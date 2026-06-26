Tesla търси механици за представителството си в София

Голямата новина, че Tesla най-накрая стъпва официално на българска почва, продължава да набира сериозна скорост, а плановете на американския пионер в електрическата мобилност придобиват съвсем реални очертания. След като по-рано през годината стана ясно, че компанията е регистрирала свое национално дружество у нас, ловът на мозъци и таланти в столицата навлиза в следващата си ключова фаза. Ако досега кариерната страница на бранда се фокусираше върху търсенето на висши ръководни кадри, то вълната от нови обяви за работа вече таргетира хората, които ще поддържат техниката в изправност – компанията активно набира автомеханици за бъдещия си официален сервиз, както и специалисти за т.нар. мобилен сервиз, които ще отстраняват софтуерни и хардуерни проблеми директно на адрес при клиентите.

Бизнес моделът на Tesla не разчита на традиционната дилърска мрежа, а на собствени центрове, които обединяват шоурум, сервиз и точка за доставка на едно място. Именно затова паралелно с техническите позиции за механици, американците търсят и ключови фигури за пазарната си офанзива у нас. Свободни са позициите за Sales Advisor(консултант по продажбите) и Delivery Advisor (специалист по предаването на автомобилите), които ще имат задачата да превеждат българските купувачи през дигиталния процес на поръчка и логистика. Структурата на бъдещия екип се затваря от две тежки управленски роли, за които подборът продължава — Store Manager(мениджър на шоурума) и Service Manager (мениджър на сервизната дейност), които ще трябва да гарантират строгите калифорнийски стандарти на родна земя

Макар че от Tesla традиционно пазят пълно мълчание и никога не обявяват точни дати предварително, индустриалните модели от сходни пазари като Гърция, Румъния и Чехия подсказват какво ни предстои. Обикновено между регистрацията на фирмата, пускането на обявите за работа и реалното прерязване на лентата минават между 9 и 18 месеца. Реалистичните прогнози на експертите сочат, че първият официален Tesla Center в София ще отвори врати най-рано в края на 2026 година или в първите месеци на 2027-ма.