Колко струва да си купиш чисто нов Maybach у нас? (БГ ЦЕНИ)

Колко струва да си купиш чисто нов Maybach у нас? (БГ ЦЕНИ)

30 Март, 2026 14:11 1 178 7

Луксозната лимузина наскоро получи фейслифт

Колко струва да си купиш чисто нов Maybach у нас? (БГ ЦЕНИ) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди по-малко от седмица, Mercedes-Maybach представи обновената S-Class, която се отличава с нов външен вид, обновен решетка и светлини, както и осветени емблеми с логото двойно „М“, върху предния капак, задния и колонката зад задната врата. Моделът вече е наличен и за покупка у нас, като се предлага в два варианта – S580 и S680, който за съжаление вече не е с V12. Макар емблемата S680 да остава на върха, тя вече обозначава версия на 4,0-литровия V8 „M177 Evo“, произвеждащ 604 конски сили – което съответства на мощността на предишния V12. Моделът от среден клас S580 също се възползва от този нов V8 двигател, който сега развива 530 конски сили, позволявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за само 4,3 секунди.

Колко струва да си купиш чисто нов Maybach у нас? (БГ ЦЕНИ)

Що се отнася до цените, те започват от 204 405 € за по-евтиния вариант и 241 245 € за върховата лимузина. Макар да предлага множество удобства, сега програмата за персонализация е разширена под функциите на Manufaktur, предлагайки над 150 цвята за екстериора и повече от 400 комбинации за интериора. Въведени са нови дизайни на 20- и 21-цоловите джанти, включително изискан комплект със самонивелираща се централна капачка, която поддържа звездата на Mercedes в изправено положение по време на движение. За тези, които търсят по-тъмна естетика, новият пакет Night Series добавя акценти от тъмен хром и затъмнени ковани джанти.

Разбира се, всичко това идва на допълнителна цена, която лесно може да достигне близо 300 хиляди евро, ако се развихрите достатъчно добре с конфигуратора.

Колко струва да си купиш чисто нов Maybach у нас? (БГ ЦЕНИ)

Вътре, интериорът е доминиран от MBUX Superscreen. Тази стъклена повърхност приютява 14,4-инчов централен сензорен екран, заедно със специални 12,3-инчови дисплеи както за водача, така и за предния пътник. Системата MBUX от четвърто поколение се захранва от новия суперкомпютър MB.OS, който интегрира генеративен виртуален асистент с изкуствен интелект, способен да използва ChatGPT, Bing и Gemini, за да обработва сложни заявки на естествен език. Пътниците на задните седалки също не са пренебрегнати, като получават два 13,1-инчови таблета и чифт дистанционни управления в стил смартфон, с които да контролират всичко – от седалките с наклон до 43 градуса до 10-литровото хладилно отделение, отварянето и затварянето на вратите и дори характерните сребърни чаши за шампанско.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    5 4 Отговор
    Струва една сФиииирккккааа направена на перохански извратенЯ..,к

    14:18 30.03.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Мен маибаха и ми купиха нов Маибах.🛴🥳🤣👍
    .

    14:26 30.03.2026

  • 3 Хехехеее

    0 0 Отговор
    Градът ми е едно малко село, но...си имаме чичко с такваз кола отдавнааа!

    14:34 30.03.2026

  • 4 Зърнар

    3 0 Отговор
    Струва малко, с помощите купувам по два сека година

    14:36 30.03.2026

  • 5 Мафиот

    0 1 Отговор
    Мутренска статия дето само да дразни хората.
    Ганьо, ако ти можеш да караш Маибах по добре си трай!

    14:42 30.03.2026

  • 6 Както правят всички

    0 0 Отговор
    Купуваш комплектът пластмаси и емблеми за 120 долара от Китай

    Слагаш ги на нормалнната С-клас и става Майбах

    14:44 30.03.2026

  • 7 Пламен

    0 0 Отговор
    В бг е нужно да станеш политик и може да си купиш и 10 майбаха

    14:45 30.03.2026