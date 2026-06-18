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Maserati разработва седан от ново поколение

Maserati разработва седан от ново поколение

18 Юни, 2026 15:00 722 3

  • maserati-
  • ghibli-
  • quatroporte

Премиерата му се очаква през следващата година

Maserati разработва седан от ново поколение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато големите автомобилни производители продължават агресивно да изтеглят традиционните четириврати леки автомобили, един легендарен глас от Модена се застъпва решително в защита на някогашния най-популярен сегмент. Докато купувачите по целия свят неумолимо се ориентират към кросоувъри с висока проходимост, Maserati гледа в друга посока. По време на неотдавнашната медийна премиера на изцяло обновената си гама от модели за 2027-ма висшите ръководители официално сложиха край на слуховете за окончателното изчезване на леките автомобили на марката, като изрично потвърдиха, че в момента активно се разработва изцяло нов, високопроизводителен луксозен седан.

Това решение бележи критична стратегическа промяна в курса на италианската марка, която понастоящем няма традиционен флагман от този тип. Maserati окончателно напусна пазара в луксозния E-сегмент след едновременното изтегляне от производство на средноразмерния седан Ghibli от трето поколение и на по-големия му дългогодишен събрат Quattroporte. Тази оперативна празнина остави глобалната търговска мрежа на марката изцяло зависима от модели от типа SUV като Grecale и специализирани гранд турери като GranTurismo, които да поемат тежестта на продажбите.

Maserati разработва седан от ново поколение

Осъзнавайки тази липса, стратезите на марката подчертаха, че историческата идентичност на компанията и най-големите ѝ постижения в моторспорта са фундаментално свързани с високия клас. Предстоящият модел се разработва директно в отговор на официалните и настоятелни искания от страна на основната аудитория от ентусиасти, която остава напълно незасегната от всеобщия преход към луксозни платформи за спортни автомобили.

Въпреки че техническите подробности относно механичната архитектура и конвенциите за наименование остават строго пазена тайна, коментарите на ръководството подсказват, че предстоящата платформа няма просто да копира ниските, силно традиционни конфигурации на предшествениците си. Вместо това дизайнерите намекват за модерно преосмисляне на луксозния четириврат модел – такъв, който изследва структурното пространство, съчетаващ агресивната динамика на спортния автомобил с подобрена ежедневна практичност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    11 0 Отговор
    Да, красиво. Особенно ако е с ,V8 двигател и около или над 500 коня. Вече има липса в този сегмент и са останали само основните немски конкуренти (които в последните 10 години нямат много визуална разлика, освен да уголемяват решетките).

    Коментиран от #2, #3

    15:25 18.06.2026

  • 2 Чудесно

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    би било 8-к мотор, но стелантис нямат такъв. Имат мисля един 6-к, за Америка, който подозиирам няма да сложат. Та остават варианти - 1.2 или 1.6 , колкото и комично и трагично да звучи или да търсят от някъде другаде.
    В добрите стари времена Мазерати използваше двигатели на Ферари.

    15:58 18.06.2026

  • 3 Антон

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    Немците и те западнаха. В момента в европа само мерц предлагат ве 8, ауди изцяло спряха осмицата, бмв западат, осмак от тях в седма серия само за щатите.
    Остава Порше Панамера с техния ГТС който си е осмак. Вероятно Мазерати ще се насочат към този конкурент.
    А отделно сухар немец, който се вози в ес класа, няма да се качи в Мазерати.

    16:37 18.06.2026