VW се вслуша в клиентите си и представи "поправения" ID.3 Neo

16 Април, 2026 08:58 849 3

Предварителните поръчки започват от днес

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen официално представи ID.3 Neo, изцяло преработена версия на своя електрически хечбек, която ефективно „поправя грешките“ на оригиналния модел, пуснат на пазара през 2020-та. Стартирайки предварителните продажби в цяла Европа от днес, моделът преминава към по-зряла, ориентирана към потребителя стратегия. Докато Neo служи като преходен модел до появата на изцяло електрическия ID. Golf по-късно през това десетилетие, неговите актуализации са много по-задълбочени от стандартния фейслифт, като отговарят на сериозни критики относно ергономията на интериора и качеството на материалите.

Докато най-радикалните промени при Volkswagen ID.3 Neo се отнасят до интериора, екстериорът е претърпял целенасочен процес на „узряване“. Снимките показват екземпляр, който до голяма степен се е откъснал от първоначалната си естетика на „научнофантастична капсула“ в полза на визия, която по-тясно съответства на традиционното ДНК на Volkswagen. Целта е да се направи така, че електрическият хечбек да изглежда по-малко като експериментален проект и повече като пълноправен член на семейството на VW, като конкретно запълни празнината до появата на изцяло електрическия Golf по-късно през това десетилетие.

Най-очевидната промяна се забелязва в предната част, която е изцяло преработена, за да представи „по-изчистено“ и по-широко лице. Предишните „пчелни“ шарки и текстури с вдлъбнатини са изгладени и заменени с по-дебела LED светлинна лента по цялата ширина, която свързва преработените Matrix LED фарове. Емблемата на VW е преместена малко по-ниско на предната част, а предната броня вече има по-остри, по-вертикални въздухозаборници по краищата. Тези функционални „въздушни завеси“ са проектирани да подобрят аеродинамичния поток около предните колела, допринасяйки за по-добър пробег.

Може би най-значителният визуален трик е свързан с цветовото кодиране на автомобила. В предишните версии ID.3 беше известен с контрастиращия си лъскав черен покрив, А-колони и багажна врата, което често правеше колата да изглежда по-висока и по-сегментирана. При ID.3 Neo тези елементи – А-колоните, релсите на покрива, задният спойлер и цялата задна врата – сега са в основния цвят на каросерията. Дизайнерският екип на Volkswagen отбелязва, че тази унифицирана цветова схема създава „по-дълъг и по-плосък“ силует, ефективно маскиращ височината на автомобила и придаващ му по-стабилна, динамична стойка, която отразява пропорциите на традиционен хечбек с високи динамични характеристики.

Външната част се допълва от няколко нови аеродинамично оптимизирани дизайна на джанти, вариращи от 18 до 20 цола, и преработена палитра от цветове, включваща „Costa Azul“ и „Kings Red Metallic“. В задната част задните светлини запазват общата си форма, но разполагат с нова 3D вътрешна графика, която изглежда по-сложна, когато е осветена.

Най-очакваната промяна е пълното премахване на спорните сензорни „плъзгачи“ в интериора. На тяхно място ID.3 Neo се отличава с връщане към физически бутони на преработения волан и централната конзола. Таблото е изцяло преустроено с по-меки, висококачествени материали и по-висок централен тунел. От технологична гледна точка, кокпитът „Innovision“ вече е съсредоточен около 12,9-инчов инфоразвлекателен екран в хоризонтално положение и 10,25-инчов приборен панел, който може дори да бъде конфигуриран с „ретро“ графика, имитираща уредите на оригиналния Golf от 80-те години.

Под капака ID.3 Neo използва архитектурата MEB+, за да предложи три различни нива на производителност. Моделът Entry използва батерия с капацитет 50 kWh (168 к.с.), докато вариантът от среден клас увеличава капацитета до 58 kWh (188 к.с.). Флагманският модел „High“ е истинският герой по отношение на пробега, като разполага с 79 kWh батерия, която осигурява пробег от 630 кмпо WLTP и развива 228 к.с. Скоростта на зареждане също е подобрена, като най-голямата батерия вече поддържа 183 kW DC бързо зареждане, което позволява зареждане от 10 до 80% за по-малко от 30 минути.

Volkswagen използва Neo и за да пенсионира своя електрически подбранд „GTX“ в полза на една легенда. Потвърдено е, че през септември ще бъде представен наточен ID.3 Neo GTI, който се очаква да замести предишния модел GTX с 322 к.с. Цената на Neo започва от приблизително 35 990 евро в Европа, с опростена структура на оборудване, състояща се от нива Trend, Life и Style.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поправиха си грешката

    6 0 Отговор
    Сложиха мотор 1.9 TDI

    09:32 16.04.2026

  • 2 авантгард

    4 0 Отговор
    Какъв тип е баКтерията?
    Ако ще ни пробутват старите, опасни и с проблеми температурни литиево-йонни - НЕ мерси!
    Че и се хвалят с абсолютно неадекватен волан с 20 (двадесет!) бутона - пълни откачалки, ще ни говорят за функционалност, ха!
    Лапешка творба от лапета дизайнерчета....

    09:35 16.04.2026

  • 3 Супер мега дизели

    0 0 Отговор
    Това си е бъдещето,свиквайте

    10:16 16.04.2026