Подробно за новия кросоувър на Kia, който ще се продава и у нас

Kia официално потвърди, че вторият ѝ световен бестселър, моделът Seltos, ще се появи на континента през тази година. След период, в който динамиката на Niro отслабна пред изцяло електрическия EV3, сега Kia залага на Seltos, за да възвърне доминиращата си позиция в сегмента на компактните SUV. Тази нова версия, наричана вътрешно второ поколение за световните пазари, възприема изтънчен дизайнерски език, силно повлиян от гамата електромобили на Kia, с „Digital Tiger Face“ и вертикален LED светлинен подпис, който придава на автомобила внушителна, по-широка стойка.

Европейското представяне се очертава като едно от най-технологично напредналите в сегмента, с акцент върху огромен 30-инчов панорамен дисплей Trinity. Тази конфигурация обединява 12,3-инчов приборен панел, 5,3-инчов панел за климатичен контрол и основен 12,3-инчов инфоразвлекателен екран в един извит стъклен модул. За първи път в компактните модели с двигатели с вътрешно горене на марката, Seltos 2026 ще интегрира генеративен AI личен асистент, задвижван от ChatGPT, позволяващ естествени гласови взаимодействия за управление на всичко – от навигацията до настройките на климатика.

Освен дигиталния интерфейс, новият Seltos е изграден върху най-новата платформа K3 на Kia, която допринася за по-твърда каросерия и подобрена шумоизолация. Автомобилът е нараснал по почти всички измерения, като е с дължина 4430 мм и междуосие 2690 мм, което се превръща директно в по-просторна кабина. Пътниците на задните седалки се възползват от накланящи се седалки, които могат да се накланят с 12 градуса напред или назад, а капацитетът на багажника е увеличен до водещите в класа 536 литра. За тези, които търсят по-здрава или атлетична естетика, Kia ще предлага версиите X-Line и GT-Line, като първата се отличава с тъмни акценти в цвят „gunmetal“ и 205 мм просвет, докато втората се фокусира върху спортни детайли в цвета на каросерията и 19-цолови алуминиеви джанти.

Механичните иновации представляват значителен скок за Kia в Европа. Seltos ще бъде първият модел на марката, който ще разполага с иновативна система e-AWD, която използва електрически мотор, за да разпределя въртящия момент с прецизност към всичките четири колела, подобрявайки сцеплението без теглото на традиционния механичен диференциал. Освен това Seltos Hybrid ще бъде първият неелектрически модел на Kia, който предлага технологията Vehicle-to-Load (V2L), позволяваща на собствениците да захранват външни уреди директно от акумулатора на автомобила. Този хибриден модел въвежда и системата Smart Regenerative Braking System 3.0, която автоматично регулира рекуперацията на енергия въз основа на данните за трафика и навигацията в реално време.

Kia планира поетапно пускане на пазара, за да максимизира пазарното въздействие. Бензиновият вариант, задвижван от 1,6-литров T-GDI двигател с 180 к.с., е планиран да влезе в производство през второто тримесечие на 2026-та и ще се предлага с 6-степенна ръчна или 7-степенна трансмисия с двоен съединител. Очакваната с голям интерес хибридна версия ще последва по-късно през годината, комбинирайки 1,6-литров двигател с архитектура на високоволтова батерия, за да предостави 178 к.с. в конфигурацията e-AWD.