Volkswagen се отказва от дизеловите си двигатели

Автомобилният гигант Volkswagen започва смела и необратима трансформация на европейския си каталог. Германската марка официално сменя курса, подготвяйки се постепенно да пенсионира дизеловите агрегати в сегмента на леките автомобили. Първата голяма жертва на тази екологична чистка ще стане следващото поколение на популярния кросоувър Volkswagen T-Roc, който занапред ще се сбогува с класическото дизелово гориво под предния си капак.
Вместо познатия шум на нафтовия мотор, новият Volkswagen T-Roc ще заложи на иновативна и изключително ефективна самозареждаща се хибридна система. Тази технологична революция няма да спре дотук, като малко по-късно щафетата ще бъде поета и от вечния бестселър Volkswagen Golf – моделът, който с десетилетия беше синоним на икономичните дизелови пътувания.
Причината за този радикален завой в стратегията на Волфсбург е ясна като бял ден и се крие в затягащата се регулаторна примка на Стария континент. Предстоящите екологични норми Евро 7 вдигат летвата за вредни емисии толкова високо, че проектирането и сертифицирането на дизелови двигатели се превръща в икономическо самоубийство за инженерите. Разходите растат главоломно, а крайната печалба се стопява, което принуждава производителите да търсят по-умни алтернативи.
За Volkswagen модерните хибриди се явяват перфектният мост между традиционните ДВГ и пълната електрификация. Предварителните разчети и тестове показват, че новите меки и самозареждащи се хибридни конфигурации ще предложат на шофьорите разход на гориво, който е почти идентичен с този на досегашните дизели, но без съпътстващите ги вредни газове.
Все пак, почитателите на тежкото гориво могат да си отдъхнат за момент, тъй като дизеловата технология няма да изчезне с магическа пръчка за една нощ. Двигателите с вътрешно горене от този тип ще продължат да живеят в по-едрите и масивни модели на концерна, където огромният въртящ момент и неповторимата икономичност при дълги пътешествия по магистралата все още нямат реален аналог за купувачите. Пример за това е наскоро показаното Audi Q7.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 това са им на добрите двг
10:31 05.07.2026
2 авантгард
Докато слушате разни доказани откачалки да ви дават наклон на ... всичко, ще продължите да пропадате все по-ускорено.
Ето толкова е просто.
10:34 05.07.2026
3 Мнение
VW се отказва от клиентите си и избира сигурният фалит!
Когато политици определят ежедневието на фирмите, няма как последните да прокопсат!!!
Няма как урсутлер да забрани директният внос на петрол и природен газ от Русия, само за да ги внася същите горива със същият произход, НО "демократизирани" през трети страни, с огромна надценка!!!
УРСУЛИТЕ СА СПУСНАТИ НАЧЕЛО НА ЕС ЗА ДА ГО ЗАКРИЯТ!!!
НАДЯВАМ СЕ НЯМА ЧИТАТЕЛИ В ТОЯ САЙТ, КОИТО ДА НЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ТИЯ ФАКТИ!!!
Коментиран от #6
10:36 05.07.2026
4 Купувай
10:42 05.07.2026
5 Айше
10:42 05.07.2026
6 Българин
До коментар #3 от "Мнение":Идеята е да могат да ги фалират и дадат на еврята за да си правят ракети. Обаче интересно, че самата Германия не е против да се правят ракети за едни нехристияни?
10:56 05.07.2026
7 Пълен шит
11:13 05.07.2026
8 Гошо
Иначе за дизелите няма проблем - ще купуваме Mazda, докато ги произвеждат с дизел. Да, не е Ауди, но пък хич не е зле, даже спрямо ФВ си е класа!
11:16 05.07.2026
9 Рудолф Дизел
Руснаците го предрекоха още преди 5 години, че първо са съкращенията на работни места, преструктуриране и минаване на военни релси.
На 5 съкратени един ще си намери работа във вече военните заводи, другите ако искат доходи, единственото, което им остава е да започнат в Бундесвера.
Като гледам всичко в Германия върви точно по този сценарий......защото 2030 година Путин ще ги нападне!!!!
11:23 05.07.2026
10 Име
11:27 05.07.2026
11 Тези
11:29 05.07.2026