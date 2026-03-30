Колко струва да си купиш чисто нов Maybach у нас? (БГ ЦЕНИ)

Преди по-малко от седмица, Mercedes-Maybach представи обновената S-Class, която се отличава с нов външен вид, обновен решетка и светлини, както и осветени емблеми с логото двойно „М“, върху предния капак, задния и колонката зад задната врата. Моделът вече е наличен и за покупка у нас, като се предлага в два варианта – S580 и S680, който за съжаление вече не е с V12. Макар емблемата S680 да остава на върха, тя вече обозначава версия на 4,0-литровия V8 „M177 Evo“, произвеждащ 604 конски сили – което съответства на мощността на предишния V12. Моделът от среден клас S580 също се възползва от този нов V8 двигател, който сега развива 530 конски сили, позволявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за само 4,3 секунди.

Що се отнася до цените, те започват от 204 405 € за по-евтиния вариант и 241 245 € за върховата лимузина. Макар да предлага множество удобства, сега програмата за персонализация е разширена под функциите на Manufaktur, предлагайки над 150 цвята за екстериора и повече от 400 комбинации за интериора. Въведени са нови дизайни на 20- и 21-цоловите джанти, включително изискан комплект със самонивелираща се централна капачка, която поддържа звездата на Mercedes в изправено положение по време на движение. За тези, които търсят по-тъмна естетика, новият пакет Night Series добавя акценти от тъмен хром и затъмнени ковани джанти.

Разбира се, всичко това идва на допълнителна цена, която лесно може да достигне близо 300 хиляди евро, ако се развихрите достатъчно добре с конфигуратора.

Вътре, интериорът е доминиран от MBUX Superscreen. Тази стъклена повърхност приютява 14,4-инчов централен сензорен екран, заедно със специални 12,3-инчови дисплеи както за водача, така и за предния пътник. Системата MBUX от четвърто поколение се захранва от новия суперкомпютър MB.OS, който интегрира генеративен виртуален асистент с изкуствен интелект, способен да използва ChatGPT, Bing и Gemini, за да обработва сложни заявки на естествен език. Пътниците на задните седалки също не са пренебрегнати, като получават два 13,1-инчови таблета и чифт дистанционни управления в стил смартфон, с които да контролират всичко – от седалките с наклон до 43 градуса до 10-литровото хладилно отделение, отварянето и затварянето на вратите и дори характерните сребърни чаши за шампанско.