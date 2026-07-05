Volkswagen се отказва от дизеловите си двигатели

Автомобилният гигант Volkswagen започва смела и необратима трансформация на европейския си каталог. Германската марка официално сменя курса, подготвяйки се постепенно да пенсионира дизеловите агрегати в сегмента на леките автомобили. Първата голяма жертва на тази екологична чистка ще стане следващото поколение на популярния кросоувър Volkswagen T-Roc, който занапред ще се сбогува с класическото дизелово гориво под предния си капак.

Вместо познатия шум на нафтовия мотор, новият Volkswagen T-Roc ще заложи на иновативна и изключително ефективна самозареждаща се хибридна система. Тази технологична революция няма да спре дотук, като малко по-късно щафетата ще бъде поета и от вечния бестселър Volkswagen Golf – моделът, който с десетилетия беше синоним на икономичните дизелови пътувания.

Причината за този радикален завой в стратегията на Волфсбург е ясна като бял ден и се крие в затягащата се регулаторна примка на Стария континент. Предстоящите екологични норми Евро 7 вдигат летвата за вредни емисии толкова високо, че проектирането и сертифицирането на дизелови двигатели се превръща в икономическо самоубийство за инженерите. Разходите растат главоломно, а крайната печалба се стопява, което принуждава производителите да търсят по-умни алтернативи.

За Volkswagen модерните хибриди се явяват перфектният мост между традиционните ДВГ и пълната електрификация. Предварителните разчети и тестове показват, че новите меки и самозареждащи се хибридни конфигурации ще предложат на шофьорите разход на гориво, който е почти идентичен с този на досегашните дизели, но без съпътстващите ги вредни газове.

Все пак, почитателите на тежкото гориво могат да си отдъхнат за момент, тъй като дизеловата технология няма да изчезне с магическа пръчка за една нощ. Двигателите с вътрешно горене от този тип ще продължат да живеят в по-едрите и масивни модели на концерна, където огромният въртящ момент и неповторимата икономичност при дълги пътешествия по магистралата все още нямат реален аналог за купувачите. Пример за това е наскоро показаното Audi Q7.