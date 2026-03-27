Volkswagen официално призна още един провал

Искахме да е модерно, но се получи объркващо. Германският гигант Volkswagen, който десетилетия наред беше еталон за интуитивно управление, официално призна, че е прекалил в гонитбата на „смартфон“ естетиката. След вълна от критики от страна на верните клиенти, ръководството на марката обяви мащабен завой назад към изпитаните решения.

Основните „жертви“ на дигиталната мания бяха Golf Mk8 и електрическата серия ID., където сензорните плъзгачи без подсветка и сложните менюта на екраните вбесиха не един и двама шофьори.

На конференция в Хамбург главният изпълнителен директор на Volkswagen, Томас Шефер, направи рядко за индустрията откровено признание. Той сподели, че компанията е допуснала много грешки в архитектурата на интериора, превръщайки управлението на ежедневни функции в истинско предизвикателство.

„Сега мислим за реалните хора. За кого е тази кола? Кой всъщност я кара?“, риторично попита Шефер. Той потвърди, че концепцията за интериор, наподобяващ домакински уред или мобилен телефон, е окончателно изпратена в историята. Оттук нататък бутоните ще си останат просто бутони – лесни за намиране и използване без нужда от вторачване в дисплея.

Интуитивност пред иновации на всяка цена

Рестартът в дизайнерската философия на Волфсбург вече е в разгара си. Шефер даде за пример нещо толкова банално, но критично като дръжката на вратата. Според него, когато човек се приближи към автомобила с пълни ръце, той иска просто да го отвори, а не да се бори с „иновативни“ скрити механизми, които изискват специално обучение.

Новата посока е ясна:

Завръщане на физическите контроли: Ключови функции като климатика и силата на звука ще имат свои собствени бутони и копчета.

Опростяване на менютата: Край на „ровинето“ в десет подменюта за елементарни настройки.

Фокус върху ергономията: Всичко трябва да бъде на една ръка разстояние и да се усеща естествено.

Първите резултати от тази промяна вече се виждат в обновените версии на актуалните модели и в концептуални разработки като ID. Polo, където функционалността отново е на пиедестал.