Покупка на гуми "втора ръка" – три скрити опасности за които да внимавате

С наближаването на сезон на смяна на гумите, много шофьори, които се съобразяват с бюджета си, се насочват към пазара на гуми втора употреба в търсене на изгодна оферта. Макар това да е вариант, експерти три скрити опасности, които могат да превърнат една употребявана „изгодна покупка“ в риск при висока скорост.

Първата и най-коварна заплаха е неизвестната история на съхранение и експлоатация. Дори ако гумата изглежда прилична отвън, нейната структурна цялост може да е била компрометирана от години на неправилна грижа. Експертите посочват, че продължителното излагане на ултравиолетова (UV) радиация води до разграждане на горния слой на каучуковата смес и тя става крехка. Освен това съхранението на гуми на купчини без джанти може да доведе до деформация на гумата, докато температурните колебания във влажна среда създават вътрешна кондензация, която може да корозира вътрешните „конци“. Тези микроскопични повреди са невидими с невъоръжено око, но могат да доведат до „разграждане“ при скорости по магистралата.

Често срещана капан за купувачите на употребявани гуми е „почти новата“ дълбочина на протектора. Въпреки това, дебелият протектор не гарантира безопасна гума. Ако предишният автомобил е имал неизправности в окачването или неправилно регулиране на колелата, гумата може да е развила едностранно износване. Това неравномерно износване значително намалява контактната повърхност, което прави автомобила непредсказуем и склонен към аквапланинг на мокри повърхности. Освен това недобросъвестните продавачи често използват агресивни препарати, за да направят старата, изсъхнала гума да изглежда свежа, което може допълнително да ускори разграждането на сместа.

Най-опасната практика, идентифицирана от Ikon Tyres, обаче е повторното нарязване на протектора или „регенерирането“. Този процес включва ръчно изрязване на по-дълбоки канали в износена гума, за да се създаде илюзията за законна дълбочина на протектора. Рязането на неподходяща за това гума, премахва защитния подпротекторен слой, оставяйки вътрешната част на гумата уязвима към пробиви от най-малките отломки по пътя. процедура често води до „отделяне на протектора“, при което външният гумен слой се отлепя напълно от основата.