VW се вслуша в клиентите си и представи "поправения" ID.3 Neo

Volkswagen официално представи ID.3 Neo, изцяло преработена версия на своя електрически хечбек, която ефективно „поправя грешките“ на оригиналния модел, пуснат на пазара през 2020-та. Стартирайки предварителните продажби в цяла Европа от днес, моделът преминава към по-зряла, ориентирана към потребителя стратегия. Докато Neo служи като преходен модел до появата на изцяло електрическия ID. Golf по-късно през това десетилетие, неговите актуализации са много по-задълбочени от стандартния фейслифт, като отговарят на сериозни критики относно ергономията на интериора и качеството на материалите.

Докато най-радикалните промени при Volkswagen ID.3 Neo се отнасят до интериора, екстериорът е претърпял целенасочен процес на „узряване“. Снимките показват екземпляр, който до голяма степен се е откъснал от първоначалната си естетика на „научнофантастична капсула“ в полза на визия, която по-тясно съответства на традиционното ДНК на Volkswagen. Целта е да се направи така, че електрическият хечбек да изглежда по-малко като експериментален проект и повече като пълноправен член на семейството на VW, като конкретно запълни празнината до появата на изцяло електрическия Golf по-късно през това десетилетие.

Най-очевидната промяна се забелязва в предната част, която е изцяло преработена, за да представи „по-изчистено“ и по-широко лице. Предишните „пчелни“ шарки и текстури с вдлъбнатини са изгладени и заменени с по-дебела LED светлинна лента по цялата ширина, която свързва преработените Matrix LED фарове. Емблемата на VW е преместена малко по-ниско на предната част, а предната броня вече има по-остри, по-вертикални въздухозаборници по краищата. Тези функционални „въздушни завеси“ са проектирани да подобрят аеродинамичния поток около предните колела, допринасяйки за по-добър пробег.

Може би най-значителният визуален трик е свързан с цветовото кодиране на автомобила. В предишните версии ID.3 беше известен с контрастиращия си лъскав черен покрив, А-колони и багажна врата, което често правеше колата да изглежда по-висока и по-сегментирана. При ID.3 Neo тези елементи – А-колоните, релсите на покрива, задният спойлер и цялата задна врата – сега са в основния цвят на каросерията. Дизайнерският екип на Volkswagen отбелязва, че тази унифицирана цветова схема създава „по-дълъг и по-плосък“ силует, ефективно маскиращ височината на автомобила и придаващ му по-стабилна, динамична стойка, която отразява пропорциите на традиционен хечбек с високи динамични характеристики.

Външната част се допълва от няколко нови аеродинамично оптимизирани дизайна на джанти, вариращи от 18 до 20 цола, и преработена палитра от цветове, включваща „Costa Azul“ и „Kings Red Metallic“. В задната част задните светлини запазват общата си форма, но разполагат с нова 3D вътрешна графика, която изглежда по-сложна, когато е осветена.

Най-очакваната промяна е пълното премахване на спорните сензорни „плъзгачи“ в интериора. На тяхно място ID.3 Neo се отличава с връщане към физически бутони на преработения волан и централната конзола. Таблото е изцяло преустроено с по-меки, висококачествени материали и по-висок централен тунел. От технологична гледна точка, кокпитът „Innovision“ вече е съсредоточен около 12,9-инчов инфоразвлекателен екран в хоризонтално положение и 10,25-инчов приборен панел, който може дори да бъде конфигуриран с „ретро“ графика, имитираща уредите на оригиналния Golf от 80-те години.

Под капака ID.3 Neo използва архитектурата MEB+, за да предложи три различни нива на производителност. Моделът Entry използва батерия с капацитет 50 kWh (168 к.с.), докато вариантът от среден клас увеличава капацитета до 58 kWh (188 к.с.). Флагманският модел „High“ е истинският герой по отношение на пробега, като разполага с 79 kWh батерия, която осигурява пробег от 630 кмпо WLTP и развива 228 к.с. Скоростта на зареждане също е подобрена, като най-голямата батерия вече поддържа 183 kW DC бързо зареждане, което позволява зареждане от 10 до 80% за по-малко от 30 минути.

Volkswagen използва Neo и за да пенсионира своя електрически подбранд „GTX“ в полза на една легенда. Потвърдено е, че през септември ще бъде представен наточен ID.3 Neo GTI, който се очаква да замести предишния модел GTX с 322 к.с. Цената на Neo започва от приблизително 35 990 евро в Европа, с опростена структура на оборудване, състояща се от нива Trend, Life и Style.