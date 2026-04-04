Покупка на гуми "втора ръка" – три скрити опасности за които да внимавате

4 Април, 2026 12:00 2 246 24

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

С наближаването на сезон на смяна на гумите, много шофьори, които се съобразяват с бюджета си, се насочват към пазара на гуми втора употреба в търсене на изгодна оферта. Макар това да е вариант, експерти три скрити опасности, които могат да превърнат една употребявана „изгодна покупка“ в риск при висока скорост.

Първата и най-коварна заплаха е неизвестната история на съхранение и експлоатация. Дори ако гумата изглежда прилична отвън, нейната структурна цялост може да е била компрометирана от години на неправилна грижа. Експертите посочват, че продължителното излагане на ултравиолетова (UV) радиация води до разграждане на горния слой на каучуковата смес и тя става крехка. Освен това съхранението на гуми на купчини без джанти може да доведе до деформация на гумата, докато температурните колебания във влажна среда създават вътрешна кондензация, която може да корозира вътрешните „конци“. Тези микроскопични повреди са невидими с невъоръжено око, но могат да доведат до „разграждане“ при скорости по магистралата.

Често срещана капан за купувачите на употребявани гуми е „почти новата“ дълбочина на протектора. Въпреки това, дебелият протектор не гарантира безопасна гума. Ако предишният автомобил е имал неизправности в окачването или неправилно регулиране на колелата, гумата може да е развила едностранно износване. Това неравномерно износване значително намалява контактната повърхност, което прави автомобила непредсказуем и склонен към аквапланинг на мокри повърхности. Освен това недобросъвестните продавачи често използват агресивни препарати, за да направят старата, изсъхнала гума да изглежда свежа, което може допълнително да ускори разграждането на сместа.

Най-опасната практика, идентифицирана от Ikon Tyres, обаче е повторното нарязване на протектора или „регенерирането“. Този процес включва ръчно изрязване на по-дълбоки канали в износена гума, за да се създаде илюзията за законна дълбочина на протектора. Рязането на неподходяща за това гума, премахва защитния подпротекторен слой, оставяйки вътрешната част на гумата уязвима към пробиви от най-малките отломки по пътя. процедура често води до „отделяне на протектора“, при което външният гумен слой се отлепя напълно от основата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 9 Отговор
    Те ако бяха стока- собственикът им нямаше да ги оставя❗

    12:08 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отваряйте си очите

    19 1 Отговор
    Най-опасно е от голям сервиз за гуми да купиш такива които имат нов ДОТ , който е залепен над старият.

    12:26 04.04.2026

  • 4 Кой идиoT

    18 13 Отговор
    си купува гуми втора употреба?

    12:28 04.04.2026

  • 5 Ввв

    11 4 Отговор
    Ако се взимат гуми втора ръка,то не трябва да са по-стари от 1-2 години и разбира се в почти ново състояние

    Коментиран от #11

    12:30 04.04.2026

  • 6 Баш Хайдутин и действащ комунист

    10 3 Отговор
    Аз съм със четирите зони гуми Дот 1944год.

    12:38 04.04.2026

  • 7 Сър Мастър Бейтс

    22 1 Отговор
    Миналата година си купих всесезонни гуми. Смятам да ги карам 4-5 години, за което време ще съм спестил от гумаджииници за още 2 комплекта. Зимата нямах проблеми, така че не смятам да се връщам на 2 комплекта гуми, имайки предвид зимите ни последните 5 години.

    12:39 04.04.2026

  • 8 Хахаха

    20 3 Отговор
    Станали сте жертви на маркетинга, които на всичкото отгоре се имат за умници, докато подават кухите кратуни за стрижене! Ако ще слушате гумаджии, трябват ви гуми за януари, за февруари, за март......

    12:40 04.04.2026

  • 9 Онзи

    13 5 Отговор
    Шофирах 5 год. С всесезони, последната год, на сняг нямах проблеми. Тази год. С нови, пак за 5 год. Не шофирам, като луд, но са е случвало, по някога да бъда малко по агресивен, спрямо заспалите карачи, които са в голям процент, причината за ПТП. Пълно е по пътищата с такива дебили.

    13:03 04.04.2026

  • 10 Хейт

    15 3 Отговор
    Звучи като да си купиш електромобил на старо.

    13:10 04.04.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ввв":

    Ти колко шофьори познаваш които всяка година хвърлят по едни летни и едни зимни гуми и си купува нови🤔❓

    Коментиран от #24

    13:32 04.04.2026

  • 12 Само питам

    12 1 Отговор
    Тая година търсих ляти джанти , а попаднах на джанти с гуми 140€ . Зимни гуми 7мм.
    Да ги хвърлям ли ?!!

    Коментиран от #14

    13:37 04.04.2026

  • 13 факуса

    11 0 Отговор
    скоро писахте колко са опасни остарелите гуми и кат сме в богатия клуб,що се разрешава внос на употребявани гуми,кат всички са загрижени за пътната безопасност

    13:49 04.04.2026

  • 14 Хвърляй ги!

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    И гумите, и джантите.

    Коментиран от #17

    13:52 04.04.2026

  • 15 Васил

    10 1 Отговор
    Гумите втора ръка са една идея по ниска цена и не си заслужава няма и никаква гаранция. Преди две години купих нови Клебер след месец едната се изкриви и смениха гаранционно после след след шест месеца се изкриви и другата и нея смениха при втората ръка изгаряш с кинтите. Имах случай купих две гуми втора ръка Гоодрич на една година на външен вид бяха отлични и грайфер но като ги сложиха за баланс подскачаха и повече забравих да взимам втора ръка за мен е затворена тема/

    14:12 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хвърляй ги!":

    И защо да го правя ?

    14:29 04.04.2026

  • 18 Ония с фордо

    10 1 Отговор
    Гуми втора употреба мога да купя евентуално ако нямам мои само за каруцата на село !

    14:41 04.04.2026

  • 19 Гост

    11 11 Отговор
    Винаги съм карал с гуми втора употреба. В момента предните са ми на 8 години, задните са на 10,

    Никакви проблеми до момента не съм имал

    Коментиран от #20, #21

    14:53 04.04.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Ти караш ли или си като онези бабички дето с колата ходели само в петък до пазара и то ако не вали дъжд🤔❗
    🚗 Гуми на 10 години🤔

    15:27 04.04.2026

  • 21 Али Гатор

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Е от вас до кварталия магазин можеш да караш и 50 години с едни гуми щом те мързи да отидеш до там за 5 минути. Но с тях на дълги разстояния извън селото не е препоръчително да излизаш.

    15:31 04.04.2026

  • 22 Купувам нови летни гуми

    6 1 Отговор
    Карам ги 4 години и ги подарявам на един таксиджия.

    15:53 04.04.2026

  • 23 Ако нямаш

    8 3 Отговор
    пари за нови гуми - ходи пеш.Аман от ахмаци с пълнолетни премиуми каращи с вехти търлъци , докато не се покажат теловете.

    17:38 04.04.2026

  • 24 Ввв

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има доста фактори поради които гумите да са почти нови и да се продават,масово ги свалят от коли нов внос,други пък не са добре със сметките и си продават колата,а гумите остават на втория комплект джанти

    17:57 05.04.2026