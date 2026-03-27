Ето кои автомобили са кандидати за титлата „Най-добра покупка за Европа“

Австрийската столица Виена прие тазгодишното издание на AUTOBEST Awards Festivity. Събитието, което традиционно събира автомобилната индустрията, премина под знака на сериозни технологични заявки и завръщането на легендарни имена на пазара.

Фокусът тази година бе насочен към иновациите, които променят начина, по по който възприемаме мобилността – от ултрабързо зареждане до изкуствен интелект в навигацията.

Технологичните лидери и големите победители

Китайският гигант BYD си тръгна с две ключови отличия, затвърждавайки доминацията си при електрическите технологии. Системата им за зареждане Super e-Platform Flash Charging бе обявена за технологичен пробив на годината, благодарение на способността си да поема пикова мощност до 1000 kW. Успоредно с това, Стела Ли бе почетена за стратегическия възход на марката на глобалния пазар.

Polestar също обра овациите със своята интеграция на Google Maps в модела Polestar 4, която предлага насоки в реално време директно пред погледа на водача – крачка напред към по-интуитивното управление. При екологичните решения призът отиде при новото Renault Twingo E-Tech Electric, което бе отличено като най-обещаващият градски електромобил за масова употреба.

Един от най-интересните моменти бе връчването на наградата „A Star Is Back“. Тя бе присъдена на Honda Prelude, ознаменувайки завръщането на култовото японско купе в модерна, технологична интерпретация.

Класацията за „Най-добра покупка за Европа“

Кулминацията на сезона наближава с финалния етап за титлата Best Buy Car of Europe. Шест автомобила се борят за престижното отличие, като победителят ще бъде обявен след броени дни. Ето и претендентите, които успяха да преминат цедката на журито и потребителския вот:

BYD Dolphin Surf – компактният играч с високи амбиции.

Citroën C3 Aircross – практичност и френски шик в SUV формат.

Fiat Grande Panda – възраждането на една икона в електрическа ера.

Ford Puma Gen-E – бестселърът, който вече не се нуждае от бензин.

MG S5 EV – новото предложение, което цели да промени баланса цена-качество.

Renault 4 – ретро чар, маскиран като модерен кросоувър.

Сред останалите отличия заслужава да се отбележи Toyota, обявена за компания на годината заради балансираната си стратегия между хибриди и водород, както и Pirelli за умната гума Cyber Tyre, която предава данни към колата в реално време.

Големият финал и обявяването на победителя сред шестте модела ще се състои на 28 март, когато ще стане ясно кой автомобил предлага най-добра стойност за европейския потребител през 2026 година.