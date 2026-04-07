Германци представиха най-малкия кемпер в Европа

Германци представиха най-малкия кемпер в Европа

7 Април, 2026 14:48 1 467 7

ARI 458 Pro Campervan може да измине до 230 километра с едно зареждане

Германци представиха най-малкия кемпер в Европа
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Германският производител на електромобили ARI Motors представи ARI 458 Pro Campervan. Този миниатюрен изследовател се възприема като най-малкия електрически кемпер в Европа, който пренася причудливия дух на японските „кей кемпери“ по европейските пътища. Базиран на доказаното търговско шаси ARI 458 Pro, Campervan е проектиран за градския приключенец, който цени маневреността и устойчивостта повече от огромната квадратура.

Германци представиха най-малкия кемпер в Европа

С дължина от едва 3,82 метра, той е специално проектиран да се движи по най-тесните улици и да се побира в стандартни градски паркоместа, които биха били недостъпни за традиционен кемпер. Въпреки миниатюрните си размери, дизайнът с кабина над двигателя осигурява изненадващо просторно вътрешно пространство с височина 1,85 метра, което позволява на повечето възрастни да стоят изправени, докато приготвят кафе или подреждат багажа си.

Германци представиха най-малкия кемпер в Европа

Макар 458 Pro Campervan да обещава прост и различен начин на живот, той идва със значителни ограничения в производителността, които го определят по-скоро като превозно средство за регионални пътувания, отколкото за прекосяване на континенти. Превозното средство се задвижва от скромен 20-конски електромотор, което води до максимална скорост от едва 74 км/ч. Тази ограничена мощност ефективно ограничава използването му до второстепенни пътища и градски такива, което прави пътуването по магистрали трудна перспектива. Освен това стандартната батерия от 15 kWh предлага пробег от приблизително 120 до 180 км, макар че подобрената батерия от 23,5 kWh може да удължи този пробег до около 230 км.

Германци представиха най-малкия кемпер в Европа

В ход, насочен към любителите на „направи си сам“, базовият модел се доставя с празен интериор. Собствениците получават функционална каросерия, която включва 230V контакт, монтирани на покрива слънчеви панели и пълна водоснабдителна система, но трябва да проектират и инсталират собствено обзавеждане за спане и готвене за своя сметка. ARI Motors вярва, че този подход предлага максимална свобода за персонализация, въпреки че компанията планира да предложи и напълно обзаведена версия за клиенти, които предпочитат готово решение.

Основната привлекателност на ARI 458 Pro Campervan се крие в ниската бариера за влизане на пазара и незначителните експлоатационни разходи. С цена, започваща от 23 350 евро, това е един от най-достъпните начини да се влезе на новия пазар на електромобили за къмпинг. ARI Motors оценява експлоатационните разходи на около 4 евро на 100 км, цифра, която значително подбива традиционните кемпери на дизел.


Оценка 2.6 от 10 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Залухари!!! Снимали сте всичко, но не и смисъла на кемпера, а именно жилищна част! Кво ме интересува шофьорската седалка на един кемпер ако не знам къде ще си полегна и изтропам??? То пък бива да не ставате за нищо ама вие чупите всякакви рекорди!!!

    Коментиран от #3

    14:54 07.04.2026

  • 2 Неподписан

    5 0 Отговор
    Не прилича ли малко на Вундервафе-то на Шолц,или така ми се е сторило...

    14:56 07.04.2026

  • 3 Неподписан

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Отзад не може,там немската разведка с микрофоните слухти...

    14:58 07.04.2026

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор
    С този двигател и батерия е по-скоро за бездомници по центъра.

    15:06 07.04.2026

  • 5 космос

    4 1 Отговор
    Това е ако живееш на 50 км от морето , но ако нощуваш два дни , не се знае дали ше има батерия за да се върне

    15:15 07.04.2026

  • 6 Сзо

    2 0 Отговор
    Този кемпер ми навява......тъга.

    15:22 07.04.2026

  • 7 Георги

    4 3 Отговор
    това не е кемпер, а "офис" за модерни, розови, жълт-о-паветни тротинеткаджии

    15:26 07.04.2026