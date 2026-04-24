Ето как ще изглеждат бъдещите „пежа́“

Peugeot прави рискован ход, за да си възвърне позициите в луксозния сегмент. На Автомобилното изложение в Пекин 2026, френската марка представи два важни електрически концептуални модели – Concept 6 и Concept 8 – наред с регионалния дебют на експерименталния прототип Polygon. Тези автомобили служат като пътна карта за ново поколение флагмански електромобили, проектирани от Peugeot в сътрудничество с китайския му партньор Dongfeng.

Concept 6 е шутинг брейк, който служи като духовен наследник на 508. Макар Peugeot официално да го описва като голям седан, за да задоволи китайските вкусове, силуетът на шоу-автомобила, съчетаващ комби с фастбек, подсказва за серийно произвеждан 508 SW за европейските пазари. Дизайнът се определя от агресивна предна част, напомняща суперкола със среден двигател, с ново тълкуване на характерните за марката LED-светлини „нокти“ – сега шест хоризонтални светлинни ленти – и осветен 3D лъвски герб. Задната част е също толкова драматична, като използва разделен спойлер и стръмно наклонено стъкло, което жертва част от практичността в полза на елегантна, гранд-туринг естетика.

Във флагманската категория навлиза Concept 8 – смела визия за луксозен SUV, който се очаква да се позиционира над настоящия 5008. Този „Halo SUV“ има за цел да се конкурира с китайските конкуренти от високия клас, като въвежда радикалната система за управление „Hypersquare“ на Peugeot. Заменяйки традиционния волан с правоъгълен контролер на базата на екран, Concept 8 използва технологията Steer-by-Wire, за да премахне напълно физическата кормилна колона. Това позволява по-просторен, минималистичен салон и ниво на маневреност, което според Peugeot е безпрецедентно за автомобил от този мащаб.

В центъра на вниманието е и концепцията Polygon, която прави своя дебют в Китай след успешното европейско турне по-рано тази година. Като предшественик на дизайна на следващото поколение хечбек 208, Polygon е тестова платформа за устойчиво производство, с колела, отпечатани на 3D принтер от рециклирани океански пластмаси, и опростен, модулен интериор. Той дебютира и с огромен 31-инчов панорамен дисплей, прожектиран върху предното стъкло, което сигнализира за пълно преосмисляне на i-Cockpit на Peugeot, което вероятно ще се появи в серийните автомобили още през 2027 година.

Изпълнителният директор на Peugeot Ален Фавей потвърди, че макар тези флагмани да са проектирани предимно за китайския пазар и да бъдат произвеждани от Dongfeng в Ухан, те са предназначени за глобален износ. Тази стратегия позиционира Китай като производствен център за най-модерната електрическа техника на Peugeot, която в крайна сметка ще се върне в западните шоурумове, за да предизвика статуквото на пазара на премиум електромобили.