Volkswagen официално призна още един провал

Искахме да е модерно, но се получи объркващо. Германският гигант Volkswagen, който десетилетия наред беше еталон за интуитивно управление, официално призна, че е прекалил в гонитбата на „смартфон“ естетиката. След вълна от критики от страна на верните клиенти, ръководството на марката обяви мащабен завой назад към изпитаните решения.
Основните „жертви“ на дигиталната мания бяха Golf Mk8 и електрическата серия ID., където сензорните плъзгачи без подсветка и сложните менюта на екраните вбесиха не един и двама шофьори.
На конференция в Хамбург главният изпълнителен директор на Volkswagen, Томас Шефер, направи рядко за индустрията откровено признание. Той сподели, че компанията е допуснала много грешки в архитектурата на интериора, превръщайки управлението на ежедневни функции в истинско предизвикателство.
„Сега мислим за реалните хора. За кого е тази кола? Кой всъщност я кара?“, риторично попита Шефер. Той потвърди, че концепцията за интериор, наподобяващ домакински уред или мобилен телефон, е окончателно изпратена в историята. Оттук нататък бутоните ще си останат просто бутони – лесни за намиране и използване без нужда от вторачване в дисплея.
Интуитивност пред иновации на всяка цена
Рестартът в дизайнерската философия на Волфсбург вече е в разгара си. Шефер даде за пример нещо толкова банално, но критично като дръжката на вратата. Според него, когато човек се приближи към автомобила с пълни ръце, той иска просто да го отвори, а не да се бори с „иновативни“ скрити механизми, които изискват специално обучение.
Новата посока е ясна:
Завръщане на физическите контроли: Ключови функции като климатика и силата на звука ще имат свои собствени бутони и копчета.
Опростяване на менютата: Край на „ровинето“ в десет подменюта за елементарни настройки.
Фокус върху ергономията: Всичко трябва да бъде на една ръка разстояние и да се усеща естествено.
Първите резултати от тази промяна вече се виждат в обновените версии на актуалните модели и в концептуални разработки като ID. Polo, където функционалността отново е на пиедестал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Инженерите надделяха над счетоводителите❗
15:25 27.03.2026
2 хъхъ
Коментиран от #7
15:45 27.03.2026
3 Ганьо
15:53 27.03.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #5
15:59 27.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
Коментиран от #9
16:26 27.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ООрана държава
Коментиран от #11, #14
16:35 27.03.2026
9 Ония с фордо
До коментар #6 от "ООрана държава":Напротив след Бали и Кефер , Голф 2 е със статус на класика ( но вероятно си много млад за да са ти познати тези автомобили) ! Виж от там нагоре съм съгласен с теб
16:38 27.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ония с фордо
До коментар #8 от "ООрана държава":А нашето къде е произведено ?
О чакай , ние нищо не произвеждаме , даже доматите и краставиците ни са внос е все още не от Китай но може и това да стане някога.
Коментиран от #15
16:44 27.03.2026
12 Всеки ден и
Коментиран от #23
16:54 27.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ООрана държава
До коментар #11 от "Ония с фордо":България никога не е била по богата от сега, а че ти си съдран клошар е продукт на робското ти червено мислене, така ще ви заровят на бунището при матушката ви изгнила!
Коментиран от #20, #22
17:05 27.03.2026
16 Японеца
17:05 27.03.2026
17 Нищо ново
Коментиран от #19
19:19 27.03.2026
18 Сирия..
20:05 27.03.2026
19 ПРЕДИ 6 ГОДИНИ ТУКА ПИСАХ
До коментар #17 от "Нищо ново":ЗА НАШИТЕ ДВЕ СУЗУКИ Х 90 ВЕЧЕ ДВАЙСЕИ ТРИ ГОДИНИ ДОРИ МАНШОНИ КАМО ЛИ ШАРНИРИ НЕ СМЕ СМЕНЯЛИ ОЩЕ СА ОРИГИНАЛНИ.ЕДИНСТВЕННОТО КОЕТО СЪМ СМЕНИЛ Е КОПЧЕТО ЗА ЕЛ. СТЪКЛОТО НА ШОФ ВРАТА. ТВА Е. ГУМИ МАСЛА И РЕМЪЦИ И ГАААЗ...
21:30 27.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да ви кажа БолиМекур0
08:43 28.03.2026
22 Жалък по-скоро купол
До коментар #15 от "ООрана държава":Що псуваш хората бе господине НЕОкомунист?
Вземи виж в тълковният речник какъв е корена на думата "богат" и пак дрънкай на кило.
08:46 28.03.2026
23 феодален политик протеже
До коментар #12 от "Всеки ден и":След като ни свиха кинтите ще има - ама извинявайте , какво толкова е станало.
08:47 28.03.2026