Ето кои автомобили са кандидати за титлата „Най-добра покупка за Европа“

Австрийската столица Виена прие тазгодишното издание на AUTOBEST Awards Festivity. Събитието, което традиционно събира автомобилната индустрията, премина под знака на сериозни технологични заявки и завръщането на легендарни имена на пазара.
Фокусът тази година бе насочен към иновациите, които променят начина, по по който възприемаме мобилността – от ултрабързо зареждане до изкуствен интелект в навигацията.
Технологичните лидери и големите победители
Китайският гигант BYD си тръгна с две ключови отличия, затвърждавайки доминацията си при електрическите технологии. Системата им за зареждане Super e-Platform Flash Charging бе обявена за технологичен пробив на годината, благодарение на способността си да поема пикова мощност до 1000 kW. Успоредно с това, Стела Ли бе почетена за стратегическия възход на марката на глобалния пазар.
Polestar също обра овациите със своята интеграция на Google Maps в модела Polestar 4, която предлага насоки в реално време директно пред погледа на водача – крачка напред към по-интуитивното управление. При екологичните решения призът отиде при новото Renault Twingo E-Tech Electric, което бе отличено като най-обещаващият градски електромобил за масова употреба.
Един от най-интересните моменти бе връчването на наградата „A Star Is Back“. Тя бе присъдена на Honda Prelude, ознаменувайки завръщането на култовото японско купе в модерна, технологична интерпретация.
Класацията за „Най-добра покупка за Европа“
Кулминацията на сезона наближава с финалния етап за титлата Best Buy Car of Europe. Шест автомобила се борят за престижното отличие, като победителят ще бъде обявен след броени дни. Ето и претендентите, които успяха да преминат цедката на журито и потребителския вот:
BYD Dolphin Surf – компактният играч с високи амбиции.
Citroën C3 Aircross – практичност и френски шик в SUV формат.
Fiat Grande Panda – възраждането на една икона в електрическа ера.
Ford Puma Gen-E – бестселърът, който вече не се нуждае от бензин.
MG S5 EV – новото предложение, което цели да промени баланса цена-качество.
Renault 4 – ретро чар, маскиран като модерен кросоувър.
Сред останалите отличия заслужава да се отбележи Toyota, обявена за компания на годината заради балансираната си стратегия между хибриди и водород, както и Pirelli за умната гума Cyber Tyre, която предава данни към колата в реално време.
Големият финал и обявяването на победителя сред шестте модела ще се състои на 28 март, когато ще стане ясно кой автомобил предлага най-добра стойност за европейския потребител през 2026 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авто маниак
Коментиран от #2
13:32 27.03.2026
2 Гошо
До коментар #1 от "авто маниак":Няма българин който да избере чисто нов фиат гранде панда пред 10 годишен мерцедес/бмв/ауди. Състоянието на инфраструктурата ни не позволява нормално пътуване с такъв тип компактен автомобил.
16:55 27.03.2026
3 БеГе Мот
