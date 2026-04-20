Запознайте се с първата електрическа C-Class

20 Април, 2026 15:48

За момента моделът се предлага само в един вариант

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz официално отвори нова страница в историята на C-Class, представяйки изцяло електрически C-Class, чиято цел е да превърне двигателите с вътрешно горене в част от историята. Отклонявайки се от „яйцевидните“ пропорции на по-големия EQS, новият електрически седан залага на по-ниска, атлетична силуетна линия с аеродинамичен коефициент от едва 0,22.

Дизайнът на автомобила е почит към икони на Mercedes като W111 и W108, модернизирани с опционална осветена матрица от 1050 миниатюрни звезди в решетката. Тази небесна тема продължава и в салона, където панорамният стъклен покрив SKY CONTROL разполага със 162 вградени звезди, които променят цвета си, за да съответстват на осветлението в купето. Интериорът е доминиран от опционалния 99,3-сантиметров (39,1-инчов) MBUX Hyperscreen, който обхваща таблото. Този монитор интегрира генеративен изкуствен интелект, за да захранва нов виртуален асистент, докато специалната платформа за електромобили осигурява допълнителни 97 милиметра междуосие в сравнение с бензиновия модел, като общото разстояние между осите достига 2962 милиметра.

По отношение на динамиката, стартовата версия C 400 4MATIC използва конфигурация с два мотора, генериращи 360 kW (482 к.с.) и 800 Nm въртящ момент, което води до ускорение от 0 до 100 км/ч за само 4,1 секунди. Пробегът е също толкова впечатляващ, като батерията с капацитет 94,5 kWh осигурява до 762 километра по цикъла WLTP. Благодарение на 800-волтовата си архитектура, 330-киловатова DC бърза зарядна станция може да добави 325 километра пробег само за 10 минути. Управляемостта е подобрена от стандартното 4,5-градусово задно управление и опционалното AIRMATIC окачване, което използва данни от Google Maps, за да се наглася предвидимо за неравностите по пътя, още преди гумите да ги докоснат.

Практичността също е значително подобрена благодарение на архитектурата с плосък под. Задният багажник вече побира 470 литра багаж, допълнен от просторен преден багажник (frunk) с обем 101 литра, който е достатъчно голям за ръчен багаж. C 400 4MATIC Electric се очаква да пристигне в европейските шоурумове в края на тази година. На по-късен етап се очаква да последва по-достъпна версия със задно задвижване, насочена към пробег от 800 километра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Варна

    Отговор
    грозно и тъпо

    18:30 20.04.2026