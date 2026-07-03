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Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат

Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат

3 Юли, 2026 13:41 1 060 4

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Луксозната лимузина е вдъхновена от яхтите

Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Абсолютната дефиниция за „сухопътна яхта“ бе преосмислена както от математическа, така и от художествена гледна точка, след като Rolls-Royce разкри специално изработена версия: Phantom Regatta. Базиран на удълженото шаси на флагманския Phantom Extended, този изработен по поръчка модел с морска тематика достига зашеметяващата обща дължина от 5 982 милиметра. Този уникален модел е пряк и безкомпромисен поклон пред елитните състезателни яхти, които превръщат южното крайбрежие на Англия в историческа сцена по време на летните регати по протежение на Солент и пристанището на Чичестър.

Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат

Морската архитектура се проявява незабавно в екстериорните панели, където автомобилът е с невероятно прецизна, ръчно нанесена двуцветна боя. Горната част е обгърната в наситено морско синьо „Regatta Blue“, което преминава безупречно над долната част на каросерията, завършена в свежо „English White“, създавайки чиста хоризонтална разделителна линия, проектирана да имитира изрично водолинията, където корпусът на състезателната лодка среща откритото море. Тази масивна естетическа визия се допълва от специално изработени 22-цолови напълно полирани джанти с огледално полирани метални повърхности, които с финия си дизайн отдават почит на издръжливите полирани стоманени лебедки, срещани на високопроизводителните ветроходни плавателни съдове. Външният пакет се допълва от ярки хромирани структурни акценти, които перфектно улавят крайбрежната светлина на открито.

Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат

Преминавайки през вратите с панти отзад, интериорното разпределение предлага впечатляващо пространствено разделение, което умишлено отразява усещането за луксозна яхта, улавяща дълбокото синьо на водата отдолу и бялото платно отгоре. Предната кабина на водача е изцяло облечена в тъмна кожа в цвят „Navy Blue“, която контрастира силно с шевовете в цвят „Grace White“, белите рамки на вентилационните отвори на климатика и специално изработения двуцветен волан. На видно място по цялата дължина на арматурното табло е разположена характерната за марката „Галерия“, включваща уникална художествена инсталация, наречена „Акварел“. Морският пейзаж, вдъхновен от океана, е създаден с много труд върху дървена основа с отворени пори от вътрешните художници на марката, като са използвани сложни техники за смесване и патентовани бои, чието усъвършенстване е отнело повече от две седмици непрекъснати тестове върху множество валидационни панели. Като скрит инженерно-технически детайл, класическите вентилационни отвори са дискретно гравирани с точни географски координати, сочещи към Goodwood House от страната на пътника и към „Домът на Rolls-Royce“ от страната на водача, видими само когато са наклонени напълно напред.

Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат

В задната част на салона, предназначена за пътниците, цветовата философия се обръща напълно, за да пресъздаде визуалната естетика на променящата се морска вълна, представяйки индивидуални кожени седалки в цвят „Grace White“, подчертани с кантове в цвят „Navy Blue“. Седалките за пътниците са разделени на две от премиум фиксирана централна конзола, облечена в изящен дървен фурнир с шевронен мотив. Основните акценти в интериора са вградените задни масички за пикник, чието изработване е изисквало зашеметяващите 120 часа ръчна дърводелска работа за всяка маса. Майсторите са подредили с изключителна прецизност 16 отделни дъски от първокласен „Royal Walnut“, всички изрязани от един и същ участък от дървения материал, за да се гарантира непрекъснатост на текстурата при съпоставяне на двете страни, разделени от ултратънки ленти от дърво „Black Bolivar“ с дебелина два милиметра, за да пресъздадат безупречно автентичната калцирана палуба на луксозна суперяхта. Над пътниците специално изработеният таван „Starlight Headliner“ разполага с 1 307 отделни точки от оптични влакна, прецизно конфигурирани така, че да имитират вихрещите приливни течения около остров Уайт.

Rolls-Royce показа колата, която си купуваш ако си наистина богат

Докато визуалното майсторство граничи с астрономическото, механичната задвижваща система остава подкрепена от класическия връх на марката в областта на двигателите с вътрешно горене. Дълбоко в дългия преден отсек се намира почитаният 6,75-литров V12 двигател с двойно турбо, генериращ солидни 420 киловата и огромни 900 нютонметра линеен въртящ момент. Този плавно работещ V12 двигател предава огромните си резерви чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия, като без усилие ускорява тежкия луксозен флагман от покой до 100 километра в час за 5,2 секунди. Огромното ускорение накрая достига електронно ограничена максимална скорост от 250 километра в час, което гарантира, че този пътнически круизер притежава високоскоростни възможности, съответстващи на неговото несравнимо тържествено присъствие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Богатите

    7 1 Отговор
    С нея ще се возят до царството на Хадес.

    Коментиран от #3

    13:46 03.07.2026

  • 2 Ама

    1 1 Отговор
    Трябва да добавят нещо по-масивно златничко вътре иначе президент нацист Зеленски няма да си купи, а таман взе едни милиарди пари от европейските глyпави донори!

    14:27 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 генерал адмирал

    1 0 Отговор
    Богатите ще си поживеят, а за теб остава вековната злоба на роба.

    14:31 03.07.2026