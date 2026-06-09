Skoda стартира производството на дългоочаквания си нов модел

По-малко от месец след дългоочакваната световна премиера изцяло електрическата Skoda Epiq официално премина към производство в сглобяващите линии в историческия си завод „Навара“ в Памплона, Испания, където чешкият кросоувър от входния сегмент ще се произвежда редом с предстоящия си корпоративен събрат – Volkswagen ID. Cross. Основан през 1965 година за производство на британски автомобили по лиценз, преди да премине към производство на SEAT през 1975 година и в крайна сметка да произведе над десет милиона Volkswagen-а, заводът понастоящем разчита на близо 5 000 служители, за да произвежда над 1 400 автомобила дневно.

Позициониран точно под SUV-а Elroq от C-сегмента, Epiq от B-сегмента не служи като пряк заместител на стария градски автомобил Citigo e iV, а вместо това се стреми да привлече семейства, които се нуждаят от по-гъвкав автомобил с висока каросерия. Под капака платформата с предно задвижване използва батерия с капацитет от 38,5 или 55 киловатчаса, съчетан с три различни конфигурации на електродвигатели с мощност от 85 до 155 киловата (114 до 208 механични конски сили). Флагманската версия с голям пробег осигурява приблизителен пробег по WLTP до 440 километра с едно зареждане. Когато е включен към бързо зарядно устройство за постоянен ток при оптимални условия, автомобилът може да зареди батерията си от 10 до 80 процента за приблизително 24 минути, подпомогнат от ниския аеродинамичен коефициент на съпротивление от 0,275.

Skoda е структурирала гамата в три различни нива на оборудване, за да се насочи към различни сектори на пазара на компактни електромобили. Базовото ниво „Urban“ се справя с ежедневните задачи на пътуващите до работа, като предлага стандартно безключово отваряне, пълни LED светлинни групи, 13,1-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения и набор от активни системи за подпомагане на безопасността на водача. Преминаването към нивото „Selection“ добавя премиум подобрения в кабината, като двузонална автоматична климатична система Climatronic, безключов достъп при приближаване, предни и задни паркинг сензори, безжично зарядно за телефон и възможност за двупосочно зареждане. За ранните купувачи флагманските модели „First Edition“ дават всичко от себе си, добавяйки визуална агресия с масивни 20-цолови алуминиеви джанти, оранжеви колани, боядисан в черно покрив и синтетична кожа, обхващаща мултифункционалния спортен волан.