AUDI работи над нов седан, който ще бъде забранен плод в Европа

Audi коренно променя стратегията си на най-конкурентния пазар за електромобили в света, като залага все по-силно на новата си марка без емблемата с четирите пръстена. Докато традиционните „Четири пръстена“ ще продължат да красят продуктите на световния пазар, специфичната за китайския пазар марка AUDI – изписвана с главни букви – се готви да разшири гамата си с отделен луксозен седан през следващата година. След пускането на E5 Sportback и предстоящото появяване на SUV-а E7X, този трети модел е проектиран да задоволи трайния интерес на китайския пазар към силуета на седана, макар и с фокус върху разработката по „китайска скорост“.

Фермин Сонейра, главен изпълнителен директор на проекта за сътрудничество между Audi и SAIC, потвърди, че този предстоящ седан ще бъде спортен модел от премиум клас, насочен към най-високия сегмент на пазара. Използвайки местния опит на SAIC и съвместно разработената Advanced Digitized Platform (ADP), съвместното предприятие може да превърне този автомобил от концепция в серийно производство само за две години – график, който е с около 30% по-бърз от традиционните германски цикли на разработка. Този подход „В Китай, за Китай“ позволява на марката да заобиколи определени глобални пречки при хомологацията и да се фокусира изцяло върху дигиталната екосистема и динамиката на шофиране, предпочитани от по-младите, технологично грамотни китайски купувачи.

До 2027 г. подмарката AUDI ще оперира успоредно със съществуващото съвместно предприятие на Audi с FAW, което се занимава с по-традиционни модели като A6L e-tron. Тази двупосочна стратегия позволява на Audi да запази престижа си, като едновременно с това се бори в окопите с гъвкавите местни конкуренти. За ентусиастите на марката седанът от следващо поколение представлява последната част от първоначалната „офанзива с три модела“, като потенциално поставя нов еталон за това как традиционните европейски автомобилни производители могат да се адаптират към бясната скорост на китайския автомобилен пейзаж.