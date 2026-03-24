Нaй-луксозната Tesla Model Y ще се продава и в Европа

Разширяването на гамата на Model Y в Европа продължава, след като шестместният модел с удължено междуосие, известен като Model Y L, официално излиза от статута си на ексклузивен за китайския пазар. След успешния си дебют в Шанхай през август миналата година, регулаторните документи потвърждават, че моделът е получил одобрение от правителството за европейския и австралийския пазар. За разлика от стандартния Model Y, тази „L“ версия се отличава със значително преработване на шасито, за да се приспособи към истинска конфигурация 2+2+2 с отделени седалки на втория ред.

Физически Model Y L е със 177 мм по-дълъг и 44 мм по-висок, като се движи на междуосие, което е удължено със 150 мм, за да осигури повече пространство за краката на пътниците на третия ред. За да се справи с увеличените размери и тегло, Tesla е подобрила хардуера, като е включила окачване с променяща се твърдост с цел да се осигури по-плавно пътуване за семействата.

Европейският вариант е одобрен с 88,2 kWh NMC батериен пакет, произведен от LG. На стандартни 19-цолови джанти тази конфигурация осигурява пробег от 681 км по WLTP, което го прави автомобилът с най-голям пробег в цялото семейство Model Y. Удължените версии ще се възползват от високопроизводителна система с два мотора, способна да ускори от 0 до 100 км/ч за 5,0 секунди.

Вътре Model Y L се отличава с по-луксозен технологичен пакет, включващ по-голям 16-инчов централен сензорен екран и подобрена аудио система с 18 високоговорителя. Отделните седалки на втория ред са напълно електрически, предлагайки функции за отопление, вентилация и електрическо плъзгане, за да позволят лесен достъп до двете най-задни седалки. Общият багажен капацитет също е отбелязал значителен скок, достигайки 2539 литра при сгънати задни седалки, което го позиционира като пряк конкурент на SUV-та като Kia EV9 и Volvo EX90.