ABT представи лимитирано Audi RS6 с близо 800 к.с.

Тази година ABT отбелязва 130-годишна история, започнала през 1896 година като съвсем различен от днешния „занаят“ на фирмата. За да отбележи прехода от подкови към високопроизводителни модели, ABT представи най-внушителния си семеен автомобил до момента: RS6-LE 800. Ограничена до само 30 бройки в целия свят, тази юбилейна версия е технически шедьовър, който извежда Audi RS6 Avant дълбоко в територията на суперколите.

RS6-LE 800 приема „тъмна и мрачна“ визия, използвайки силен контраст между черни покрития и патентован златен акцент, който ABT нарича „Неодим“. Екстериорът предлага нов преден сплитер, агресивни странични прагове, специално изработено задно крило и преработен дифузьор. Тези компоненти не само изглеждат добре, но и значително увеличават притискащата сила при висока скорост.

Автомобилът е оборудван с 22-цолови леки алуминиеви джанти, проектирани от ABT, с покритие „Неодим“, което перфектно допълва юбилейните емблеми на решетката и багажната врата. Вътрешността е комбинация от алкантара и карбон. За допълнителен щрих от стила на 130-годишнината ABT предлага опция, за карбонова тапицерия на арматурното табло и седалките, в която са вплетени истински златни метални частици.

Докато „стандартният“ RS6-LE вече е проектиран като чудовищно комби, юбилейното издание добавя суфикса „800“ с причина. Чрез серия от значителни механични промени ABT е извлякъл още повече от V8-ка с две турбини.

Чрез модернизиране на турбокомпресорите, интеркулера и масления радиатор ABT е увеличил мощността до 800 конски сили. Това е увеличение с 40 конски сили сравнение със стандарното LE. Специално изработена изпускателна система от неръждаема стомана гарантира, че дишането на V8 е толкова неограничено, колкото и максималната му скорост, осигурявайки гърлен звук, който съответства на агресивната каросерия.

За да гарантира, че комбито ще се справи с новата си мощност, ABT монтира регулируеми по височина амортисьори и по-твърди пружини. Интересното е, че въпреки огромното увеличение на мощността, спирачната система остава стандартната за Audi RS с 420-милиметрови керамични дискове. Пакетът RS6-LE 800 струва 108 000 евро, а това е в допълнение към цената на базовия Audi RS6 Avant, който също струва около тази сума.