Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Пълно отсъствие на Toyota от нова класация за надеждност

6 Април, 2026

  • класация-
  • надеждност-
  • бизнес седани

Топ 10 на най-безпроблемните бизнес седани

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато стане дума за "желязна" надеждност в премиум сегмента, повечето шофьори автоматично насочват мислите си към Япония. Е, подгответе се за истински шок, защото последното мащабно проучване на британското издание What Car? буквално обърна представите на автомобилния свят с главата надолу. Оказва се, че стереотипите за вечно чупещите се италиански машини са останали в миналото, а титлата за най-безпроблемен седан в бизнес класа отива на адрес, който малцина биха предположили.

Alfa Romeo Giulia

Голямата сензация в класацията е Alfa Romeo Giulia. Италианската красавица, която се произвежда от 2016 година, не просто засенчи конкуренцията, а направо я отнесе с внушителен рейтинг на надеждност от 98.2%. Едва 4% от притежателите на модела са посетили сервиз през последните две години, като в повечето случаи става въпрос за дребни капризи на електрониката, спирачната система или интериорните детайли. Още по-хубавото е, че всички ремонти са минали по перото на гаранцията, макар че за част от тях се е наложило по-дълго чакане.

BMW 3er

Германската школа обаче диша във врата на лидера, но с една важна уговорка – изборът на задвижване е критичен. Бензиновото BMW 3 Series заковава впечатляващите 98%, докато неговите дизелови и хибридни събратя се представят далеч по-зле, отчитайки дефекти при почти всеки четвърти автомобил. Проблемните зони тук обикновено са акумулаторът и окачването, но баварците реагират светкавично и отстраняват повредите безвъзмездно. Веднага след тях, със същия резултат от 98%, се нарежда и дизеловата Skoda Superb (2015-2024). Чешкият флагман е истински маратонец, като две трети от възникналите неизправности по изпускателната система или батерията се решават в рамките на един работен ден.

Skoda Superb

В престижния списък на отличниците намират място още Mercedes-Benz E-Class, бензиновото BMW 5 Series, както и технологичният Hyundai Ioniq 6. Честта на британското автомобилостроене защитават Jaguar XE и Jaguar XF, които показват стабилност въпреки сложната си природа. Малко след тях се нарежда и класиката Volkswagen Passat. Истинската изненада обаче е пълното отсъствие на Toyota и респективно Lexus от Топ 10 - факт, който кара мнозина да се замислят дали старата слава на японската неубиваемост не започва леко да избледнява пред модерната инженерна мисъл на Стария континент.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234

    32 17 Отговор
    ха ха,мъка авропска,издишате с тез скъпи боклуци

    09:45 06.04.2026

  • 2 пенчо

    33 18 Отговор
    Малко ви куцат нещата.
    Произведени Фиат за период от 2016 до 2025 година са продадени малко над 150 000 единици в световен мащаб.
    Произведени Тойота :Toyota Camry за период от 2016 до 2025 в световен мащаб е приблизително 6,1 – 6,2 милиона броя.

    Данните говорят доста красноречиво.

    Коментиран от #3, #4, #7

    09:51 06.04.2026

  • 3 Какво казват данните

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    Ако сравняваш продажбите на porsche и dacia? Кажи бройките?

    Като гледаш бройките на продажбите кой е по-хубавия автомобил? Продава се евтиното!

    10:06 06.04.2026

  • 4 Пилот на Ферари

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    Ти не си наред . Само за 2024 година и само Фиат /без останалите брандове / са произведени и продадени 1 200 000 автомобила !!!
    Моля не пишете глупости .

    Коментиран от #6

    10:09 06.04.2026

  • 5 Тъй ще да е

    21 3 Отговор
    За коли от преди 30 години как е? Не, че ние караме такивИ. Имам Тойота Карина, 93 г., на шега я предлагам на човек, който има Фолскваген Пасат, 95 г. Отговор-пренебрежителен-на мен ми трябва здрава кола, като ПАСАТА! Който е с основен ремонт на мотора, сменена скоростна кутия, проблеми с ръжда и лака на боята и т. н.

    10:12 06.04.2026

  • 6 ддд

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пилот на Ферари":

    От написаните от теб разбираме, че даже не си прочел статията. Тук се говори за определени модели на марки коли. Не за цялостно производство.

