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Кризата с боклука се завръща в столичния район "Изгрев"

Кризата с боклука се завръща в столичния район "Изгрев"

27 Юли, 2026 18:18 507 5

  • софия-
  • квартал-
  • изгрев-
  • боклук

Сметосъбирането може да излезе извън контрол

Кризата с боклука се завръща в столичния район "Изгрев" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев ще поиска поредна среща с ресорния зам.-кмет на София и директора на Столичния инспекторат, за да настоява за спешно увеличаване на капацитета за почистване.

Това съобщава самият той в социалните мрежи.

По думите му служителите на "Московска" 33 (адресът е на Столичната община) не метат около съдовете за смет и не събират падналия наоколо боклук, за да пестят време, което поражда други проблеми. Едрогабаритните отпадъци се извозват на 30%, бавно и в недостатъчни мащаби.

Георгиев допълва:

"Положението може да излезе извън контрол съвсем скоро. Нещо, което вярвам, че никой не иска."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    6 1 Отговор
    Па то оно кризата не си е тръгвала плъховете около контейнерите са с размера на котки.

    18:23 27.07.2026

  • 2 Софи

    8 1 Отговор
    Толкова ли па столицата няма пари да си купи едни камиони, както направиха в нашия град ?!

    Коментиран от #5

    18:29 27.07.2026

  • 3 Терзиев ДС

    4 1 Отговор
    Така е в европата! Вии ко искате! Тук не е Москва!

    18:46 27.07.2026

  • 4 ИЗГРЕВ МОЖЕ !!!!

    5 0 Отговор
    Да бъде мръсен, пренаселен, пълен с клошари пикаещи навсякъде.

    Но цената на М2 на имотите в Изток е вече над 5000 €

    18:47 27.07.2026

  • 5 Коментар до 2

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софи":

    Освен камиони трябва и персонал, знаеш кой работи тази работа.
    И освен камиони трябва и пмясто за нощуване и сервиз

    Бе най добре е Вълка да дойде

    18:49 27.07.2026

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