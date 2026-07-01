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Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6

Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6

1 Юли, 2026 13:02 974 4

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Снимки на двата модела се появиха веднага след премиерата на X5

Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Веднага след световната премиера на BMW X5 от ново поколение, автомобилната дигитална общност не загуби нито миг, за да преработи най-новия дизайнерски език на мюнхенската марка в по-стилния му брат. Високоуважаваният дизайнер @sugar_design1 публикува в Instagram серия от изключително реалистични визуализации, които дават на бранша най-ясната досега представа за предстоящия X6. Със задачата да запази статута си на сериозна алтернатива на Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q8, това хипотетично Sports Activity Coupe от следващото поколение съчетава новата, поляризираща естетика „Neue Klasse“ на марката с класическия, мускулест силует, който за първи път постави началото на сегмента на купе-SUV-тата преди почти две десетилетия.

Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6

В предната част виртуалната визия възприема точно същата предна маска, дебютирала при по-практичния му събрат X5, подчертана от двойка значително намалени, решетки. Тези компактни елементи са обградени от свеж, непрекъснат декоративен панел, който плавно преминава в изчистени корпуси на фаровете с характерната сложна X-образна дневна светлина. Долната част е заета от пренесен от предишния модел предна броня с внушителен централен въздухозаборник, двойни вертикални вентилационни отвори в ъглите и рязко интегрирана предна престилка. По дължината на страничните части визуализацията използва вградени, скрити дръжки на вратите, за да изчисти линиите на каросерията, макар че истинската драма се случва зад B-колоните, където линията на покрива поема наклонена траектория към напълно преработен, по-заострен профил на страничните прозорци.

Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6

Дизайнът на задната част залага силно на монолитна, изчистена тема, наследявайки елегантните LED задни светлинни групи и изваяната геометрия на задната броня от моделите X5 и iX5. Въпреки това виртуалният X6 заменя изправените пропорции на традиционния SUV със силно наклонено задно стъкло и се отказва от обемистия, монтиран на покрива спойлер на излизащия от производство модел в полза на далеч по-елегантен, нископрофилен спойлер. Атлетичната стойка на автомобила се подчертава от гладко матово бяло външно покритие, контрастиращо с масивните, алуминиеви джанти, които се простират по-далеч в калниците в сравнение със стандартната конфигурация на X5.

Първи поглед към изцяло новото X6 и електрическото iX6

Под каросерията всяка реална серийна версия на това SUV неизбежно ще заимства цялата си технологична и механична архитектура директно от своя по-традиционен събрат. Това гарантира мулти-екранна интериорна конфигурация, подчертана от новата система BMW Panoramic Vision – проекционен дисплей, простиращ се от колона до колона в долната част на предното стъкло – съчетан с централен инфоразвлекателен център, 3D хед-ъп дисплей и опционален 14,6-инчов дисплей за забавление на пътника. От механична гледна точка, универсалната платформа ще побере обширна гама от задвижващи агрегати, обхващаща традиционните 3,0-литрови турбокомпресорни редови шестцилиндрови двигатели, високоефективни плъг-ин хибриди, вариант V8 M Performance с двойно турбо, авангардна система с водородни горивни клетки и изцяло електрическа конфигурация, обозначена като iX6.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    3 0 Отговор
    По -грозното Рено Рафал - немеца лази по дъното вече.

    13:26 01.07.2026

  • 2 инж. Минчев

    3 0 Отговор
    Новото BMW X6 и електрическото iX6 са буквално „смартфони на колела“ с постоянна 5G интернет връзка и десетки компютърни модули, свързани в единна мрежа.
    В тази връзка, те могат да ви подслушват и да ви снимат постоянно, както и да бъдат спирани от разстояние от фирмата, дилъра или органите на реда.
    Честити ви нови автомобили!

    Коментиран от #3

    13:32 01.07.2026

  • 3 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "инж. Минчев":

    Не само ви подслушват и снимат, ами и подслушват и снимат около тях, което може да ви причини доста законови главоболия и да ви бъде отказан достъп и преминаване през много места.

    13:42 01.07.2026

  • 4 Съвсем

    1 0 Отговор
    Китайска визия, но така ще е - който плаща, той поръчва музиката!

    13:51 01.07.2026