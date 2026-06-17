Световният интерес към традиционните автомобили с отворен покрив бързо намалява, а Volkswagen официално приключва участието си в сегмента. С ход, който подчертава разширяващата се пропаст между навиците на масовите купувачи и експериментите с нишови автомобили, компанията от Волфсбург драстично намалява обемите на сглобяване на единствения модел в гамата си, който разполага със сгъваем текстилен покрив. Ексцентричният T-Roc Cabriolet, кросоувър с висока проходимост, който изглежда така, сякаш инженер е вкарал стандартен модел в софтуер за изскуствен интелект с командата „премахни колоните“ – е изправен пред суровата оперативна реалност. Обременен от слаби продажби и променящи се корпоративни приоритети, VW потвърди, че този ексцентричен модел достига абсолютния си край.

Ръководството на Volkswagen официално обяви планове да удължи стандартното лятно прекъсване на работата на завода с още една седмица, като веднага след това са предвидени поредица от последователни дни без производство.

Според корпоративни говорители, незабавното забавяне произтича пряко от силната сезонност на пазара на кабриолети, където потребителското търсене достига агресивен пик между пролетта и началото на лятото в Северното полукълбо, преди да се срине драстично през есента.

Volkswagen вече обяви, че T-Roc Cabriolet ще бъде окончателно изтеглен от каталога до средата на 2027 година. Това изтегляне оставя завода в Оснабрюк напълно лишен от каквито и да било активни автомобилни проекти, което предизвиква силна тревога сред местните профсъюзи. Макар ръководството все още да не е финализирало конкретен план за завода след 2027 година, в международните медии циркулират необичайни слухове. Индустриалният гигант активно води преговори на високо равнище с водещи отбранителни доставчици – включително израелската компания Rafael Advanced Defense Systems – с цел евентуално пренасочване на огромния производствен цех към производство на военна техника.

В крайна сметка изчезването на масовите кабриолети доказва, че обикновените шофьори дават предимство на суровата практичност пред причудливия дизайн. Докато последните T-Roc Cabriolet се готвят да слязат от конвейера догодина, ерата на германските кабриолети за масовия пазар официално наближава края си, оставяйки удоволствието от вятъра в косата изключително на ценителите на няколко конкретни марки и колекционерите-мултимилионери