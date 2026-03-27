Volkswagen официално призна още един провал

27 Март, 2026 15:21 2 477 23

Физическите бутони се завръщат триумфално

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Искахме да е модерно, но се получи объркващо. Германският гигант Volkswagen, който десетилетия наред беше еталон за интуитивно управление, официално призна, че е прекалил в гонитбата на „смартфон“ естетиката. След вълна от критики от страна на верните клиенти, ръководството на марката обяви мащабен завой назад към изпитаните решения.

Основните „жертви“ на дигиталната мания бяха Golf Mk8 и електрическата серия ID., където сензорните плъзгачи без подсветка и сложните менюта на екраните вбесиха не един и двама шофьори.

На конференция в Хамбург главният изпълнителен директор на Volkswagen, Томас Шефер, направи рядко за индустрията откровено признание. Той сподели, че компанията е допуснала много грешки в архитектурата на интериора, превръщайки управлението на ежедневни функции в истинско предизвикателство.

„Сега мислим за реалните хора. За кого е тази кола? Кой всъщност я кара?“, риторично попита Шефер. Той потвърди, че концепцията за интериор, наподобяващ домакински уред или мобилен телефон, е окончателно изпратена в историята. Оттук нататък бутоните ще си останат просто бутони – лесни за намиране и използване без нужда от вторачване в дисплея.

Интуитивност пред иновации на всяка цена

Рестартът в дизайнерската философия на Волфсбург вече е в разгара си. Шефер даде за пример нещо толкова банално, но критично като дръжката на вратата. Според него, когато човек се приближи към автомобила с пълни ръце, той иска просто да го отвори, а не да се бори с „иновативни“ скрити механизми, които изискват специално обучение.

Новата посока е ясна:

Завръщане на физическите контроли: Ключови функции като климатика и силата на звука ще имат свои собствени бутони и копчета.

Опростяване на менютата: Край на „ровинето“ в десет подменюта за елементарни настройки.

Фокус върху ергономията: Всичко трябва да бъде на една ръка разстояние и да се усеща естествено.

Първите резултати от тази промяна вече се виждат в обновените версии на актуалните модели и в концептуални разработки като ID. Polo, където функционалността отново е на пиедестал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор
    Каква в мислеха, а тя каква стана 😀
    Инженерите надделяха над счетоводителите❗

    15:25 27.03.2026

  • 2 хъхъ

    23 2 Отговор
    Целият Фолксваген е един голям провал. След 1.8 бензин и 1.9 TDI нямат нищо читаво.

    Коментиран от #7

    15:45 27.03.2026

  • 3 Ганьо

    22 1 Отговор
    Хайде признайте си всички, че не можете да произвеждате евтино колкото китайците, се га бутони било ала бала. Електричката със закон щяха да накарат хората да се откажат от ДВГ...еврорвреи...

    15:53 27.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 6 Отговор
    Но вчера излезе видео как шефа на високотехнологичната Лада която е пред фалит с продажби под 5000 бройки за две години обяснява как вдичко е по план и се каче във ван Мерцедес отпраши за някъде❗

    Коментиран от #5

    15:59 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    5 6 Отговор
    Първият им провал се нарича голф

    Коментиран от #9

    16:26 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ООрана държава

    2 9 Отговор
    Но трябва да признаем, че в блатната автоиндустрия всичко е сделано в китай и го предлагат на алкохолизираните вати на двойни цени!

    Коментиран от #11, #14

    16:35 27.03.2026

  • 9 Ония с фордо

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Напротив след Бали и Кефер , Голф 2 е със статус на класика ( но вероятно си много млад за да са ти познати тези автомобили) ! Виж от там нагоре съм съгласен с теб

    16:38 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ония с фордо

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    А нашето къде е произведено ?
    О чакай , ние нищо не произвеждаме , даже доматите и краставиците ни са внос е все още не от Китай но може и това да стане някога.

    Коментиран от #15

    16:44 27.03.2026

  • 12 Всеки ден и

    12 0 Отговор
    Навсякъде ще чуваме подобни признания: Сбъркахме! Целият свят напълно се обърка и предстои жестоко и болезнено проглеждане, признаване и оправяне. Дано го издържим!

    Коментиран от #23

    16:54 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ООрана държава

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ония с фордо":

    България никога не е била по богата от сега, а че ти си съдран клошар е продукт на робското ти червено мислене, така ще ви заровят на бунището при матушката ви изгнила!

    Коментиран от #20, #22

    17:05 27.03.2026

  • 16 Японеца

    6 1 Отговор
    Тая фалирала компания с абсурдни обещания не ми я хвалете!

    17:05 27.03.2026

  • 17 Нищо ново

    2 2 Отговор
    затова Сузуки е отличен автомобил! И винаги в тройката по надеждност...

    Коментиран от #19

    19:19 27.03.2026

  • 18 Сирия..

    0 2 Отговор
    Аз със Понтиака им разказвам ирата

    20:05 27.03.2026

  • 19 ПРЕДИ 6 ГОДИНИ ТУКА ПИСАХ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо ново":

    ЗА НАШИТЕ ДВЕ СУЗУКИ Х 90 ВЕЧЕ ДВАЙСЕИ ТРИ ГОДИНИ ДОРИ МАНШОНИ КАМО ЛИ ШАРНИРИ НЕ СМЕ СМЕНЯЛИ ОЩЕ СА ОРИГИНАЛНИ.ЕДИНСТВЕННОТО КОЕТО СЪМ СМЕНИЛ Е КОПЧЕТО ЗА ЕЛ. СТЪКЛОТО НА ШОФ ВРАТА. ТВА Е. ГУМИ МАСЛА И РЕМЪЦИ И ГАААЗ...

    21:30 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да ви кажа БолиМекур0

    3 0 Отговор
    След това "откровено признание" нещо като оставки няма ли , компенсации нещо?

    08:43 28.03.2026

  • 22 Жалък по-скоро купол

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "ООрана държава":

    Що псуваш хората бе господине НЕОкомунист?
    Вземи виж в тълковният речник какъв е корена на думата "богат" и пак дрънкай на кило.

    08:46 28.03.2026

  • 23 феодален политик протеже

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Всеки ден и":

    След като ни свиха кинтите ще има - ама извинявайте , какво толкова е станало.

    08:47 28.03.2026