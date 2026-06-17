Поради огромния интерес, BMW започва предварителни поръчки за новото i3

С една изключително необичайна стъпка, която подчертава огромния потребителски натиск, натрупващ се в сектора на електромобилите, BMW коренно променя стандартната си стратегия за пускане на нови модели. Вместо да изчака до есента, за да отвори официално поръчките за дългоочаквания си изцяло електрически седан i3, германската луксозна марка направи внезапна промяна. От този четвъртък, 18 юни, клиентите могат официално да правят поръчки за изключително ексклузивната, ограничена серия „1st Edition“ на този изцяло електрически автомобил.

Изненадващата промяна в корпоративната стратегия беше разкрита за първи път чрез репортажи на германското автомобилно списание „Automobilwoche“, цитиращо високопоставени вътрешни източници в компанията. Първоначалната стратегия за пускане на пазара предвиждаше търпелив период от няколко месеца след грандиозния световен дебют на автомобила в средата на март, като поръчките щяха да останат затворени до по-късно през годината.

Глобалният директор по продажбите на BMW, Йохан Голер, наскоро намекна, че ранният интерес на клиентите към елегантния електрически седан е надминал с лекота невероятно силните резултати, постигнати от предстоящия спортен автомобил iX3. За да поставим това в перспектива, електрическият SUV от ново поколение на марката успя да събере около 50 000 предварителни резервации в рамките на няколко кратки месеца след собственото си представяне, наред с 10 000 светкавични продажби в цяла Европа само през първите осем седмици от излагането му.

Премиум седанът предизвика огромна вълна oт интерес в континентален Китай, силно подкрепена от високопрофилно и привличащо вниманието публично представяне на неотдавнашното автомобилно изложение в Пекин. Като завладя въображението на купувачите в най-ожесточено конкурентната и технологично напреднала арена за електромобили в света, BMW потвърди убеждението си, че традиционната конструкция на седана не е мъртва, а просто се нуждаеше от сериозна доза авангардни иновации.

Разбира се, красивият външен вид не е всичко, основните механични спецификации са това, което наистина дава повод за разговори на автомобилните фенове. Първата версия, официално обозначена като i3 50 xDrive, е изградена върху революционната, 800-волтова специална архитектура „Neue Klasse“ на марката. Това механично чудо разполага с конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, която развива 469 конски сили. Благодарение на усъвършенстван акумулаторен пакет с полезен капацитет от 108,7 kWh и изключително аеродинамичен профил, BMW твърди, че този премиум автомобил ще осигури до невероятните 900 километра пробег с едно зареждане при приложимия тестов цикъл. Когато батерията най-накрая се изтощи, невероятната мощност за бързо зареждане с постоянен ток от 400 kW позволява на шофьорите да я заредят от 10 до 80 процента само за 21 минути, което ефективно добавя 400 километра пробег за времето, необходимо да си вземете едно бързо еспресо.

Въпреки че графикът за поръчките беше драстично ускорен, за да се задоволят нетърпеливите купувачи, заводите на BMW се придържат към строгите си оперативни ограничения. Серийното сглобяване все още е насрочено да започне в историческия завод в Мюнхен през август тази година.

В крайна сметка тази безпрецедентна суматоха в графика доказва, че когато утвърден автомобилен производител създаде безкомпромисна, емоционално резонираща електрическа алтернатива на емблематичен модел, потребителите ще се наредят на опашка около целия квартал. Тъй като първите формуляри за поръчки официално излизат този четвъртък, крайният тест за BMW няма да бъде да убеди хората да преминат към електромобилността – той ще бъде дали производствените цехове физически ще могат да изработят достатъчно ламарина, за да задоволят бушуващия глобален апетит