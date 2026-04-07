Германци представиха най-малкия кемпер в Европа

Германският производител на електромобили ARI Motors представи ARI 458 Pro Campervan. Този миниатюрен изследовател се възприема като най-малкия електрически кемпер в Европа, който пренася причудливия дух на японските „кей кемпери“ по европейските пътища. Базиран на доказаното търговско шаси ARI 458 Pro, Campervan е проектиран за градския приключенец, който цени маневреността и устойчивостта повече от огромната квадратура.

С дължина от едва 3,82 метра, той е специално проектиран да се движи по най-тесните улици и да се побира в стандартни градски паркоместа, които биха били недостъпни за традиционен кемпер. Въпреки миниатюрните си размери, дизайнът с кабина над двигателя осигурява изненадващо просторно вътрешно пространство с височина 1,85 метра, което позволява на повечето възрастни да стоят изправени, докато приготвят кафе или подреждат багажа си.

Макар 458 Pro Campervan да обещава прост и различен начин на живот, той идва със значителни ограничения в производителността, които го определят по-скоро като превозно средство за регионални пътувания, отколкото за прекосяване на континенти. Превозното средство се задвижва от скромен 20-конски електромотор, което води до максимална скорост от едва 74 км/ч. Тази ограничена мощност ефективно ограничава използването му до второстепенни пътища и градски такива, което прави пътуването по магистрали трудна перспектива. Освен това стандартната батерия от 15 kWh предлага пробег от приблизително 120 до 180 км, макар че подобрената батерия от 23,5 kWh може да удължи този пробег до около 230 км.

В ход, насочен към любителите на „направи си сам“, базовият модел се доставя с празен интериор. Собствениците получават функционална каросерия, която включва 230V контакт, монтирани на покрива слънчеви панели и пълна водоснабдителна система, но трябва да проектират и инсталират собствено обзавеждане за спане и готвене за своя сметка. ARI Motors вярва, че този подход предлага максимална свобода за персонализация, въпреки че компанията планира да предложи и напълно обзаведена версия за клиенти, които предпочитат готово решение.

Основната привлекателност на ARI 458 Pro Campervan се крие в ниската бариера за влизане на пазара и незначителните експлоатационни разходи. С цена, започваща от 23 350 евро, това е един от най-достъпните начини да се влезе на новия пазар на електромобили за къмпинг. ARI Motors оценява експлоатационните разходи на около 4 евро на 100 км, цифра, която значително подбива традиционните кемпери на дизел.