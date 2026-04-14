Новият Megane вече се появи по обществените пътища

14 Април, 2026 12:35 643 1

Фейслифтът на електрическия модел ще дебютира до няколко седмици

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Renault поставя последните щрихи върху обновения Megane E-Tech, с цел да укрепи позицията му като водещ модел на марката в C сегмента. Преди брорени дни бяха забелязани първите прототипи на обновения електрически хечбек, покрити изцяло с камуфлаж, което сигнализира за по-дълбоки промени отколкото при класически фейслифт. Според шефа на продуктовото развитие на Renault, Бруно Ванел, това обновяване е предназначено да поддържа конкурентоспособността на Megane срещу надигащата се вълна от нови конкуренти, като публичният дебют се очаква тази пролет, а продажбите ще започнат по-късно през годината.

Най-драстичната промяна за моделната 2027 година се случва под пода. Renault се отказва от настоящата 60 kWh никел-манган-кобалтова (NMC) батерия в полза на по-рентабилни литиево-железо-фосфатни (LFP) клетки. За да се преодолее по-ниската енергийна плътност, типична за LFP технологията, Renault внедрява усъвършенстван формат „от клетка към пакет“. Чрез премахването на тежките вътрешни структури на традиционните батерийни модули инженерите могат да съберат повече активен материал в същия обем, като по този начин намаляват както теглото, така и производствените разходи. Очаква се този инженерен обрат да изведе пробега на Megane до около 500 километра.

Визуално новият Megane E-Tech възприема изчистения дизайн, който наскоро видяхме при Clio и Rafale. Предната част се отличава с нов капак с прави ръбове, който спуска позицията на диамантеното лого, докато дневните светлини са преместени по-ниско на бронята, образувайки отличителен „полудиамантен“ знак. Задната част също не е пренебрегната, като шпионски снимки разкриват осветителни елементи с 3D ефект, поместени в по-тънки групи. При представянето ще дебютира и новото оборудване „Esprit Alpine“, което придава по-агресивна естетика на електрическия семеен хечбек с уникални джанти и акценти в интериора.

Вътре Megane ще се възползва от подобрена версия на инфоразвлекателната система OpenR Link, вероятно включваща по-бързи процесори и подобрена интеграция с Google,. Тази актуализация идва по време на масивна продуктова офанзива за френската компания, която включва предстоящото пускане на пазара на Renault 5 Turbo 3e hot hatch и появата на изцяло новото Twingo.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Най-добрият Меган е Меган || другото е еднодневка.

    12:39 14.04.2026