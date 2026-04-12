Новини
Авто »
Кросоувърът Ford Explorer бе преработен в стил Dacia Duster

12 Април, 2026 10:30 1 473 2

  • ford-
  • explorer-
  • товарна версия

Американската икона се трансформира в електрически ван с впечатляващ пробег и товарен капацитет

Радослав Славчев

Преди години румънският хит Dacia Duster изненада пазара, като се превъплъти в практичен товарен вариант, доказвайки, че един кросоувър може да бъде и идеален бизнес партньор. Днес тази концепция се пренася и в по-премиум сегмента, където новият изцяло електрически Ford Explorer реши да се откаже от задните си седалки в името на чистия прагматизъм.

Американската марка официално пусна на пазара във Великобритания специализирана лекотоварна версия на своя популярен модел. На пръв поглед колата запазва мускулестия си силует, но дяволът е в детайлите: задните стъкла са заменени от защитни панели, а вътрешността е претърпяла пълна метаморфоза. Инженерите са изтръгнали задния ред седалки, монтирали са здрава полимерна преграда и са създали равен под, превръщайки пътническия автомобил в компактен, но високотехнологичен ван.

Резултатът от тази хирургическа намеса е впечатляващ – товарният капацитет вече достига 1235 литра (а според някои конфигурации дори 1460 литра), като автомобилът може да носи товар до 650 кг. За професионалистите, които не правят компромиси, Ford предлага и допълнителни пакети, включващи кехлибарени сигнални светлини за покрива, специализирани мрежи и регулируеми прегради за фиксиране на ценния товар.

Под ламарините обаче остава познатата мощ. Базовата версия разполага с един електромотор и мощност от 286 к.с., осигуряваща солиден пробег до 600 км – критично важен фактор за доставките в градска и извънградска среда. За тези, които се нуждаят от повече сцепление, е налична и версия с два мотора (AWD) и 340 к.с., която може да тегли ремаркета с тегло до 1,2 тона.

Цената на това удоволствие е фиксирана на 40 282 британски лири, което според актуалните валутни курсове се равнява на приблизително 46 260 евро. Остава въпросът: ще успее ли този „луксозен работник“ да убеди бизнеса, че си заслужава инвестицията, или ще остане в сянката на по-достъпните си съперници?


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо куиза днес започна от 18 000 посещения?

    0 0 Отговор
    Много е хубава тази Дачия

    10:49 12.04.2026

  • 2 Вандим

    0 0 Отговор
    И кое му е практичното и високо технологичното? Че може да зайара козубаци ба първнчо в Сирищник или на чехльо в хотелчето?

    11:04 12.04.2026