Германец измина над 1 милион километра с трицилиндров Mini Cooper

На 20 юни отличителен Mini Cooper D в цвят „Volcanic Orange“ бе показан пред историческите железни порти на производствения завод на Mini в Оксфорд, Обединеното кралство, като механичният му цифров километраж показва точно 1 000 000 километра. Това забележително постижение беше организирано от собственика Питър Кирхоф – автомобилен ентусиаст, който придобива този хечбекточно преди дванадесет години, като съзнателно дава предимство на личните си дизайнерски предпочитания пред традиционните автомобили за дълги разстояния.

Наречен „Немо“ благодарение на яркооранжевата си боя и белите състезателни ивици, този премиум хечбек с мощност 116 конски сили успешно е прекосил 25 различни европейски държави, без да претърпи нито една механична повреда или да се наложи сериозен ремонт на каросерията вследствие на катастрофа. Още по-удивително за съвременните скептици по отношение на тенденцията към намаляване на размера на двигателите е, че автомобилът е изминал това огромно разстояние, използвайки оригиналния си, фабрично монтиран трицилиндров турбодизелов двигател B37C15 с обем 1,5 литра. В продължение на дванадесет години интензивно ежедневно пътуване до работа и високоскоростно шофиране по автомагистралите Кирхоф твърди, че постигна невероятен среден разход на гориво от едва 2,95 литра на 100 километра.

Триумфалното пристигане на сглобяващата линия в Оксфорд бележи символичното приключване на една строго структурирана, дългосрочна инициатива, наречена „Project one M“. Стартирала точно в деня, в който ключовете са предадени в автосалон в Хам, Германия, 12-годишната хронология е щателно проследявана, анализирана и дигитализирана, като Кирхоф редовно качва точни телеметрични данни, интервали за техническо обслужване и данни за зареждане пред ентусиазираната си аудитория в социалните медии. Емоционалната дестинация в Оксфорд беше преднамерено поклонение пред производствената традиция на марката, съвпадащо с 25-годишнината от началото на производството на Mini от ерата на съвременното BMW в завода, което първоначално започна на 26 април 2001 година. Директорът на завода Маркус Грюнайсл лично посрещна Кирхоф пред вратите на фабриката, като похвали историческото постижение като пряко свидетелство за качеството на изработката и инженерното съвършенство на британските работници.

Празненството в Оксфорд не означава, че „Немо“ се насочва към тиха пенсия във фоайето на музея. Кирхоф вече е стартирал „Проект един милион мили“, насочвайки погледа си към още по-висок праг от 1,61 милиона километра пробег със същия двигателен блок. Ако катастрофална, неремонтируема механична повреда в крайна сметка принуди емблематичния дизелов хечбек да спре да се движи по пътищата, преди да достигне тази цел, Кирхоф вече е изготвил съвременна корпоративна стратегия за замяна, потвърждавайки плановете за преход към изцяло електрически наследник – по-конкретно високопроизводителния Mini Aceman JCW E. Докато този ден не настъпи, оранжевият трицилиндров маратонец продължава да препуска по отворените пътища, пренаписвайки очакванията на потребителите за издръжливостта на съвременните субкомпактни автомобили.