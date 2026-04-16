AUDI работи над нов седан, който ще бъде забранен плод в Европа

16 Април, 2026 13:47 488 1

Той ще бъде разработен "В Китай, за Китай"

Галин Ганев

Audi коренно променя стратегията си на най-конкурентния пазар за електромобили в света, като залага все по-силно на новата си марка без емблемата с четирите пръстена. Докато традиционните „Четири пръстена“ ще продължат да красят продуктите на световния пазар, специфичната за китайския пазар марка AUDI – изписвана с главни букви – се готви да разшири гамата си с отделен луксозен седан през следващата година. След пускането на E5 Sportback и предстоящото появяване на SUV-а E7X, този трети модел е проектиран да задоволи трайния интерес на китайския пазар към силуета на седана, макар и с фокус върху разработката по „китайска скорост“.

Фермин Сонейра, главен изпълнителен директор на проекта за сътрудничество между Audi и SAIC, потвърди, че този предстоящ седан ще бъде спортен модел от премиум клас, насочен към най-високия сегмент на пазара. Използвайки местния опит на SAIC и съвместно разработената Advanced Digitized Platform (ADP), съвместното предприятие може да превърне този автомобил от концепция в серийно производство само за две години – график, който е с около 30% по-бърз от традиционните германски цикли на разработка. Този подход „В Китай, за Китай“ позволява на марката да заобиколи определени глобални пречки при хомологацията и да се фокусира изцяло върху дигиталната екосистема и динамиката на шофиране, предпочитани от по-младите, технологично грамотни китайски купувачи.

До 2027 г. подмарката AUDI ще оперира успоредно със съществуващото съвместно предприятие на Audi с FAW, което се занимава с по-традиционни модели като A6L e-tron. Тази двупосочна стратегия позволява на Audi да запази престижа си, като едновременно с това се бори в окопите с гъвкавите местни конкуренти. За ентусиастите на марката седанът от следващо поколение представлява последната част от първоначалната „офанзива с три модела“, като потенциално поставя нов еталон за това как традиционните европейски автомобилни производители могат да се адаптират към бясната скорост на китайския автомобилен пейзаж.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Колкото и да се пънат, оттекоха у каннала. Собственик на Ауди е диагноза. Психиатриччна.

    14:03 16.04.2026