    Коментиран от #8

    10:12 06.04.2026

  • 7 Пилот на Ферари

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    24 януари 2025 г.
    Fiat остава най-успешната марка в портфолиото на Stellantis, завършвайки 2024 година с продажби от 1.2 милиона автомобила.
    Ако сметнем останалите брандове собственост на Фиат - Ланча, Алфа Ромео, Абарт, Ивеко, Мазерати ,Ферари , Крайслер, Додж, Фиат Отомобайлс, Фиат Профешънъл, Джип, Ланча и други.

    Продадените бройки са доста повече .
    ·

    10:18 06.04.2026

  • 8 Пилот на Ферари

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "ддд":

    Пост 2 . не говори за определен модел а за ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИАТ !!!

    Коментиран от #13

    10:20 06.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    26 2 Отговор
    Смея се! По-безумна класация не съм чел. Най-малкото няма форум в който Мерцедес да не е пържен и не познавам собственик на нов мерцедес, който да не ми каже Карай до 80 хил км и хвърляй. Същото важи и за БМВ, а на Ягуар дизеловите мотори са пословично ненадеждни.

    10:30 06.04.2026

  • 10 Абе

    12 2 Отговор
    Ще ги видим същите след още няколко години ! Има от по-старата генерация 15-20 годишни автомобили, които само сменят консумативи и вървят като нови !

    10:42 06.04.2026

  • 11 Британска класация

    16 4 Отговор
    Няма нужда да се коментира.
    Само да чукне Гугъл човек, за най-надежден автомобил за 2026г.
    Ето отговора, преведено...1. Субару, 2. Лехъс, 3. Тойота , 4. Хонда, 5. БМВ.

    Коментиран от #12

    10:44 06.04.2026

  • 12 Слънчасалия

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "Британска класация":

    Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #17

    10:54 06.04.2026

  • 13 пенчо

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пилот на Ферари":

    В статията се говори за 1 определен модел на фиат. Тоест ние коментираме само и единствено него.
    Като искаш такова сравнение да го направим .
    Тойота 2024 година без дъщерни фирми 10 615 000 единици.
    Фиат произвеждат 1/10 от колите, които произвеждат тойота за 1 година. Като произвеждаш повече автомобили правиш повече ремонти, обслужване и изминаваш много повече км. Статията е изкривена и не може да се служи като опорна точка. Не е споменато за какъв изминат пробег е правена статистиката, за какъв период от време.

    Коментиран от #14, #15

    11:30 06.04.2026

  • 14 Пилот на Ферари

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "пенчо":

    Е щом ще коментираме статията то Тойота извън класациите !
    Фактите са си факти !
    10 милиона каруци , все с ментални дефекти .

    11:36 06.04.2026

  • 15 Невероятно, но факт

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "пенчо":

    Toyota започна да купува части от китайски доставчици, за да намали цените на автомобилите .

    И както върви Тойота ще я приватизират !

    11:42 06.04.2026

  • 16 Аноним

    9 4 Отговор
    Всеки умива Хонда Сивик купена от булърако 1,5 турбо 2017 на 280 000км лично минати само накладки и масло драскайте каквото искате а грешка и гуми

    13:28 06.04.2026

  • 17 Оня с коня

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Слънчасалия":

    Най-продавани е Рав4, а не Тесла. Няма как бъдещо събитие да е статистически доказано

    14:35 06.04.2026

  • 18 Пешо от панелката

    4 3 Отговор
    Убедихте мь

    Бартер Лексус за Алфа Ромео

    15:14 06.04.2026

  • 19 тъй шъй

    1 2 Отговор
    Първи април мина, объркали са датата на публикуване. Иначе дано повече такива поръчкови статии да има, защото взе да става прекалено всяка втора кола да е Тойота. Да вземе малко клиентелата да се отдръпне. Не са добри коли, чупливи са, харчат много, пък и скъпи. Не купувайте Тойота.

    17:21 06.04.2026

  • 20 Дзак

    4 0 Отговор
    Масово Българина кора коли, произведени между 2000 и 2010. Кои марки от средния клас от тези години се срещат по шосетата?

    18:50 06.04.2026

  • 21 Анонимен

    0 2 Отговор
    Коя фирма ползва бензинови автомобили?

    18:52 06.04.2026

  • 22 Айде

    0 0 Отговор
    А колко са закупените бройки от всеки модел!?

    23:52 06.04.2026