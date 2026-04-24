Ето как ще изглеждат бъдещите „пежа́“

24 Април, 2026 19:32 726 5

  peugeot
  europa
  kitay

Моделите са разработени за Китай, но ще присъстват и в Европа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Peugeot прави рискован ход, за да си възвърне позициите в луксозния сегмент. На Автомобилното изложение в Пекин 2026, френската марка представи два важни електрически концептуални модели – Concept 6 и Concept 8 – наред с регионалния дебют на експерименталния прототип Polygon. Тези автомобили служат като пътна карта за ново поколение флагмански електромобили, проектирани от Peugeot в сътрудничество с китайския му партньор Dongfeng.

Concept 6 е шутинг брейк, който служи като духовен наследник на 508. Макар Peugeot официално да го описва като голям седан, за да задоволи китайските вкусове, силуетът на шоу-автомобила, съчетаващ комби с фастбек, подсказва за серийно произвеждан 508 SW за европейските пазари. Дизайнът се определя от агресивна предна част, напомняща суперкола със среден двигател, с ново тълкуване на характерните за марката LED-светлини „нокти“ – сега шест хоризонтални светлинни ленти – и осветен 3D лъвски герб. Задната част е също толкова драматична, като използва разделен спойлер и стръмно наклонено стъкло, което жертва част от практичността в полза на елегантна, гранд-туринг естетика.

Във флагманската категория навлиза Concept 8 – смела визия за луксозен SUV, който се очаква да се позиционира над настоящия 5008. Този „Halo SUV“ има за цел да се конкурира с китайските конкуренти от високия клас, като въвежда радикалната система за управление „Hypersquare“ на Peugeot. Заменяйки традиционния волан с правоъгълен контролер на базата на екран, Concept 8 използва технологията Steer-by-Wire, за да премахне напълно физическата кормилна колона. Това позволява по-просторен, минималистичен салон и ниво на маневреност, което според Peugeot е безпрецедентно за автомобил от този мащаб.

В центъра на вниманието е и концепцията Polygon, която прави своя дебют в Китай след успешното европейско турне по-рано тази година. Като предшественик на дизайна на следващото поколение хечбек 208, Polygon е тестова платформа за устойчиво производство, с колела, отпечатани на 3D принтер от рециклирани океански пластмаси, и опростен, модулен интериор. Той дебютира и с огромен 31-инчов панорамен дисплей, прожектиран върху предното стъкло, което сигнализира за пълно преосмисляне на i-Cockpit на Peugeot, което вероятно ще се появи в серийните автомобили още през 2027 година.

Изпълнителният директор на Peugeot Ален Фавей потвърди, че макар тези флагмани да са проектирани предимно за китайския пазар и да бъдат произвеждани от Dongfeng в Ухан, те са предназначени за глобален износ. Тази стратегия позиционира Китай като производствен център за най-модерната електрическа техника на Peugeot, която в крайна сметка ще се върне в западните шоурумове, за да предизвика статуквото на пазара на премиум електромобили.


  • 1 Футуристичен

    5 0 Отговор
    но Пежо да се върнат малко назад, и да си погленат моделите като 406 купе, 406.. 407 купе..после пак да погледнат тези концепти и да се позамислят малко по темата дизайн. Последните им поколения са само дизайн и мъка, та явно са решили да е само мъка...

    19:38 24.04.2026

  • 2 Николова , София

    2 2 Отговор
    Както и да изглежда, се е Пежо бате ..бедняшка кола

    19:40 24.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    баш па така няма да изглежат :D :D

    19:43 24.04.2026

  • 4 лими

    3 0 Отговор
    Мисирок,какво е това „пежа́“????Ходи си стискай пъпките и не се прави на журналист....

    19:44 24.04.2026

  • 5 От peugeot все още не са разбрали

    0 0 Отговор
    че комбито е отживеевица.
    Вие бихте ли си купили колело едно скоростник пред маунтин байк.

    20:02 24.04.2026