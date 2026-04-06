Пълно отсъствие на Toyota от нова класация за надеждност

Когато стане дума за "желязна" надеждност в премиум сегмента, повечето шофьори автоматично насочват мислите си към Япония. Е, подгответе се за истински шок, защото последното мащабно проучване на британското издание What Car? буквално обърна представите на автомобилния свят с главата надолу. Оказва се, че стереотипите за вечно чупещите се италиански машини са останали в миналото, а титлата за най-безпроблемен седан в бизнес класа отива на адрес, който малцина биха предположили.

Alfa Romeo Giulia

Голямата сензация в класацията е Alfa Romeo Giulia. Италианската красавица, която се произвежда от 2016 година, не просто засенчи конкуренцията, а направо я отнесе с внушителен рейтинг на надеждност от 98.2%. Едва 4% от притежателите на модела са посетили сервиз през последните две години, като в повечето случаи става въпрос за дребни капризи на електрониката, спирачната система или интериорните детайли. Още по-хубавото е, че всички ремонти са минали по перото на гаранцията, макар че за част от тях се е наложило по-дълго чакане.

BMW 3er

Германската школа обаче диша във врата на лидера, но с една важна уговорка – изборът на задвижване е критичен. Бензиновото BMW 3 Series заковава впечатляващите 98%, докато неговите дизелови и хибридни събратя се представят далеч по-зле, отчитайки дефекти при почти всеки четвърти автомобил. Проблемните зони тук обикновено са акумулаторът и окачването, но баварците реагират светкавично и отстраняват повредите безвъзмездно. Веднага след тях, със същия резултат от 98%, се нарежда и дизеловата Skoda Superb (2015-2024). Чешкият флагман е истински маратонец, като две трети от възникналите неизправности по изпускателната система или батерията се решават в рамките на един работен ден.

Skoda Superb

В престижния списък на отличниците намират място още Mercedes-Benz E-Class, бензиновото BMW 5 Series, както и технологичният Hyundai Ioniq 6. Честта на британското автомобилостроене защитават Jaguar XE и Jaguar XF, които показват стабилност въпреки сложната си природа. Малко след тях се нарежда и класиката Volkswagen Passat. Истинската изненада обаче е пълното отсъствие на Toyota и респективно Lexus от Топ 10 - факт, който кара мнозина да се замислят дали старата слава на японската неубиваемост не започва леко да избледнява пред модерната инженерна мисъл на Стария континент.