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Първият Volkswagen GTI със задно предаване ще се появи съвсем скоро

Първият Volkswagen GTI със задно предаване ще се появи съвсем скоро

17 Юни, 2026 19:12 350 1

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Наточена версия на ID.3 Neo ще дебютира до края на годината

Първият Volkswagen GTI със задно предаване ще се появи съвсем скоро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen наскоро вдъхна нов живот на своята гама от компактни електромобили с представянетона значително обновения ID.3 Neo. Въпреки това за ценителите на шофирането първоначалната презентация остави огромна празнина, свързана с динамичните характеристики. Докато хората, които пътуват ежедневно до работа, понастоящем могат да избират измежду три разумни и ориентирани към ефективността задвижващи системи, марката очевидно задържа представянето на пряк наследник на оттеглилия се наточен модел ID.3 GTX. За щастие, това мълчание официално беше прекъснато. Острите обективи на шпионските фотографи засякоха агресивен, силно маскиран тестов прототип, подлаган на тежки изпитания за валидиране на обществени пътища. Това е най-ясният знак досега, че във Волфсбург активно се подготвя специален електрически хотхеч, който да увенчае обновената им гама от компактни модели.

Дизайнерският екип на Volkswagen е използвал изключително стратегически камуфлаж, за да запази истинската визуална идентичност на автомобила в пълна тайна. При по-внимателно разглеждане обаче се разкриват неговите амбиции в моторспорта. Долната част на предната броня е с дълбоко изваяна, наподобяваща уста входна структура, която много наподобява агресивната линия на предната част на новопредставения ID. Polo GTI. Отзад, мощна маскировка обгръща плътно долната част на бронята, но не успява напълно да скрие значително разширената, задна дифузорна секция, проектирана да държи хечбека здраво прилепен към асфалта при скорости от трицифрени стойности.

Докато предишните високопроизводителни електромобили на марката носеха обозначението „GTX“, слуховете в корпоративните коридори сочат, че този флагман може официално да премине в емблематичното семейство GTI. Ако Волфсбург реши да пристъпи към това преименуване, това ще доведе до безпрецедентна механична конфигурация. Традиционните модели GTI исторически са пренасяли мощността си изключително към предните колела. Тъй като обаче ID.3 Neo се базира на специализирана версия на архитектурата MEB на Volkswagen, основният му електромотор е закрепен директно към задния мост и задвижва задните колела. Тази присъща схема на задно задвижване обещава изключително забавен баланс на шасито и неподправена обратна връзка при управлението.

Очаква се предстоящият хечбек да наследи подобрената задвижваща система от излизащия от производство флагмански модел. Прогнозира се, че тази конфигурация ще развива 322 конски сили, което ще позволи на автомобила да измине разстоянието от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунди. За сравнение, ежедневната версия на стандартния ID.3 Neo понастоящем достига по-скромните 228 конски сили.

За да съответства на своя спортен произход, салонът ще бъде богато украсен с традиционни червени акцентни шевове и емблематична тапицерия с кариран мотив, вдъхновена от ретро модели. Очаква се модела да направи официалния си европейски дебют в края на тази есен.


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  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Тъкмо си помислих, че ще е с нормален двигател, и хоп, дръвце!

    19:27 17.06.2026