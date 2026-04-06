Пълно отсъствие на Toyota от нова класация за надеждност

Когато стане дума за "желязна" надеждност в премиум сегмента, повечето шофьори автоматично насочват мислите си към Япония. Е, подгответе се за истински шок, защото последното мащабно проучване на британското издание What Car? буквално обърна представите на автомобилния свят с главата надолу. Оказва се, че стереотипите за вечно чупещите се италиански машини са останали в миналото, а титлата за най-безпроблемен седан в бизнес класа отива на адрес, който малцина биха предположили.
Голямата сензация в класацията е Alfa Romeo Giulia. Италианската красавица, която се произвежда от 2016 година, не просто засенчи конкуренцията, а направо я отнесе с внушителен рейтинг на надеждност от 98.2%. Едва 4% от притежателите на модела са посетили сервиз през последните две години, като в повечето случаи става въпрос за дребни капризи на електрониката, спирачната система или интериорните детайли. Още по-хубавото е, че всички ремонти са минали по перото на гаранцията, макар че за част от тях се е наложило по-дълго чакане.
Германската школа обаче диша във врата на лидера, но с една важна уговорка – изборът на задвижване е критичен. Бензиновото BMW 3 Series заковава впечатляващите 98%, докато неговите дизелови и хибридни събратя се представят далеч по-зле, отчитайки дефекти при почти всеки четвърти автомобил. Проблемните зони тук обикновено са акумулаторът и окачването, но баварците реагират светкавично и отстраняват повредите безвъзмездно. Веднага след тях, със същия резултат от 98%, се нарежда и дизеловата Skoda Superb (2015-2024). Чешкият флагман е истински маратонец, като две трети от възникналите неизправности по изпускателната система или батерията се решават в рамките на един работен ден.
В престижния списък на отличниците намират място още Mercedes-Benz E-Class, бензиновото BMW 5 Series, както и технологичният Hyundai Ioniq 6. Честта на британското автомобилостроене защитават Jaguar XE и Jaguar XF, които показват стабилност въпреки сложната си природа. Малко след тях се нарежда и класиката Volkswagen Passat. Истинската изненада обаче е пълното отсъствие на Toyota и респективно Lexus от Топ 10 - факт, който кара мнозина да се замислят дали старата слава на японската неубиваемост не започва леко да избледнява пред модерната инженерна мисъл на Стария континент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234
09:45 06.04.2026
2 пенчо
Произведени Фиат за период от 2016 до 2025 година са продадени малко над 150 000 единици в световен мащаб.
Произведени Тойота :Toyota Camry за период от 2016 до 2025 в световен мащаб е приблизително 6,1 – 6,2 милиона броя.
Данните говорят доста красноречиво.
Коментиран от #3, #4, #7
09:51 06.04.2026
3 Какво казват данните
До коментар #2 от "пенчо":Ако сравняваш продажбите на porsche и dacia? Кажи бройките?
Като гледаш бройките на продажбите кой е по-хубавия автомобил? Продава се евтиното!
10:06 06.04.2026
4 Пилот на Ферари
До коментар #2 от "пенчо":Ти не си наред . Само за 2024 година и само Фиат /без останалите брандове / са произведени и продадени 1 200 000 автомобила !!!
Моля не пишете глупости .
Коментиран от #6
10:09 06.04.2026
Коментиран от #6
10:12 06.04.2026
6 ддд
До коментар #4 от "Пилот на Ферари":От написаните от теб разбираме, че даже не си прочел статията. Тук се говори за определени модели на марки коли. Не за цялостно производство.
Коментиран от #8
10:12 06.04.2026
7 Пилот на Ферари
До коментар #2 от "пенчо":24 януари 2025 г.
Fiat остава най-успешната марка в портфолиото на Stellantis, завършвайки 2024 година с продажби от 1.2 милиона автомобила.
Ако сметнем останалите брандове собственост на Фиат - Ланча, Алфа Ромео, Абарт, Ивеко, Мазерати ,Ферари , Крайслер, Додж, Фиат Отомобайлс, Фиат Профешънъл, Джип, Ланча и други.
Продадените бройки са доста повече .
10:18 06.04.2026
8 Пилот на Ферари
До коментар #6 от "ддд":Пост 2 . не говори за определен модел а за ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИАТ !!!
Коментиран от #13
10:20 06.04.2026
9 ДрайвингПлежър
10:30 06.04.2026
10 Абе
10:42 06.04.2026
11 Британска класация
Само да чукне Гугъл човек, за най-надежден автомобил за 2026г.
Ето отговора, преведено...1. Субару, 2. Лехъс, 3. Тойота , 4. Хонда, 5. БМВ.
Коментиран от #12
10:44 06.04.2026
12 Слънчасалия
До коментар #11 от "Британска класация":Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.
Коментиран от #17
10:54 06.04.2026
13 пенчо
До коментар #8 от "Пилот на Ферари":В статията се говори за 1 определен модел на фиат. Тоест ние коментираме само и единствено него.
Като искаш такова сравнение да го направим .
Тойота 2024 година без дъщерни фирми 10 615 000 единици.
Фиат произвеждат 1/10 от колите, които произвеждат тойота за 1 година. Като произвеждаш повече автомобили правиш повече ремонти, обслужване и изминаваш много повече км. Статията е изкривена и не може да се служи като опорна точка. Не е споменато за какъв изминат пробег е правена статистиката, за какъв период от време.
Коментиран от #14, #15
11:30 06.04.2026
14 Пилот на Ферари
До коментар #13 от "пенчо":Е щом ще коментираме статията то Тойота извън класациите !
Фактите са си факти !
10 милиона каруци , все с ментални дефекти .
11:36 06.04.2026
15 Невероятно, но факт
До коментар #13 от "пенчо":Toyota започна да купува части от китайски доставчици, за да намали цените на автомобилите .
И както върви Тойота ще я приватизират !
11:42 06.04.2026
16 Аноним
13:28 06.04.2026
17 Оня с коня
До коментар #12 от "Слънчасалия":Най-продавани е Рав4, а не Тесла. Няма как бъдещо събитие да е статистически доказано
14:35 06.04.2026
18 Пешо от панелката
Бартер Лексус за Алфа Ромео
15:14 06.04.2026
19 тъй шъй
17:21 06.04.2026
20 Дзак
18:50 06.04.2026
21 Анонимен
18:52 06.04.2026
22 Айде
23:52 06.04.2026