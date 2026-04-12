Кросоувърът Ford Explorer бе преработен в стил Dacia Duster

Преди години румънският хит Dacia Duster изненада пазара, като се превъплъти в практичен товарен вариант, доказвайки, че един кросоувър може да бъде и идеален бизнес партньор. Днес тази концепция се пренася и в по-премиум сегмента, където новият изцяло електрически Ford Explorer реши да се откаже от задните си седалки в името на чистия прагматизъм.

Американската марка официално пусна на пазара във Великобритания специализирана лекотоварна версия на своя популярен модел. На пръв поглед колата запазва мускулестия си силует, но дяволът е в детайлите: задните стъкла са заменени от защитни панели, а вътрешността е претърпяла пълна метаморфоза. Инженерите са изтръгнали задния ред седалки, монтирали са здрава полимерна преграда и са създали равен под, превръщайки пътническия автомобил в компактен, но високотехнологичен ван.

Резултатът от тази хирургическа намеса е впечатляващ – товарният капацитет вече достига 1235 литра (а според някои конфигурации дори 1460 литра), като автомобилът може да носи товар до 650 кг. За професионалистите, които не правят компромиси, Ford предлага и допълнителни пакети, включващи кехлибарени сигнални светлини за покрива, специализирани мрежи и регулируеми прегради за фиксиране на ценния товар.

Под ламарините обаче остава познатата мощ. Базовата версия разполага с един електромотор и мощност от 286 к.с., осигуряваща солиден пробег до 600 км – критично важен фактор за доставките в градска и извънградска среда. За тези, които се нуждаят от повече сцепление, е налична и версия с два мотора (AWD) и 340 к.с., която може да тегли ремаркета с тегло до 1,2 тона.

Цената на това удоволствие е фиксирана на 40 282 британски лири, което според актуалните валутни курсове се равнява на приблизително 46 260 евро. Остава въпросът: ще успее ли този „луксозен работник“ да убеди бизнеса, че си заслужава инвестицията, или ще остане в сянката на по-достъпните си съперници?