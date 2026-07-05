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Volkswagen се отказва от дизеловите си двигатели

Volkswagen се отказва от дизеловите си двигатели

5 Юли, 2026 10:30 2 958 11

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  • дизелови двигатели

Епохата на легендарния TDI отива в историята

Volkswagen се отказва от дизеловите си двигатели - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Volkswagen започва смела и необратима трансформация на европейския си каталог. Германската марка официално сменя курса, подготвяйки се постепенно да пенсионира дизеловите агрегати в сегмента на леките автомобили. Първата голяма жертва на тази екологична чистка ще стане следващото поколение на популярния кросоувър Volkswagen T-Roc, който занапред ще се сбогува с класическото дизелово гориво под предния си капак.

Вместо познатия шум на нафтовия мотор, новият Volkswagen T-Roc ще заложи на иновативна и изключително ефективна самозареждаща се хибридна система. Тази технологична революция няма да спре дотук, като малко по-късно щафетата ще бъде поета и от вечния бестселър Volkswagen Golf – моделът, който с десетилетия беше синоним на икономичните дизелови пътувания.

Причината за този радикален завой в стратегията на Волфсбург е ясна като бял ден и се крие в затягащата се регулаторна примка на Стария континент. Предстоящите екологични норми Евро 7 вдигат летвата за вредни емисии толкова високо, че проектирането и сертифицирането на дизелови двигатели се превръща в икономическо самоубийство за инженерите. Разходите растат главоломно, а крайната печалба се стопява, което принуждава производителите да търсят по-умни алтернативи.

За Volkswagen модерните хибриди се явяват перфектният мост между традиционните ДВГ и пълната електрификация. Предварителните разчети и тестове показват, че новите меки и самозареждащи се хибридни конфигурации ще предложат на шофьорите разход на гориво, който е почти идентичен с този на досегашните дизели, но без съпътстващите ги вредни газове.

Все пак, почитателите на тежкото гориво могат да си отдъхнат за момент, тъй като дизеловата технология няма да изчезне с магическа пръчка за една нощ. Двигателите с вътрешно горене от този тип ще продължат да живеят в по-едрите и масивни модели на концерна, където огромният въртящ момент и неповторимата икономичност при дълги пътешествия по магистралата все още нямат реален аналог за купувачите. Пример за това е наскоро показаното Audi Q7.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това са им на добрите двг

    1 9 Отговор
    само електромотора може да ги спаси

    10:31 05.07.2026

  • 2 авантгард

    20 2 Отговор
    Няма ли да е далеч по-бързо и евтино да се смени шантавото еуро ръководство, което от години задушава еуро икономиките с регулации, санкции и т.н.
    Докато слушате разни доказани откачалки да ви дават наклон на ... всичко, ще продължите да пропадате все по-ускорено.
    Ето толкова е просто.

    10:34 05.07.2026

  • 3 Мнение

    18 1 Отговор
    Значи статията да се чете:

    VW се отказва от клиентите си и избира сигурният фалит!

    Когато политици определят ежедневието на фирмите, няма как последните да прокопсат!!!
    Няма как урсутлер да забрани директният внос на петрол и природен газ от Русия, само за да ги внася същите горива със същият произход, НО "демократизирани" през трети страни, с огромна надценка!!!

    УРСУЛИТЕ СА СПУСНАТИ НАЧЕЛО НА ЕС ЗА ДА ГО ЗАКРИЯТ!!!
    НАДЯВАМ СЕ НЯМА ЧИТАТЕЛИ В ТОЯ САЙТ, КОИТО ДА НЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ТИЯ ФАКТИ!!!

    Коментиран от #6

    10:36 05.07.2026

  • 4 Купувай

    4 2 Отговор
    народе, купувай! Вземи изгоден немски дизел сега и регистрирай утре, като трактор. Немците стоплиха, макар и късно.

    10:42 05.07.2026

  • 5 Айше

    15 0 Отговор
    Клиентите им могат и без тях, не знам как VW ще оцелее без клиентите си обаче.

    10:42 05.07.2026

  • 6 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Идеята е да могат да ги фалират и дадат на еврята за да си правят ракети. Обаче интересно, че самата Германия не е против да се правят ракети за едни нехристияни?

    10:56 05.07.2026

  • 7 Пълен шит

    3 0 Отговор
    И без това нищо не ставаше от тях. Не е голяма загуба.

    11:13 05.07.2026

  • 8 Гошо

    2 0 Отговор
    Откриха топлата вода от Volkswagen с тези хибриди! Да ходят да питат TOYOTA как се правят. О бедни ми бедни Фридрих, защо се правиш на такъв какъвто не си!
    Иначе за дизелите няма проблем - ще купуваме Mazda, докато ги произвеждат с дизел. Да, не е Ауди, но пък хич не е зле, даже спрямо ФВ си е класа!

    11:16 05.07.2026

  • 9 Рудолф Дизел

    2 0 Отговор
    VW спират изобщо да правят коли, кое не е ясно?
    Руснаците го предрекоха още преди 5 години, че първо са съкращенията на работни места, преструктуриране и минаване на военни релси.
    На 5 съкратени един ще си намери работа във вече военните заводи, другите ако искат доходи, единственото, което им остава е да започнат в Бундесвера.
    Като гледам всичко в Германия върви точно по този сценарий......защото 2030 година Путин ще ги нападне!!!!

    11:23 05.07.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор
    Сега пстана да разкарат и DSG-то, и ще стане един добър автомобил!

    11:27 05.07.2026

  • 11 Тези

    1 0 Отговор
    Така и не направиха един двигател, всичкото им е леш, Димо сякаш в на кюмюр😀, вижте японците бе некадърници!

    11:29 05.07.2026