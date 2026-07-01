Lamborghini представи най-наточената „джипка“ в историята си

Почти десетилетие след като напълно преобрази сегмента на високопроизводителните SUV-та, Lamborghini отново пренаписва собствените си правила. Италианската марка първоначално навлезе в арената на съвременните супер-SUV-та с чист V8 с двойно турбо, което впоследствие се превърна в екстремната, усъвършенствана за пистата версия „Performante“, преди да се трансформира в плъг-ин хибрида „Urus SE“. Днес компанията съчетава тези две инженерни философии с глобалния дебют на новия Urus SE Performante. Изрично проектиран като най-бързата и най-мощната версия в историята на модела, автомобилът наследява основната 4,0-литрова V8 архитектура с двойно турбо и плъг-ин хибридна система на стандартния SE, но преминава през сериозна механична настройка, за да разшири границите на електрифицираната динамика на пистата.

Под изваяния капак комбинираната мощност на системата достига зашеметяващите 812 конски сили и 1 000 Нм въртящ момент. Това механично подобрение му осигурява короната на най-бързия супер-SUV на планетата според показателите на Lamborghini, като ускорява този мощен семеен автомобил от покой до 100 километра в час за едва 3,3 секунди, преди да достигне максимална скорост от 312 километра в час. Двигателят с вътрешно горене работи в тандем със синхронен електромотор с постоянни магнити, захранван от батерия с капацитет 25,9 киловатчаса, който инженерите умело са скрили под задния багажен под, за да оптимизират разпределението на теглото и да понижат центъра на тежестта, като в същото време осигуряват пробег от над 60 километра на чисто електрическо задвижване.

Тази огромна вълна от мощност се канализира чрез преработена осемстепенна автоматична скоростна кутия, която разполага със специфична софтуерна прекалибрировка, за да съкрати времето за реакция и напълно да елиминира закъснението на въртящия момент при агресивно превключване на по-ниска предавка. За да гарантират, че автомобилът може да преминава завоите с ловкостта на спортен автомобил, инженерите са монтирали подобрено двукамерно въздушно окачване, което агресивно противодейства на накланянето на каросерията с цели 55 процента в сравнение със стандартния модел SE. Тази активна технология на шасито едновременно води до 25-процентно намаление на структурните вибрации в интериора, което се изразява в автомобил, който се усеща с 6 процента по-бърз при преминаване през тесни шикани и с 12 процента по-бърза реакция на командите на волана, като всичко това се постига при използване на специално разработени гуми Pirelli P Zero с размер до 23 цола.

Верен на почитаната традиция на Performante, инженерният екип дава приоритет на агресивното отслабване на автомобила, наред с чистата мощност, като премахва масата навсякъде, където е възможно. Благодарение на щедрото използване на открити и боядисани карбонови елементи по капака, покрива и страничните прагове, SE Performante е с 32 килограма по-лек в сравнение с конвенционалния плъг-ин хибриден модел. Допълнителна оптимизация на теглото се постига чрез леката титанова изпускателна система Akrapovič, която спестява 10 килограма, заедно с интегриран спирачен въздуховод и оптимизиран пакет за шумо- и вибрационна изолация, за да се фиксира общо тегло в празен режим от 2 473 килограма. Тази стратегия за намаляване на теглото работи в перфектна хармония с 3-процентното намаление на общото аеродинамично съпротивление и значителното 23-процентно увеличение на притискащата сила при високи скорости в сравнение със стандартния SE, като се използват по-широки въздуховоди в предната част, за да се повиши ефективността на охлаждането на батерията с 8 процента. Цените все още не са обявени, но се очаква те да започват от над 300 хиляди евро.