Основни недостатъци и БГ цени на Volkswagen Tiguan от второ поколение

Volkswagen Tiguan от второ поколение (2016–2024) е смятан за истински еталон за пътно поведение, устойчивост на корозия и ергономия, но на пазара на употребявани автомобили той крие своите специфични капризи. Макар инженерите от Волфсбург да изчистиха много от детските болести на своя бестселър, германски експерти посочват девет критични зони, които всеки потенциален купувач трябва да има предвид.

Двигатели

Основният препъникамък се оказва пълната липса на атмосферни двигатели. Всички бензинови агрегати са въоръжени с турбокомпресори, което означава по-висока ефективност, но и по-строг режим на поддръжка.

Популярните мотори 1.4 TSI (със 125 и 150 к.с.) вече не плашат с разтягане на вериги или дефектни бутала, както беше при предшественика им, но идват със сложен модул на водната помпа с два термостата. Тук ангренажният ремък изисква „хирургическа“ прецизност при инспекциите.

При по-мощните 2.0 TSI (180 и 220 к.с.) ситуацията е още по-динамична. Още при пробег от 100 000 километра може да се наложи ревизия на маслената и водната помпа, фазорегулаторите или самата ангренажна верига. Рецептата за оцеляване на тези мотори до заветните 250 000 км е само една: високооктанов бензин (минимум А95, но за предпочитане А98) и смяна на маслото на всеки 7 000 – 8 000 километра.

Трансмисия и електроника

Почти всички версии на Tiguan II залагат на роботизираните DSG кутии с двоен „мокър“ съединител – шестстепенната DQ250 или седемстепенната DQ500. Макар и значително по-износоустойчиви след 2015 г., самите съединителни пакети все още са в рисковата зона и при по-агресивно шофиране могат да поискат замяна около 100-хилядния километър. Единствено удължената версия Allspace предлага спокойствието на класическия осемстепенен автоматик от Aisin.

Освен под капака, Tiguan проявява характер и в детайлите:

Ходова част: Неприятно почукване във волана може да се появи изненадващо рано заради износени втулки.

Мултимедия: Информационно-развлекателните системи често „замръзват“ или показват грешки, независимо дали автомобилът е от първите серии или след фейслифта.

Електрическа инсталация: След 150 000 км започват дребни, но досадни проблеми с контакти и връзки, които могат да оставят стъклата блокирани или датчиците в объркване.

Въпреки тези нюанси, Tiguan остава един от най-търсените кросоувъри, стига да е обслужван безкомпромисно. Какви екземпляри от него се продават у нас, вижте ТУК.