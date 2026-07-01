Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6

Веднага след световната премиера на BMW X5 от ново поколение, автомобилната дигитална общност не загуби нито миг, за да преработи най-новия дизайнерски език на мюнхенската марка в по-стилния му брат. Високоуважаваният дизайнер @sugar_design1 публикува в Instagram серия от изключително реалистични визуализации, които дават на бранша най-ясната досега представа за предстоящия X6. Със задачата да запази статута си на сериозна алтернатива на Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q8, това хипотетично Sports Activity Coupe от следващото поколение съчетава новата, поляризираща естетика „Neue Klasse“ на марката с класическия, мускулест силует, който за първи път постави началото на сегмента на купе-SUV-тата преди почти две десетилетия.

В предната част виртуалната визия възприема точно същата предна маска, дебютирала при по-практичния му събрат X5, подчертана от двойка значително намалени, решетки. Тези компактни елементи са обградени от свеж, непрекъснат декоративен панел, който плавно преминава в изчистени корпуси на фаровете с характерната сложна X-образна дневна светлина. Долната част е заета от пренесен от предишния модел предна броня с внушителен централен въздухозаборник, двойни вертикални вентилационни отвори в ъглите и рязко интегрирана предна престилка. По дължината на страничните части визуализацията използва вградени, скрити дръжки на вратите, за да изчисти линиите на каросерията, макар че истинската драма се случва зад B-колоните, където линията на покрива поема наклонена траектория към напълно преработен, по-заострен профил на страничните прозорци.

Дизайнът на задната част залага силно на монолитна, изчистена тема, наследявайки елегантните LED задни светлинни групи и изваяната геометрия на задната броня от моделите X5 и iX5. Въпреки това виртуалният X6 заменя изправените пропорции на традиционния SUV със силно наклонено задно стъкло и се отказва от обемистия, монтиран на покрива спойлер на излизащия от производство модел в полза на далеч по-елегантен, нископрофилен спойлер. Атлетичната стойка на автомобила се подчертава от гладко матово бяло външно покритие, контрастиращо с масивните, алуминиеви джанти, които се простират по-далеч в калниците в сравнение със стандартната конфигурация на X5.

Под каросерията всяка реална серийна версия на това SUV неизбежно ще заимства цялата си технологична и механична архитектура директно от своя по-традиционен събрат. Това гарантира мулти-екранна интериорна конфигурация, подчертана от новата система BMW Panoramic Vision – проекционен дисплей, простиращ се от колона до колона в долната част на предното стъкло – съчетан с централен инфоразвлекателен център, 3D хед-ъп дисплей и опционален 14,6-инчов дисплей за забавление на пътника. От механична гледна точка, универсалната платформа ще побере обширна гама от задвижващи агрегати, обхващаща традиционните 3,0-литрови турбокомпресорни редови шестцилиндрови двигатели, високоефективни плъг-ин хибриди, вариант V8 M Performance с двойно турбо, авангардна система с водородни горивни клетки и изцяло електрическа конфигурация, обозначена като iX6.