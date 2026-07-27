Кризата с боклука се завръща в столичния район "Изгрев"

Кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев ще поиска поредна среща с ресорния зам.-кмет на София и директора на Столичния инспекторат, за да настоява за спешно увеличаване на капацитета за почистване.

Това съобщава самият той в социалните мрежи.

По думите му служителите на "Московска" 33 (адресът е на Столичната община) не метат около съдовете за смет и не събират падналия наоколо боклук, за да пестят време, което поражда други проблеми. Едрогабаритните отпадъци се извозват на 30%, бавно и в недостатъчни мащаби.

Георгиев допълва:

"Положението може да излезе извън контрол съвсем скоро. Нещо, което вярвам, че никой не иска."