Кризата с боклука се завръща в столичния район "Изгрев"

Кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев ще поиска поредна среща с ресорния зам.-кмет на София и директора на Столичния инспекторат, за да настоява за спешно увеличаване на капацитета за почистване.
Това съобщава самият той в социалните мрежи.
По думите му служителите на "Московска" 33 (адресът е на Столичната община) не метат около съдовете за смет и не събират падналия наоколо боклук, за да пестят време, което поражда други проблеми. Едрогабаритните отпадъци се извозват на 30%, бавно и в недостатъчни мащаби.
Георгиев допълва:
"Положението може да излезе извън контрол съвсем скоро. Нещо, което вярвам, че никой не иска."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
18:23 27.07.2026
2 Софи
Коментиран от #5
18:29 27.07.2026
3 Терзиев ДС
18:46 27.07.2026
4 ИЗГРЕВ МОЖЕ !!!!
Но цената на М2 на имотите в Изток е вече над 5000 €
18:47 27.07.2026
5 Коментар до 2
До коментар #2 от "Софи":Освен камиони трябва и персонал, знаеш кой работи тази работа.
И освен камиони трябва и пмясто за нощуване и сервиз
Бе най добре е Вълка да дойде
18:49 27.07.2026