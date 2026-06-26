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Tesla търси механици за представителството си в София

Tesla търси механици за представителството си в София

26 Юни, 2026 19:30 731 7

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  • софия-
  • център

Освен тях, все още се търсят и хора за други позиции

Tesla търси механици за представителството си в София - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Голямата новина, че Tesla най-накрая стъпва официално на българска почва, продължава да набира сериозна скорост, а плановете на американския пионер в електрическата мобилност придобиват съвсем реални очертания. След като по-рано през годината стана ясно, че компанията е регистрирала свое национално дружество у нас, ловът на мозъци и таланти в столицата навлиза в следващата си ключова фаза. Ако досега кариерната страница на бранда се фокусираше върху търсенето на висши ръководни кадри, то вълната от нови обяви за работа вече таргетира хората, които ще поддържат техниката в изправност – компанията активно набира автомеханици за бъдещия си официален сервиз, както и специалисти за т.нар. мобилен сервиз, които ще отстраняват софтуерни и хардуерни проблеми директно на адрес при клиентите.

Бизнес моделът на Tesla не разчита на традиционната дилърска мрежа, а на собствени центрове, които обединяват шоурум, сервиз и точка за доставка на едно място. Именно затова паралелно с техническите позиции за механици, американците търсят и ключови фигури за пазарната си офанзива у нас. Свободни са позициите за Sales Advisor(консултант по продажбите) и Delivery Advisor (специалист по предаването на автомобилите), които ще имат задачата да превеждат българските купувачи през дигиталния процес на поръчка и логистика. Структурата на бъдещия екип се затваря от две тежки управленски роли, за които подборът продължава — Store Manager(мениджър на шоурума) и Service Manager (мениджър на сервизната дейност), които ще трябва да гарантират строгите калифорнийски стандарти на родна земя

Макар че от Tesla традиционно пазят пълно мълчание и никога не обявяват точни дати предварително, индустриалните модели от сходни пазари като Гърция, Румъния и Чехия подсказват какво ни предстои. Обикновено между регистрацията на фирмата, пускането на обявите за работа и реалното прерязване на лентата минават между 9 и 18 месеца. Реалистичните прогнози на експертите сочат, че първият официален Tesla Center в София ще отвори врати най-рано в края на 2026 година или в първите месеци на 2027-ма.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    5 2 Отговор
    Ние искаме кифтета и чалга това другото то трябва да учиш но на кой му пука в Бг.да живее демокрацията ще става по зле трябва да се вкарват инжинери няма да да само сервитьори

    19:34 26.06.2026

  • 2 Tesla търси механици

    6 2 Отговор
    амче такива бачкери има ли тук
    иначе бол бръмбари калинки на бюрце да си наемат

    19:35 26.06.2026

  • 3 омъскаряване

    1 2 Отговор
    "свети" Илон-Шегобиец официално отваря сектански храм в БГ и набира от жреци до обикновени роби сектанти!

    19:56 26.06.2026

  • 4 Мнение

    4 3 Отговор
    "Изобретяваш" съвременните електрички (последователно свързани батерии от джиесеми, поставени на колела), и хооооп изведнъж ти дават роля в "железният човек", а всяка медия те дъвче, че си толкова голям гений, че от теб едва ли не се е учил дори самият "Тони Старк"?!
    А накрая те правят и трилионер???

    И ЗА КАКВО???
    АМИ МНОГО ПРОСТО - ЗАРАДИ "НОВОТО МОДЕРНО", КОЕТО ДА БЪДЕ НАЛОЖЕНО НАСИЛА НАД ШАРАНИТЕ!
    С НОВОТО МОДЕРНО, ЩЕ ВИ СЛЕДЯТ ПО КОЛКО ПРЪЦКАТЕ, КОЛКО ПЪРЖОЛИ СИ КУПУВАТЕ, КОЛКО ПЪТУВАТЕ И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, КАКВО ТОЧНО ГОВОРИТЕ СРЕЩУ УРСУЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ!

    АКО ПОСМЕЕТЕ ДА ГЪКНЕТЕ СРЕЩУ ГЛОБАЛИСТИЧЕСКОТО РОБСТВО, И ХОООП ЗАПОР НА СМЕТКИТЕ (ЧРЕЗ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО) И БЛОКИРАНЕ НА ЕЛ АВТОМОБИЛИТЕ (ЧРЕЗ ОБИКНОВЕН КЛИК НА НЕКВО ПРИЛОЖЕНИЕ)!!!

    АМА ДОБИТЪКЪТ НЕ ОСЪЗНАВА, ЧЕ Е ТАКЪВ, ДОКАТО КАСАПИНЪТ ЗАПОЧНЕ ДА ГО ВРЪЗВА ЗА ФИНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!!!

    Коментиран от #5

    19:57 26.06.2026

  • 5 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Пич, те те следят и без да си купуваш тесла бе пич.

    20:18 26.06.2026

  • 6 Слънчасалия

    1 2 Отговор
    Тесльо.Подал съм документи,чакам да ми се обадят.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.Статистически е доказано.

    20:21 26.06.2026

  • 7 натеслата дръжката

    0 1 Отговор
    Нали имаме тук един русофил с ник механик, той е най-подходящ.

    20:28 26.06.2026