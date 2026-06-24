Ferrari уволни дългогодишния си маркетинговия шеф, а причината е добре позната на всички

От почти век Ferrari работи съгласно строг набор от неписани правила, марката определя върховите параметри в сегмента на суперколите, а останалата част от автомобилния свят просто се приспособява към тях. Макар компанията исторически да е била визионерска движеща сила, еволюционните ѝ стъпки традиционно са запазвали свещена, изключително предсказуема естетическа линия. Това институционално спокойствие беше разбито с официалното представяне на Ferrari Luce– първият изцяло електрически, петместен лифтбек от представителния клас на марката. Далеч от стандартно представяне на продукт, Luce се струполи в общността на ентусиастите, предизвиквайки масивна и широко отразявана в медиите вълна от критики към дизайна, която на практика наложи жертвени промени в ръководството на Маранело.

С цел да бъде пионер в създаването на изцяло нов дизайнерски език за ерата на нулевите емисии, Ferrari заобиколи традиционните параметри, като привлече бившия главен дизайнер на „Apple“ сър Джони Айв и индустриалния визионер Марк Нюсън да сътрудничат заедно с главния дизайнер на компанията Флавио Манцони. Получената ултрагладка силуетна линия с изнесена напред форма поляризира автомобилния свят, предизвиквайки остри обществени критики – от „iPhone на колела“ до сравнения с прочутата ексцентрична Multipla. Дизайнът дори предизвика критики от вътрешни легенди, като бившият председател на марката Лука ди Монтедземоло публично изрази съжаление, че автомобилът рискува „унищожаването на една легенда“, докато италианският вицепремиер Матео Салвини открито попита какво би казал покойният Енцо Ферари за отклонението на автомобила от класическите пропорции.

Изправени пред безпрецедентно предизвикателство в областта на връзките с обществеността и срив в пазарната стойност на акциите веднага след представянето, висшето ръководство в Маранело приложи класическа корпоративна тактика за ограничаване на щетите, като логично следваха разклащания по високите етажи. Енрико Галиера, легендарният и дългогодишен главен маркетинг и търговски директор на Ferrari, беше официално уволнен след внушителните 16 години на поста. Известен с прякора „Д-р Но“ в световния паддок заради абсолютния си и безкомпромисен контрол върху списъците с купувачи на хиперколите на марката в ограничени серии – най-вече чрез включването в черния списък на икони като Джъстин Бийбър и Ким Кардашиан, за да се запази чистотата на марката – напускането на Галиера бележи символична смяна на караула. За да стабилизира търговското ръководство и да насочи представянето на новите модели, главният изпълнителен директор Бенедето Виня бързо назначи Масимилиано Ди Силвестре, високоуважавания бивш президент и главен изпълнителен директор на BMW Group Italy, който официално ще поеме командването на глобалния маркетингов апарат на Ferrari на 1 юли тази година.

Тази масова чистка на висшето ръководство отразява по-широка тенденция в индустрията, при която корпоративните промени, задвижвани от дизайна, бързо взимат своите жертви. От другата страна на Ламанша Jaguar Land Rover предприе изключително подобна защитна маневра след противоречивия дебют на своя електрически концептуален модел Jaguar Type 00. Натоварен със задачата напълно да изтрие традиционните стилистични елементи на Jaguar, за да преследва радикална, ориентирана към лайфстайла естетика, дългогодишният главен творчески директор на JLR, Гери Макговърн, се сблъска с незабавен обществен натиск, като критиците осмиваха концепцията като „хладилник на колела“. Въпреки първоначалните отричания от страна на компанията, Макговърн в крайна сметка беше изгонен през март 2026 година под дипломатичния претекст, че стартира независима консултантска фирма в областта на творчеството, а веднага след това и изпълнителният директор на JLR за Северна Америка, Джо Еберхард, подаде оставка след 13 години начело на компанията. Това е безмилостен корпоративен ход, напомнящ на бързото отстраняване от Volkswagen на изключително популярния шеф за САЩ Майкъл Хорн по време на пика на кризата „Дизелгейт“ през 2015 година.