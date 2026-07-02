BMW обясни защо премахна най-обичаната екстра от X5

Още откакто оригиналното поколение E53 бе представено през 1999 г., използвайки умни инженерни решения, заимствани от Land Rover по време на краткото управление на британската марка от Мюнхен, разделящия се багажник функционираше като емблематичен дизайнерски елемент на X5. Докато солидни стълбове в индустрията като Toyota Land Cruiser се отказаха от тази функция преди години в полза на по-евтини производствени процеси, X5 гордо остана един от последните истински премиум модели на пазара, които я запазиха. Директорът на луксозния сегмент в BMW Alpina и Rolls-Royce, се опита да представи премахването на тази функция като ергономично улеснение за потребителя, твърдейки, че хората със средна височина наистина се затрудняват да достигнат дълбоко в багажното отделение над спуснатия долен панел, за да натоварят или извадят тежък багаж.

В ярък контраст с твърденията на ръководството, бърз преглед на форумите на ентусиастите и каналите в социалните медии разкрива незабавна и силно отбранителна реакция от страна на собствениците, като настоящите шофьори хвалят долната врата като елитен мултифункционален инструмент, който служи като аварийна маса за смяна на памперси, специално пригодена пейка на багажника и физическа бариера, предотвратяваща кръглите товари да се търкалят надолу, когато люкът е отворен. Коен защити още повече обтекаемия заден профил, като посочи, че SUV-то от следващото поколение възприема по-бърза, по-аеродинамична линия на покрива, която естествено е принудила горната панта да се премести надолу. За да компенсират съкратеното вертикално отваряне, дизайнерите са избрали еднокомпонентен багажник, като същевременно са разширили хоризонталния отвор на багажното отделение.

Въпреки това, като изглади задната ламарина, за да премахне класическия хоризонтален разделителен шев, BMW се е отказала от дълбоко обичана част от функционалното си ДНК в стремежа си към по-малка сложност на производството и по-елегантна аеродинамика. За една гласовита част от изключително лоялната клиентска база на X5 загубата на този характерен багажник се възприема не толкова като еволюционна крачка напред, колкото като ненужна корпоративна мярка за съкращаване на разходите, маскирана като луксозно усъвършенстване.