

На фона на тези рестрикции, Нидерландия остава оазис на либерализма. Там официални забрани за Великден няма, но логистичните експерти предупреждават за „невидима засада“ – тежки задръствания, причинени от блокирания трафик в съседните страни.

За шофьорите и спедиторите следващата седмица ще бъде тест за търпение и гъвкавост. Ако планирате превоз, проверете графика си два пъти, защото разликата между успешната доставка и солената глоба понякога е само няколко часа или няколко тона в повече.

Що се отнася но православните великденски празници, които са една седмица по-късно, то и у нас Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по основните магистрали в България. Целта е същата - да се облекчи трафикът за леките автомобили по време на празниците и да се повиши пътната безопасност.

Преди празниците (9 април, четвъртък): от 15:00 ч. до 20:00 ч. (забраната не важи за влизащите в София камиони).

Първи празничен ден (10 април, Разпети петък): от 09:00 ч. до 14:00 ч.

Последен почивен ден (13 април, Светли понеделник): от 14:00 ч. до 20:00 ч. (ограничението е за пътуващите към София).

За кои пътища важи?

Забраната обхваща най-натоварените направления:

АМ „Тракия“ – по цялата дължина.

АМ „Хемус“ – в участъка от София до пътен възел „Дерманци“.

АМ „Струма“ и път I-1 в област Благоевград (между Симитли и Кресна).

Изключения

Ограниченията не се отнасят за превозни средства, които транспортират:

Бързоразвалящи се хранителни продукти.

Живи животни.

Опасни товари (ADR).

Товари на температурен режим.

Автобуси за обществен превоз на пътници.